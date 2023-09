Elkay Group: Giải pháp nhà xanh - xu hướng tương lai

Khái niệm giải pháp Ngôi nhà Xanh - Thông minh của ELKAY

Khái niệm Ngôi nhà Xanh của ELKAY không chỉ là việc tạo ra môi trường sống thân thiện với tự nhiên, mà còn là giải pháp ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của con người.

Giải pháp Ngôi nhà Xanh mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho cả cư dân và xã hội. Ngôi nhà Xanh - Thông minh được xây dựng theo các tiêu chí thân thiện với môi trường và nhân loại như: nước sạch, không khí trong lành, không ô nhiễm, an toàn cho sức khỏe…

Với giải pháp này, con người được sinh hoạt trong một không gian đẳng cấp, an toàn, sạch đẹp và thân thiện.

8 tiêu chí quan trọng trong giải pháp Ngôi nhà Xanh

8 tiêu chí quan trọng mà ELKAY đặt ra trong giải pháp này gồm có: Thân thiện với môi trường; nước sạch; không khí sạch; an toàn cho sức khỏe, tối ưu chi phí cho khách hàng, tiết kiệm năng lượng, kiến trúc với vật liệu xanh và thiết kế thông minh.

Những tiêu chí đó hay nói cách khác là những nguyên tắc thiết yếu trong giải pháp. Nó không chỉ phản ánh xu hướng bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường trong thời đại mới mà còn giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực lên hệ sinh thái.

Nước sạch và không khí trong lành đảm bảo môi trường sống an lành và khỏe mạnh. An toàn cho sức khỏe đồng nghĩa với việc loại bỏ nguy cơ độc hại từ các hạt bụi và hóa chất trong không gian sống. Hệ thống thông minh giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tiết kiệm năng lượng. Sự sáng tạo trong vật liệu xanh - vật liệu an toàn cho sức khỏe đem lại sự yên tâm cho khách hàng.

Những tiêu chí đó được thực hiện bằng nhiều cách. Bao gồm việc sử dụng những vật dụng, đồ nội thất được sản xuất trên quy trình nghiêm ngặt, có giấy chứng nhận về các chỉ tiêu an toàn cho sức khỏe. Hoặc thông qua các giải pháp để cung cấp không khí tươi sạch, nước sạch chứa nồng độ thấp các chất gây hại cho sức khỏe.

Tùy vào nhu cầu của khách hàng mà phương tiện để đạt các chỉ tiêu đó có thể khác nhau. Tuy nhiên, Elkay cam kết đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào sức khỏe con người trong mỗi công trình. Cam kết góp phần vào bảo vệ môi trường cũng như tạo ra một môi trường sống tốt đẹp cho cộng đồng, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Với sứ mệnh mang đến không gian sống tích cực và hạnh phúc cho khách hàng muôn nơi, và niềm tin rằng một không gian sống tốt sẽ giúp con người sống tốt hơn, Elkay sẽ luôn không ngừng cập nhật công nghệ, kiến thức, không ngừng học hỏi, nghiên cứu và phát triển để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ luôn đáp ứng những yêu cầu cao nhất.

Trong quá trình hoạt động của mình, ELKAY đã thực hiện nhiều dự án Ngôi nhà Xanh cho các khách hàng ở trong nước và quốc tế. Cung cấp những không gian sống với không khí trong lành, nguồn nước sạch và an toàn cũng như đáp ứng những chỉ tiêu khắt khe khác.

Để công việc đó diễn ra thuận lợi hơn, ELKAY còn xây dựng thêm thương hiệu IKAY GROUP - chuyên đảm nhận các thiết kế thi công trọn gói những dự án nhà ở, biệt thự cao cấp bằng các giải pháp Xanh hiện đại.

Giải pháp Nhà Xanh - xu hướng của tương lai

Có thể nói rằng, trong bối cảnh mối quan ngại về sức khỏe con người và vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng nâng cao như hiện nay, giải pháp Nhà Xanh của ELKAY GROUP không chỉ thể hiện tầm nhìn xa về một môi trường sống tốt hơn, mà còn phản ánh xu thế tất nhiên trong tương lai. Điều đó cũng đúng với sứ mệnh mà thương hiệu đặt ra trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và mang lại giá trị đích thực cho cả môi trường và sức khỏe con người.