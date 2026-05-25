  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cẩn trọng bẫy “Việc nhẹ lương cao” dịp hè

Thứ Hai, 07:00, 25/05/2026
VOV.VN - Theo Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn, gần 17% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày.

Con số này cho thấy, mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí, học tập của giới trẻ, mà có thể dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn, cần được cảnh báo, nhất là khi học sinh, sinh viên sắp được nghỉ hè và có nhiều thời gian hơn sử dụng mạng xã hội hơn. 

Canh bao viec nhe luong cao tai Campuchia

Theo các chuyên gia an ninh mạng, giới trẻ đang là nhóm đối tượng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng do dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng. Đáng lo ngại, trên Facebook, TikTok hay Telegram thường xuyên xuất hiện những lời mời gọi hấp dẫn như “đánh máy thuê”, “nhập liệu online”, “thả tim TikTok”, “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”… đánh vào nhu cầu tìm việc làm thêm trong dịp hè của học sinh, sinh viên. Nhiều người trẻ khi tham gia các công việc này, lúc đầu chỉ cần chuyển 100.000 đồng, thì được hoàn lại 150.000 đồng, để tạo lòng tin, nhưng sau đó sẽ được mời thực hiện “nhiệm vụ”, với số tiền ngày càng cao hơn.

Cảnh báo bẫy lừa học sinh sinh viên

Một bạn sinh viên xin giấu tên từng được mời làm việc online chia sẻ: "Chỉ làm partime thôi, công việc họ giới thiệu cho em là nhập liệu. Công việc không yêu cầu chứng minh, không yêu cầu hồ sơ gì hết, vào là làm việc luôn. Mới đầu thì chỉ là tạo tài khoản và họ trả tiền.Họ dắt em vào một ứng dụng tin nhắn riêng và lúc đó thì có những người khác và họ hướng dẫn em là tạo đơn hàng: phải nạp tiền vào tạo đơn hàng. Sau đó thì sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn".

Lời khuyên

Sau vài lần nhận tiền thành công, các nạn nhân tiếp tục bị dẫn dụ nạp từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, với lời hứa lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, đến khi số tiền đủ lớn thì các đối tượng lập tức khóa liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không chỉ lừa đảo tài chính, tội phạm mạng hiện còn nhắm đến dữ liệu cá nhân và danh tính số của người dùng. Chỉ với hình ảnh căn cước công dân, video xác thực khuôn mặt, hoặc mã OTP,... các đối tượng lừa đảo có thể mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trực tuyến hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật dưới danh nghĩa của nạn nhân. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng.

Cảnh báo của Đại úy Phan Hoàng Sử

Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: "Lưu ý quan trọng đối với các bạn học sinh là các bạn tuyệt đối không nhắn tin với người lạ ở trên mạng, mà những người lạ rủ rê chúng ta đi làm xa, để có thu nhập vào dịp hè này. Tuyệt đối các bạn không nhắn tin với người lạ và tuyệt đối không đi theo những người lạ như thế này. Có gì chúng ta phải thông báo cho người lớn biết về những cuộc nói chuyện với người lạ ở trên mạng. Phải bảo vệ bản thân mình, tránh những cái “bẫy” việc làm đưa chúng ta đi qua bên kia biên giới".

Mai Hạnh/VOV1
Gen Z - Thế hệ làm việc không văn phòng
Gen Z - Thế hệ làm việc không văn phòng

VOV.VN - Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2025, thế hệ Gen Z (tạm tính là những người sinh sau năm 1996) sẽ chiếm gần 1/3 dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam.

Mùa hè "làm không hết việc" của ngành du lịch
Mùa hè "làm không hết việc" của ngành du lịch

VOV.VN - Khi du lịch nội địa bùng nổ, các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh về sản phẩm, giá cả hay chất lượng tour mà còn phải ganh đua nhau để "đặt hàng" hướng dẫn viên lành nghề, giàu kinh nghiệm.

Sinh viên tìm việc làm thêm: Dấu hiệu phân biệt việc làm hợp pháp hay phạm pháp
Sinh viên tìm việc làm thêm: Dấu hiệu phân biệt việc làm hợp pháp hay phạm pháp

VOV.VN - Mới đây, CA Hà Nội đã triệt phá các đường dây kinh doanh bóng cười, khởi tố hàng chục đối tượng. Trong đó có cả sinh viên đi làm thêm. Đại tá Đỗ Cảnh Thìn chỉ ra những dấu hiệu phân biệt việc làm hợp pháp và hành vi tiếp tay cho tội phạm.

Nhóm Zalo "Sinh viên làm thêm" Cần Thơ - cầu nối việc làm đáng tin cậy
Nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” Cần Thơ - cầu nối việc làm đáng tin cậy

VOV.VN - Trước áp lực tài chính ngày càng lớn, nhiều sinh viên tìm đến việc làm thêm để trang trải chi phí và tích lũy kinh nghiệm. Nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ ra đời, giúp sinh viên tiếp cận việc làm phù hợp và hạn chế rủi ro lừa đảo trên mạng.

