Đại học Quang Trung - cùng Việt Nam dựng xây nền giáo dục trọng trách

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hàn Quốc do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tổ chức. Diễn đàn với mục tiêu tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Ông Tô Bá Lâm – Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung (bìa phải) và Ông Sam Yoosuk Kim – CEO Quandela Korea (bìa trái); Bà Rossy Nhung Nguyễn- CEO Quanova ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ lượng tử và các ứng dụng đột phá của nó đang trở thành tâm điểm của nền khoa học thế giới. Công nghệ lượng tử đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược trong chương trình nghị sự khoa học và công nghệ toàn cầu, với tiềm năng biến đổi trong an ninh mạng, y tế, năng lượng và kinh tế số.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đại học Quang Trung đã chủ động kết nối và thiết lập quan hệ đối tác với Quandela và Quanova. Quandela là công ty máy tính lượng tử quang tử hàng đầu thế giới về phần cứng, nền tảng phần mềm độc quyền và các chương trình nghiên cứu, đào tạo lượng tử đã được kiểm chứng. Trong khi đó, Quanova là đại diện chính thức của Quandela tại Việt Nam, với sứ mệnh phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử Việt Nam.

Chính vì vậy, việc hợp tác này sẽ mở ra lộ trình cụ thể để đưa sinh viên và giảng viên QTU tiếp cận gần hơn với nền khoa học và công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, cùng phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn và năng lực sẵn sàng cho các hạng mục đầu tư lượng tử trong tương lai tại Việt Nam.

Toàn cảnh Diễn đàn Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hàn Quốc

Theo đó, Quandela đóng vai trò là đối tác công nghệ và tri thức quốc tế, chia sẻ chuyên môn, nền tảng, kiến trúc kỹ thuật và hướng dẫn chuyên sâu liên quan đến điện toán lượng tử quang tử và các lĩnh vực liên quan. Hỗ trợ thiết kế phòng thí nghiệm lượng tử, môi trường đào tạo và hạ tầng nghiên cứu. Đồng xây dựng và trực tiếp triển khai các học phần chuyên sâu, nội dung học thuật, hội thảo và hoạt động cố vấn dành cho giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên. Tư vấn về các định hướng nghiên cứu, kịch bản ứng dụng và tính khả thi kỹ thuật đối với các hạng mục đầu tư hoặc gói triển khai công nghệ lượng tử trong tương lai. Đồng thời kết nối QTU với mạng lưới nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và công nghiệp quốc tế.

Trong khi đó Quanova sẽ là đối tác triển khai, điều phối và kết nối hệ sinh thái tại Việt Nam, cung cấp hỗ trợ chuyên gia trong nước, điều phối dự án và hỗ trợ vận hành cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quy hoạch phòng thí nghiệm và ứng dụng. Tư vấn cho QTU về lộ trình phát triển năng lực lượng tử tại Việt Nam…

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Quang Trung nhấn mạnh: "Sự hợp tác này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của QTU với mục tiêu trở thành điểm đến hợp tác trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ hàng đầu nhằm thực thi sứ mệnh xây dựng thế hệ tương lai có tri thức và trọng trách. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là bệ phóng để QTU trở thành một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam”.

Trước đó, QTU cũng đã ký kết hợp tác toàn diện với Nam A Bank nhằm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ thiết thực. Nhân dịp này, Nam A Bank đã trao tặng các suất học bổng ý nghĩa cho sinh viên QTU có thành tích xuất sắc, tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình chinh phục tri thức.

Thành lập từ năm 2006, Đại học Quang Trung là cơ sở giáo dục Đại học Tư thục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với đủ Trí – Tài – Tâm nhằm góp phần kiến tạo giáo dục trọng trách, khai phóng năng lực bản thân. Đội ngũ nhà trường đang từng bước chứng minh vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục đào tạo nguồn nhân lực với tầm tri thức toàn cầu, hội nhập với thế giới.