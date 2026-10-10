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Dịp 20/10:

Đăng Quang Watch giảm tới 50% đồng hồ nữ, gợi ý quà tặng tinh tế

Thứ Bảy, 08:00, 10/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ là phụ kiện thời trang, đồng hồ còn là món quà có thể đồng hành cùng người nhận mỗi ngày. Với ưu đãi giảm tới 50% tại Đăng Quang Watch, dịp 20/10 là cơ hội để chọn một thiết kế vừa đẹp mắt vừa phù hợp với phong cách riêng.

Mùa quà tặng năm nay trở nên đặc biệt hơn khi Đăng Quang Watch mang đến chương trình GIẢM TỚI 50% cho nhiều mẫu đồng hồ nữ. Đây là cơ hội để người mua dễ dàng lựa chọn món quà phù hợp dành tặng mẹ, vợ, người yêu hay những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc sống.

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Có những món quà được nhớ đến bởi giá trị, nhưng cũng có những món quà ở lại lâu hơn bởi chúng mang dấu ấn của người nhận. Với phụ nữ, một món quà đẹp càng ý nghĩa khi thể hiện được phong cách, sở thích và cá tính riêng.

Đó cũng là lý do đồng hồ nữ ngày càng được lựa chọn trong những dịp đặc biệt. Không chỉ là phụ kiện hoàn thiện trang phục, đồng hồ còn đồng hành trong những khoảnh khắc đời thường - từ ngày làm việc bận rộn, buổi hẹn cuối tuần đến những cuộc gặp gỡ quan trọng.

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Mỗi người phụ nữ đều có một “ngôn ngữ” thời trang riêng. Có người yêu vẻ thanh mảnh, nhẹ nhàng; có người chuộng sự sang trọng, nổi bật; cũng có người chọn thiết kế hiện đại để thể hiện cá tính.

Tại Đăng Quang Watch, những phong cách ấy được thể hiện qua đa dạng mẫu đồng hồ nữ - từ thanh lịch nơi công sở, nữ tính dành tặng người thương đến những thiết kế nổi bật cho người phụ nữ muốn tạo dấu ấn riêng.

Với ưu đãi giảm tới 50%, việc tìm một thiết kế vừa hợp gu, vừa phù hợp ngân sách trở nên dễ dàng hơn trong dịp lễ năm nay.

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Chọn quà cho mẹ có thể là một thiết kế trang nhã, dễ đeo và phù hợp với trang phục thường ngày. Với vợ hay người yêu, một mẫu đồng hồ nữ tính, thời trang hoặc có điểm nhấn riêng có thể thay lời muốn nói theo cách tinh tế.

Nhưng đôi khi, điều làm nên giá trị của món quà không nằm ở việc nó cầu kỳ hay đắt giá đến đâu, mà ở cảm giác người nhận có thể thấy được sự tinh tế của người tặng. Một thiết kế khiến họ yêu thích, dễ đeo và có thể sử dụng thường xuyên sẽ khiến món quà hiện diện lâu hơn trong cuộc sống.

Vì vậy, thay vì chọn quà theo khuôn mẫu, hãy bắt đầu từ phong cách của người nhận: cô ấy yêu sự tối giản hay nổi bật, nữ tính hay hiện đại? Những chi tiết nhỏ ấy sẽ là gợi ý để tìm ra chiếc đồng hồ phù hợp.

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Sức hấp dẫn của đồng hồ nằm ở chỗ nó không chỉ đẹp trong khoảnh khắc trao tặng, mà còn đồng hành cùng người nhận qua thời gian, trở thành một phần phong cách và đôi khi là món quà gợi nhớ về người đã trao.

Với khả năng kết hợp cùng nhiều trang phục và sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, đồng hồ nữ mang đến sự cân bằng giữa giá trị thẩm mỹ và tính ứng dụng.

Cùng chương trình GIẢM TỚI 50%, đây là thời điểm thuận lợi để lựa chọn một thiết kế yêu thích, biến món quà 20/10 thành món quà vừa tinh tế vừa thiết thực.

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Không cần một món quà quá cầu kỳ, chỉ cần đúng sở thích, đúng phong cách và được trao đi bằng sự chân thành cũng đủ để người nhận cảm thấy mình được trân trọng.

Với nhiều mẫu đồng hồ nữ cùng ưu đãi GIẢM TỚI 50%, Đăng Quang Watch mang đến nhiều sự lựa chọn để người tặng dễ dàng tìm thấy món quà phù hợp.

Chọn một món quà đúng gu - để mỗi lần nhìn vào chiếc đồng hồ, người nhận lại nhớ đến sự quan tâm thật đặc biệt của người tặng. Khách hàng có thể lựa chọn và đặt mua trực tuyến trên website Đăng Quang Watch hoặc ghé trực tiếp hệ thống cửa hàng để xem và chọn mẫu phù hợp.

CTV An An/VOV.VN
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