Techcombank thắng giải thưởng Dịch vụ ngân hàng số từ Global Finance

Các giải thưởng này bao gồm: “Ứng dụng Ngân hàng số tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương” cho Techcombank Mobile và “Nền tảng Ngân hàng số cho doanh nghiệp tốt nhất thế giới” cho Techcombank Business. Năm 2022, Techcombank cũng đã được Global Finance trao giải “Ngân hàng số tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam”.

Đây là lần thứ 24 Global Finance tổ chức giải thưởng tôn vinh, ghi nhận các ngân hàng và định chế dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, dựa trên những tiêu chí là sức mạnh của chiến lược số trong việc gia tăng trải nghiệm khách hàng; tăng trưởng khách hàng số, tính đa dạng sản phẩm, bằng chứng về lợi ích hữu hình thu được từ các sáng kiến số hóa, thiết kế và tính năng web/di động. Trước đó vào tháng 5 năm nay, Techcombank vừa được vinh danh “Sáng kiến ngân hàng số tiêu biểu của năm” do Asian Banking and Finance thực hiện và “Ngân hàng số tốt nhất năm 2023” bởi The Asset Triple A Digital Awards.

Các giải thưởng mà Techcombank nhận được không chỉ là sự ghi nhận từ cộng đồng tài chính quốc tế, mà còn là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Techcombank trong việc cung cấp các giải pháp hàng đầu thế giới cho khách hàng và kiến tạo môi trường kinh doanh hiện đại với tầm nhìn “thay đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”.

Techcombank đã và đang tăng tốc đầu tư vào 3 trụ cột số hóa – dữ liệu – nhân tài. Năm 2023 chi phí đầu tư cho công nghệ dự kiến sẽ vượt 100 triệu USD với gần 2000 nhân viên làm việc trong lĩnh vực công nghệ, số hóa, dữ liệu và phân tích tại Techcombank.

Với số hóa, Techcombank tạo ra trải nghiệm đẳng cấp và chuẩn mực toàn cầu trên mọi điểm chạm của hành trình khách hàng. Để đạt được điều đó Techcombank đã đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ hiện đại đồng thời xây dựng được văn hóa, cách thức làm việc Agile tinh gọn có khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh chóng như bất cứ công ty công nghệ. Hiện nay, Techcombank đang làm việc cùng các đối tác chiến lược như McKinsey, Salesforce, Adobe, MISA và Amazon Web Services, Backbase, Personetics…

Về nhân sự, Techcombank đã tích cực tăng hiệu suất lao động và năng lực của nhân viên thông qua hoạt động nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng, chương trình thu hút nhân tài và đào tạo phát triển. Số lượng nhân sự làm trong lĩnh vực kỹ thuật số (dữ liệu & phân tích, công nghệ, văn phòng chuyển đổi ngân hàng số) của Techcombank đã tăng 125% chỉ trong vòng 3 năm từ 2020 đến 2023.

Cùng với điều đó, Techcombank đã xây dựng hạ tầng, chuyển đổi thành công 43 hệ thống dữ liệu lên cloud trong năm qua, sử dụng công nghệ hồ dữ liệu (Data Lake) và trí tuệ nhân tạo mới nhất nhằm tạo ra lượng thông tin chi tiết tới mức cho phép hoạt động ngân hàng cá nhân hóa thực sự với mỗi khách hàng.

Nhờ đầu tư mạnh mẽ vào ngân hàng số, hơn 13 triệu khách hàng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của Techcombank đang được hưởng lợi từ các giải pháp mới cùng trải nghiệm tốt nhất. Với 4.8/5 đánh giá trên App Store, Techcombank Mobile và Techcombank Business là các ứng dụng ngân hàng số nhận được đánh giá cao nhất từ khách hàng tính đến thời điểm hiện tại.

Theo số liệu thống kê của 9 tháng đầu năm 2023, 87% khách hàng mở mới tài khoản bằng eKYC. Đây là phương thức định danh khách hàng điện tử cho phép khách hàng cá nhân mở tài khoản và giao dịch ngay lập tức dù ở bất kỳ đâu, với nhiều lựa chọn tài khoản cá nhân hóa, chọn biệt danh và hoàn toàn miễn phí.

Với Techcombank Business, khách hàng doanh nghiệp có thể mở tài khoản 100% trực tuyến với chữ ký số và ngay lập tức trải nghiệm các tính năng thanh toán dịch vụ: thuế, hải quan, điện, nước… thanh toán lương, giao dịch mua bán ngoại tệ và chuyển khoản quốc tế bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu mà không cần phải đến quầy giao dịch.

Khách hàng được phê duyệt trước có thể dễ dàng tiếp cận tín dụng thông qua quy trình hoàn toàn trực tuyến với hạn mức lên đến 5 tỷ VND. Mặc dù Bảo lãnh ngân hàng là một sản phẩm phức tạp, Techcombank đã thành công trong việc đơn giản hóa và số hóa trải nghiệm khách hàng thành một hành trình trực tuyến. Tất cả các loại sản phẩm Bảo lãnh ngân hàng như Bảo lãnh dự thầu, Bảo Lãnh tạm ứng, Bảo lãnh Thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh thanh toán đều được số hóa và rút ngắn thời gian cho khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, Techcombank cũng là ngân hàng đầu tiên cung cấp tính năng sửa đổi bảo lãnh online. Những giải pháp này đã tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho doanh nghiệp, từ đó giúp họ giải quyết nhu cầu dòng tiền và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.