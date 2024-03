Điều hòa kém chất lượng và những hệ quả nguy hại đến môi trường

Theo số liệu của The Global E-waste Statistics Partnership, lượng rác thải điện tử của Việt Nam, trong đó có rác thải điều hoà, đã tăng 49,42% trong vòng 4 năm (2015 - 2019), tốc độ tăng cao hơn rất nhiều so với mức tăng chung của toàn thế giới. Những con số này càng cho thấy áp lực lên môi trường và sức khỏe con người do một lượng lớn rác thải điện tử, đặc biệt từ điều hoà cũ bị thải ra từng ngày và sẽ càng lớn hơn trong tương lai.

Khó kiểm soát điều hoà phế liệu ở Việt Nam (Nguồn: Internet)

Rác thải từ các điều hoà kém chất lượng - một phần của rác thải điện tử, vẫn đang âm thầm gây hại đến sức khỏe và môi trường. Khi chưa được xử lý tốt, dưới tác động của mưa, nắng, bị va đập… ở nơi chứa rác thải, các chất có hại bị phơi ra ngoài không khí, bị phóng thích ra môi trường sống bằng nhiều cách như hòa vào nước mưa hoặc thấm vào nguồn nước ngầm. Trong trường hợp bị đốt cháy một cách bừa bãi, khí đốt độc hại có thể lẫn vào không khí gây ô nhiễm không khí, trong đó có cả chất thải dioxin rất dễ gây ra quái thai, dị tật đối với thai nhi.

Liệu chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Hạn chế thải ra môi trường bằng cách lựa chọn đúng sản phẩm

Sản phẩm chất lượng tốt sẽ có thể làm tăng thời gian sử dụng. Thay vì mỗi 2 - 3 năm thay mới điều hoà một lần như các sản phẩm điều hoà “cỏ” kém chất lượng, với các sản phẩm thực sự bền bỉ, người tiêu dùng hoàn toàn có thể dùng đến trên 10 năm, thậm chí là 20 năm. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí sử dụng, đồng thời giảm áp lực rác thải điện tử

Sử dụng đúng tuổi thọ “thật" của điều hoà bằng cách bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên

Một trong những nguyên nhân khiến điều hòa nhanh hỏng đến từ cách lắp đặt và sử dụng. Người tiêu dùng nên chọn các đơn vị có dịch vụ chăm sóc tốt để lắp đặt đúng chuẩn, dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Đặc biệt, có thể lựa chọn các sản phẩm sẵn có tính năng tự vệ sinh, vừa tiện lợi cho việc sử dụng, vừa đảm bảo sự bền bỉ

Tính năng Tự vệ sinh dàn nóng trên sản phẩm mới của Gree Việt Nam

Xử lý rác thải điều hoà đúng chỗ bằng cách đưa đến các đơn vị thu hồi chuyên nghiệp

Rác thải điện tử nên được xử lý tại các địa điểm chuyên nghiệp để được xử lý đúng cách. Một số hãng điều hoà hiện nay sẽ có chương trình thu gom, tái chế điều hoà cũ. Đây cũng là một lợi ích giúp người dùng có được trải nghiệm tốt hơn.

Nhận thức rõ vấn đề này, Gree Việt Nam luôn phát triển các giải pháp về sản phẩm và dịch vụ để cam kết tính bền vững cho môi trường và trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. Với thế mạnh nghiên cứu và sản xuất từ một trong những nhà máy điều hoà hàng đầu thế giới của Tập đoàn Gree Global, Gree Việt Nam đảm bảo chính sách bảo hành lên đến 10 năm. Và trên thực tế, tại Việt Nam, khách hàng của Gree đã có thể sử dụng máy lên đến trên 16 năm (Theo Euromonitor).

Đặc biệt, năm 2024, tại sự kiện quốc tế “Made by Gree, Loved by the World" tổ chức tại Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc, chúng tôi đã ra mắt công nghệ độc đáo, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Tự vệ sinh dàn nóng, giúp máy có thể tự vệ sinh một cách dễ dàng trên cả dàn nóng, bên cạnh công nghệ tự vệ sinh trên dàn lạnh hiện có trên dòng máy trước đây. Ngoài ra, chúng tôi từng phát triển chương trình Thu cũ đổi mới để xử lý máy cũ đúng cách.