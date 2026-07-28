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Các nhà khoa học quốc tế giải bài toán thiết kế chính sách cho phát triển bền vững

Thứ Ba, 17:03, 28/07/2026
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VOV.VN - Qua 177 nghiên cứu được lựa chọn trình bày tại 44 phiên thảo luận cùng 3 phiên toàn thể của Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Luật và Quản lý năm 2026, các nhà khoa học quốc tế giải bài toán thiết kế chính sách cho phát triển bền vững.

Trong hai ngày 28 và 29/7, tại TP.HCM, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG) thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Luật và Quản lý năm 2026 (ELG 2026). Hội thảo có 177 nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước, được lựa chọn trình bày tại 44 phiên thảo luận cùng 3 phiên toàn thể.

cac nha khoa hoc quoc te giai bai toan thiet ke chinh sach cho phat trien ben vung hinh anh 1
177 nghiên cứu được lựa chọn trình bày tại 44 phiên thảo luận cùng 3 phiên toàn thể của hội thảo

Với chủ đề “Bền vững hệ thống: Phân tích và thiết kế chính sách trong kỷ nguyên của những chuyển đổi đa tầng”, hội thảo tập trung vào những bài toán kinh tế, pháp lý và chính sách đặt ra khi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang diễn ra đồng thời.

"Bền vững hệ thống" trước những chuyển đổi đa tầng

Tại hội thảo, các nhà khoa học nhấn mạnh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang mở ra những động lực phát triển mới, đồng thời đặt các nền kinh tế trước nhiều thách thức ngày càng phức tạp và liên kết chặt chẽ. Một thay đổi về công nghệ có thể kéo theo những yêu cầu mới về thị trường lao động, thể chế và pháp luật; một chính sách năng lượng có thể đồng thời tác động đến tăng trưởng, tài chính, môi trường và an sinh xã hội.

cac nha khoa hoc quoc te giai bai toan thiet ke chinh sach cho phat trien ben vung hinh anh 2
GS.TS. Sử Đình Thành - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo UEH

GS.TS. Sử Đình Thành - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo UEH nêu quan điểm: “Thế giới đang cùng lúc trải qua nhiều sự chuyển đổi đan xen- từ chuyển đổi số, biến đổi khí hậu đến bất định địa chính trị và cải cách thể chế. Những thách thức này không thể được giải quyết bởi một chuyên ngành đơn lẻ”.

Từ thực tiễn đó, phát triển bền vững phải được hiểu là “bền vững hệ thống”. Các vấn đề phát triển được xem xét, nhìn nhận trong mối quan hệ giữa kinh tế, thể chế, pháp luật, công nghệ và xã hội. Các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam phải thiết kế chính sách theo hướng liên ngành để tận dụng cơ hội, nâng cao khả năng thích ứng và ứng phó với những thách thức mới trong một thế giới nhiều biến động.

Các nghiên cứu công bố tại hội thảo lần này trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế học và kinh tế ứng dụng; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tái tạo và kinh tế số; tài chính công, chính sách tài khóa, ESG, tài chính khí hậu và FinTech; đến quản trị và chính sách công thích ứng với các chuyển đổi đa tầng…

Ba góc nhìn quốc tế về phát triển vùng, AI và pháp lý

Ba phiên toàn thể của Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Luật và Quản lý năm 2026 mang đến những góc nhìn về phát triển khu vực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích mô hình kinh tế và vai trò của pháp luật trong thiết kế hệ thống quản trị bền vững.

Giáo sư Leonard Wantchekon (Đại học Princeton, Hoa Kỳ) cho rằng, để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, không thể chỉ dựa vào việc đưa người dân đến nơi có cơ hội, mà cần tạo ra cơ hội ngay tại các địa phương còn chậm phát triển. Muốn làm được điều đó, cần kết hợp đầu tư hạ tầng với nâng cao năng lực nghiên cứu, giáo dục, đổi mới sáng tạo và cải thiện chất lượng thể chế ở cấp địa phương.

Còn Phó Giáo sư Ermal Frasheri (Trường Luật, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc) cho biết, pháp luật không chỉ là công cụ điều tiết mà phải được coi là kiến trúc nền tảng để thiết kế và cải cách các hệ thống quản trị bền vững; đồng thời phải rút ngắn khoảng cách giữa “luật trên giấy” và “luật trong thực tiễn”.

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Giáo sư Serguei Maliar (Đại học Santa Clara, Hoa Kỳ) 

Từ góc nhìn công nghệ, Giáo sư Serguei Maliar (Đại học Santa Clara, Hoa Kỳ) cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo đề hỗ trợ phân tích những mô hình kinh tế nhiều chiều vốn khó giải quyết bằng các phương pháp truyền thống, phục vụ dự báo, phân tích chính sách…một cách hiệu quả hơn.

Theo Ban tổ chức hội thảo, những kết quả nghiên cứu này sẽ được ứng dụng vào quá trình nhận diện vấn đề, phân tích tác động và xây dựng các khuyến nghị chính sách phù hợp của Đại học Kinh tế TP.HCM đối với TP.HCM và các địa phương.

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
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