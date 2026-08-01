DETEC Dental Lab: Công nghệ đưa nha khoa Việt vươn tầm quốc tế

Thị trường du lịch nha khoa toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 22%, dự kiến đạt quy mô gần 43,9 tỷ USD vào năm 2030. Sự gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng đang mở ra cơ hội lớn cho nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến giàu tiềm năng nhờ lợi thế về chất lượng điều trị, chi phí cạnh tranh và khả năng tiếp cận các công nghệ nha khoa hiện đại.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, mỗi năm Việt Nam đón khoảng 100.000 lượt khách quốc tế và Việt kiều đến khám, điều trị răng, mang lại doanh thu khoảng 3.500 tỷ đồng. Không chỉ hấp dẫn bởi mức chi phí chỉ bằng khoảng 30–70% so với nhiều quốc gia phát triển, Việt Nam còn sở hữu đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, thời gian điều trị linh hoạt cùng hệ thống phòng khám ngày càng được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế.

DETEC 30 năm bền bỉ vươn lên giữa những biến động thị trường

Để tận dụng cơ hội từ thị trường đầy tiềm năng này, bên cạnh các phòng khám, vai trò của những doanh nghiệp công nghệ và labo nha khoa đang ngày càng trở nên quan trọng. Trong đó, DETEC Dental Lab được xem là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái nha khoa hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và từng bước đưa nha khoa Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Tiên phong công nghệ, nâng chuẩn sản xuất nha khoa Việt

Gần 30 năm hình thành và phát triển, DETEC Dental Lab không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng các giải pháp phục hình nha khoa.

Hiện nay, DETEC sở hữu hệ thống labo kỹ thuật số hiện đại với quy trình thiết kế và sản xuất ứng dụng công nghệ CAD/CAM, máy quét 3D, hệ thống máy phay CNC thế hệ mới cùng các phần mềm thiết kế chuyên dụng. Doanh nghiệp cũng là một trong những labo đầu tiên tại Việt Nam đạt mô hình sản xuất tiêu chuẩn châu Âu, được chứng nhận bởi tập đoàn Ivoclar Vivadent từ năm 2020.

Với hơn 200.000 sản phẩm phục hình được sản xuất mỗi năm, danh mục trên 400 mã sản phẩm và mạng lưới hợp tác cùng hơn 1.500 phòng khám nha khoa trên toàn quốc, DETEC không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn từng bước xây dựng nền tảng công nghệ phục vụ định hướng phát triển của ngành nha khoa Việt Nam.

SmartVeneer - Công nghệ dán răng bảo tồn bằng vi chốt cơ học do DETEC Lab phát triển

Song song với hoạt động sản xuất, doanh nghiệp liên tục nghiên cứu các giải pháp mới nhằm tối ưu hiệu quả điều trị. Nổi bật trong đó là SmartVeneer – công nghệ dán răng bảo tồn do DETEC nghiên cứu và phát triển, ứng dụng vật liệu Zirconia cùng thiết kế vi chốt cơ học giúp hạn chế xâm lấn răng thật, tăng độ bền liên kết và nâng cao tính thẩm mỹ. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh của nha khoa Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu điều trị thẩm mỹ ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho ngành nha khoa

Không chỉ dừng lại ở vai trò một labo nha khoa, DETEC định hướng phát triển hệ sinh thái toàn diện bao gồm nghiên cứu, sản xuất, đào tạo, chuyển giao công nghệ và đồng hành cùng các phòng khám trong quá trình nâng cao năng lực chuyên môn cũng như phát triển dịch vụ.

Thông qua DETEC Academy, hàng trăm chương trình đào tạo, hội thảo khoa học và chuyển giao kỹ thuật đã được triển khai trên cả nước, góp phần đưa nhiều công nghệ nha khoa hiện đại đến gần hơn với cộng đồng bác sĩ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng liên tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài ngành nhằm kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng điều trị tại Việt Nam.

Kết nối ngành du lịch, mở rộng cơ hội cho nha khoa Việt

Mới đây, DETEC Dental Lab đã phối hợp cùng Vietnam Tourism Club và 100X Tourism tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp lữ hành nhằm trao đổi về tiềm năng phát triển du lịch nha khoa tại Việt Nam.

Vietnam Tourism Club và 100X Tourism tại DETEC Dental Lab

Sự kiện có sự tham gia của nhiều đơn vị lữ hành như VNT Signature, Greentours, Lotus Journeys và Piu Piu Travel. Trong khuôn khổ chương trình, các đối tác đã trực tiếp tham quan hệ sinh thái của DETEC thông qua hoạt động Labo Tour, tìm hiểu quy trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất phục hình nha khoa bằng công nghệ số cũng như mô hình chuyển giao công nghệ đang được doanh nghiệp triển khai.

Tham gia Labo Tour tại DETEC Dental Lab

Việc kết nối giữa doanh nghiệp nha khoa và doanh nghiệp lữ hành được kỳ vọng sẽ mở ra hướng hợp tác mới, góp phần xây dựng các sản phẩm du lịch nha khoa chuyên nghiệp, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Công nghệ là nền tảng để đưa nha khoa Việt vươn tầm quốc tế

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có khoảng 3,5 tỷ người trên thế giới đang sống chung với các bệnh lý răng miệng. Trong khi đó, nhu cầu điều trị thẩm mỹ và phục hình răng ngày càng gia tăng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành nha khoa toàn cầu.

Đại diện DETEC Dental Lab cho biết:

"Chúng tôi tin rằng lợi thế cạnh tranh của nha khoa Việt Nam không chỉ đến từ chi phí hợp lý mà còn nằm ở năng lực công nghệ và chất lượng điều trị. DETEC định hướng trở thành nền tảng công nghệ, kết nối các phòng khám, bác sĩ và đối tác để cùng nâng tầm nha khoa Việt trên thị trường quốc tế."

Trong thời gian tới, DETEC sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, mở rộng mạng lưới chuyển giao, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực y tế và du lịch nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch nha khoa bền vững.

Với nền tảng công nghệ, năng lực sản xuất và định hướng phát triển dài hạn, DETEC Dental Lab không chỉ đồng hành cùng các phòng khám trong việc nâng cao chất lượng điều trị mà còn từng bước góp phần đưa hình ảnh nha khoa Việt Nam vươn xa, trở thành điểm đến uy tín trên bản đồ du lịch nha khoa khu vực và thế giới.