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Agribank miền Trung thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Chủ Nhật, 09:03, 26/07/2026
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VOV.VN - Những ngày này, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đúng dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tổ chức đoàn thăm, tặng quà gia đình thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Cơ ở thôn Nghĩa Đức, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ). Mẹ Cơ có chồng là Mai Cà và con gái Mai Thị Một liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại địa phương khi đang làm nhiệm vụ.

Đầu năm 2026, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tổ chức phụng dưỡng mẹ, hỗ trợ mỗi tháng 1.500.000 đồng. Ngày lễ, tết, cán bộ nhân viên Agribank đến tận nhà thăm hỏi trao quà, động viên mẹ. Năm nay, mẹ Thái Thị Cơ bước qua tuổi 98, không còn minh mẫn, đi lại khó khăn. Mẹ sống cùng vợ chồng con trai. 

Ông Mai Đình Rạng, con trai mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Cơ bày tỏ xúc động khi Mẹ được chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị quan tâm phụng dưỡng.

“Mẹ Việt Nam Anh hùng, bà là thương binh, mấy ngày nay có Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, chính quyền địa phương đến thăm trao quà, động viên mẹ rất vui, họp mặt gia đình làm bữa cơm thân mật” - ông Mai Đình Rạng chia sẻ.

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Đoàn công tác Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đến thăm Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
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Đại diện Agribank khu vực miền Trung thăm và trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Năm ở xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tổ chức chương trình “Về địa chỉ đỏ” tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng nạn nhân chất độc da cam tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị; Dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống ở Đặc khu Cồn Cỏ. Đơn vị còn trao 30 triệu đồng tặng trường Mẫu giáo và Tiểu học Hoa Phong Ba cùng một bộ máy vi tính và dụng cụ học tập.

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Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đặc khu Cồn Cỏ.
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Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Cơ cùng con trai Mai Đình Rạng, ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng

Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cồn Cỏ cho biết, thời gian qua, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung có nhiều hoạt động, góp phần cải thiện điều kiện dân sinh, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, tiếp thêm động lực để Cồn Cỏ phát triển bền vững.

“Trong thời gian qua, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn Đặc khu Cồn Cỏ. Thông qua các hoạt động như vậy đã góp phần chia sẻ những khó khăn đối với bà con nhân dân trên địa bàn. Qua đó giúp bà con có động lực để vươn khơi bám biển, đảm bảo giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” ông Trần Xuân Anh nói.

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Ông Nguyễn Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nhiều năm qua, Agribank khu vực miền Trung luôn dành nguồn lực đáng kể cho công tác an sinh xã hội. Nguồn kinh phí được trích từ lợi nhuận, quỹ phúc lợi cùng sự đóng góp của cán bộ, người lao động nhằm chăm lo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội.  Đơn vị cũng tích cực đồng hành với các địa phương xây dựng trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa, nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống.

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Ông Trần Hữu Trinh, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung (bên trái ) và đoàn công tác đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Cơ
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Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tổ chức chương trình “ Về địa chỉ đỏ” tại tỉnh Quảng Trị

Ông Trần Hữu Trinh, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết, từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, trào quà Tết tặng đối tượng chính sách, gia đình ngư dân trên đảo, hộ nghèo...

“Nhân dịp 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ, đại diện Agribank khu vực miền Trung tổ chức các hoạt động tri ân nhằm bày tỏ biết ơn những người đã hy sinh, các Anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Đây là hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhờ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của toàn thể người lao động của văn phòng đại diện diện Agribank khu vực miền Trung. Sắp tới, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành với bà con, các chương trình chính sách của Đảng và Nhà nước về địa phương. Đây là trách nhiệm của xã hội thể hiện được tinh thần tương thân tương ái” - ông Trần Hữu Trinh nói.

 

Lê Tuyết/VOV - miền Trung
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