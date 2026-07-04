Châu Anh Hair Academy đào tạo nghề tóc chính quy, cơ hội lập nghiệp cho người trẻ

Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, Châu Anh Hair Academy đang khẳng định vị thế là một địa chỉ giáo dục nghề nghiệp uy tín tại Thủ đô khi tiên phong xây dựng mô hình đào tạo nghề tóc chính quy, đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đây không chỉ là nơi trang bị tay nghề thực chất, mà còn là bệ phóng vững chắc giúp thế hệ trẻ tự tin lập nghiệp và phát triển tương lai.

Nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực từ lộ trình giáo dục bài bản

Trước đây, phương thức tiếp cận nghề tóc chủ yếu dựa trên hình thức truyền nghề truyền thống hoặc các khóa học ngắn hạn. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội hiện đại cùng xu hướng công nghệ làm đẹp tiên tiến đã thay đổi yêu cầu tuyển dụng. Khách hàng và các doanh nghiệp hiện nay đòi hỏi người thợ tạo mẫu không chỉ thuần thục kỹ thuật thao tác mà phải sở hữu kiến thức chuyên môn sâu, năng lực tư vấn khoa học và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Thực tế này đòi hỏi một lộ trình đào tạo nghề tóc theo hướng chính quy, chuẩn mực nhằm đáp ứng đúng nguồn cung - cầu của thị trường lao động.

Một tiết đào tạo lý thuyết tại Châu Anh Hair Academy

Được thành lập vào tháng 2/2025, Châu Anh Hair Academy đã chủ động lựa chọn hướng đi bài bản, tách biệt với các mô hình đào tạo tự phát. Học viện tập trung phát triển chương trình đào tạo sơ cấp ngành Thiết kế tạo mẫu tóc quy chuẩn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chịu sự quản lý chuyên môn trực tiếp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ban lãnh đạo học viện khẳng định, giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt của Châu Anh Hair Academy chính là chất lượng đầu ra tương xứng với chứng chỉ sơ cấp nghề được cấp phép. Chương trình học không chỉ tập trung vào kỹ năng thực hành bề nổi mà hướng tới việc định hình cho học viên một tư duy làm nghề logic, có khả năng thích ứng linh hoạt với xu hướng thời trang tóc hiện đại.

Kiên định với kim chỉ nam "Dạy nghề thật, trao tay nghề vững vàng", ông Nguyễn Thế Anh – Giám đốc đào tạo kiêm giảng viên chính tại học viện chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mỗi học viên khi tốt nghiệp không chỉ có chứng chỉ sơ cấp nghề mà quan trọng hơn là có đủ năng lực làm việc ngay. Một người thợ giỏi phải được đào tạo bài bản, hiểu bản chất kỹ thuật, có kỹ năng thực hành thành thạo và luôn giữ tinh thần học hỏi để thích ứng với sự phát triển của ngành".

Nguyễn Thế Anh, Giám đốc đào tạo kiêm giảng viên chính học viện hướng dẫn học viên thực hành

Để hiện thực hóa cam kết chất lượng, Châu Anh Hair Academy thiết lập lộ trình đào tạo kéo dài 6 tháng từ cơ bản đến chuyên sâu. Hệ thống giáo trình gồm 13 bộ tài liệu được biên soạn và thẩm định khoa học theo đúng quy định, giúp học viên làm chủ toàn diện các kỹ thuật: cắt, uốn, duỗi, nhuộm, phục hồi và chăm sóc tóc chuyên sâu.

Lấy thực hành làm thước đo năng lực, học viện tạo điều kiện tối đa để học viên được rèn luyện trực tiếp trên người mẫu thật dưới sự kèm cặp sát sao của đội ngũ giảng viên chuyên môn cao. Việc cọ xát liên tục trong môi trường thực tế giúp người học rũ bỏ sự bỡ ngỡ, nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm thực chiến, hình thành phong thái tự tin và kỹ năng xử lý tình huống chuyên nghiệp – đây chính là những tiêu chí được các hệ thống salon lớn luôn ưu tiên hàng đầu khi tuyển dụng nhân sự.

