Cẩn trọng bẫy “Việc nhẹ lương cao” dịp hè

Con số này cho thấy, mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí, học tập của giới trẻ, mà có thể dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn, cần được cảnh báo, nhất là khi học sinh, sinh viên sắp được nghỉ hè và có nhiều thời gian hơn sử dụng mạng xã hội hơn.

Canh bao viec nhe luong cao tai Campuchia

Theo các chuyên gia an ninh mạng, giới trẻ đang là nhóm đối tượng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng do dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng. Đáng lo ngại, trên Facebook, TikTok hay Telegram thường xuyên xuất hiện những lời mời gọi hấp dẫn như “đánh máy thuê”, “nhập liệu online”, “thả tim TikTok”, “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”… đánh vào nhu cầu tìm việc làm thêm trong dịp hè của học sinh, sinh viên. Nhiều người trẻ khi tham gia các công việc này, lúc đầu chỉ cần chuyển 100.000 đồng, thì được hoàn lại 150.000 đồng, để tạo lòng tin, nhưng sau đó sẽ được mời thực hiện “nhiệm vụ”, với số tiền ngày càng cao hơn.

Cảnh báo bẫy lừa học sinh sinh viên

Một bạn sinh viên xin giấu tên từng được mời làm việc online chia sẻ: "Chỉ làm partime thôi, công việc họ giới thiệu cho em là nhập liệu. Công việc không yêu cầu chứng minh, không yêu cầu hồ sơ gì hết, vào là làm việc luôn. Mới đầu thì chỉ là tạo tài khoản và họ trả tiền.Họ dắt em vào một ứng dụng tin nhắn riêng và lúc đó thì có những người khác và họ hướng dẫn em là tạo đơn hàng: phải nạp tiền vào tạo đơn hàng. Sau đó thì sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn".

Lời khuyên

Sau vài lần nhận tiền thành công, các nạn nhân tiếp tục bị dẫn dụ nạp từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, với lời hứa lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, đến khi số tiền đủ lớn thì các đối tượng lập tức khóa liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không chỉ lừa đảo tài chính, tội phạm mạng hiện còn nhắm đến dữ liệu cá nhân và danh tính số của người dùng. Chỉ với hình ảnh căn cước công dân, video xác thực khuôn mặt, hoặc mã OTP,... các đối tượng lừa đảo có thể mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trực tuyến hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật dưới danh nghĩa của nạn nhân. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng.

Cảnh báo của Đại úy Phan Hoàng Sử

Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: "Lưu ý quan trọng đối với các bạn học sinh là các bạn tuyệt đối không nhắn tin với người lạ ở trên mạng, mà những người lạ rủ rê chúng ta đi làm xa, để có thu nhập vào dịp hè này. Tuyệt đối các bạn không nhắn tin với người lạ và tuyệt đối không đi theo những người lạ như thế này. Có gì chúng ta phải thông báo cho người lớn biết về những cuộc nói chuyện với người lạ ở trên mạng. Phải bảo vệ bản thân mình, tránh những cái “bẫy” việc làm đưa chúng ta đi qua bên kia biên giới".