Học viên được thực hành trực tiếp trên tóc thật của người mẫu

Bên cạnh việc trang bị chuyên môn kỹ thuật, Châu Anh Hair Academy còn kiến tạo một không gian học tập chuyên nghiệp, khơi dậy khát vọng lập nghiệp của người trẻ. Sau khi được trang bị vững vàng cả về kiến thức, kỹ năng lẫn thái độ nghề nghiệp chuẩn mực, học viên hoàn toàn có thể tự tin đầu quân cho các hệ thống salon cao cấp, phát triển thành chuyên gia kỹ thuật hoặc từng bước xây dựng, vận hành thương hiệu kinh doanh của riêng mình.

Học viên tốt nghiệp khoá đào tạo được cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề Thiết kế tạo mẫu tóc

Cầu nối vững chắc đưa học viên tiếp cận thị trường lao động

Hiểu rõ những định hướng của học viên về bài toán đầu ra, Châu Anh Hair Academy không chỉ tập trung vào chất lượng giảng dạy tại học viện mà còn xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ giảng đường ra đến thị trường việc làm. Học viện đồng hành cùng học viên trong từng bước đi, biến quá trình học tập trở thành lộ trình kiến tạo tương lai bền vững.

Bên cạnh chương trình sơ cấp cốt lõi, học viện liên tục khai giảng các khóa đào tạo nâng cao chuyên sâu về xu hướng tạo mẫu tóc quốc tế. Đây là cơ hội để học viên trau dồi kỹ nghệ, đồng thời là nơi giúp các thợ tóc đã có kinh nghiệm thực tế đến để chuẩn hóa lại kỹ năng, cập nhật công nghệ và nâng cao giá trị bản thân trước các tiêu chuẩn đào thải của thị trường.

Chủ động bước ra khỏi không gian học đường, Châu Anh Hair Academy là cái tên tích cực trong các hoạt động kết nối cung - cầu lao động của Thủ đô. Trong năm 2026, học viện đã khẳng định uy tín khi tham gia Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Đồng thời, đơn vị luôn là đối tác đồng hành mật thiết cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội) tại các sự kiện tầm cỡ như: Lễ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia; các phiên giao dịch việc làm tại các trường Đại học; phiên chuyên đề dành riêng cho Bộ đội và Công an xuất ngũ; cũng như chuỗi ngày hội việc làm lưu động tại các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tham gia các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức

Châu Anh Hair Academy luôn là gian hàng được nhiều lao động trẻ quan tâm

Tại các không gian giao dịch việc làm này, gian hàng của Châu Anh Hair Academy luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo lực lượng lao động trẻ. Đây là cơ hội để học viên đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp ngành làm đẹp, nắm bắt tiêu chuẩn tuyển dụng và tìm kiếm cơ hội bứt phá sự nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thế Anh, việc gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp không chỉ mở ra cơ hội việc làm ổn định cho học viên, mà sự phản hồi từ thị trường còn là thước đo để học viện liên tục cải tiến, nâng cấp chất lượng giáo trình. Khi nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng song hành, học viên sẽ luôn là đối tượng nhận được giá trị tối ưu nhất.

Song hành cùng nhiệm vụ chuyên môn, Châu Anh Hair Academy còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua các chính sách an sinh xã hội thiết thực. Học viện áp dụng mức học phí chương trình sơ cấp 6 tháng theo đúng quy định, đồng thời triển khai chính sách miễn 100% học phí cho các đối tượng thuộc diện chính sách của Nhà nước (có xác nhận của địa phương) và giảm 50% học phí cho bộ đội, công an hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Những chính sách hỗ trợ thiết thực này đã mở rộng cánh cửa lập nghiệp cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang trong quá trình định hướng, chuyển đổi nghề nghiệp.

Với triết lý lấy người học làm trung tâm và lấy sự chuyên nghiệp làm gốc rễ, Châu Anh Hair Academy kỳ vọng mỗi cá nhân bước ra từ học viện đều có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, sống ổn định với nghề. Trong chặng đường tới, học viện cam kết sẽ không ngừng mở rộng mạng lưới liên kết với các hệ thống salon lớn, cập nhật công nghệ làm đẹp tiên phong và đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp hướng nghiệp, bảo đảm đầu ra bền vững.

Trong bức tranh tổng thể của giáo dục nghề nghiệp Thủ đô, mô hình đào tạo chính quy gắn liền với thực tiễn thực chất mà Châu Anh Hair Academy đang kiên trì theo đuổi đã mang lại một hướng đi hiệu quả. Đơn vị không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành tóc Thủ đô, mà còn thúc đẩy đam mê, đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình chuyển hóa khát vọng thành sự nghiệp vững vàng.