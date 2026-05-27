EVNGENCO3 vinh danh người lao động ngành điện tiêu biểu, lao động sáng tạo

Thứ Tư, 20:53, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Công ty Phát điện 3 phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty tổ chức Lễ biểu dương “Người lao động ngành Điện tiêu biểu”, “An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu” năm 2026; sơ kết phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2025 - 2028 và tổng kết, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng Công ty lần thứ IV.

Thay mặt Công đoàn Tổng Công ty, Ông Vũ Quang Sáng -  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo Tổng Công ty đối với công tác chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm và điều kiện làm việc cho người lao động trong EVNGENCO3. Thời gian qua, Công đoàn Tổng Công ty luôn đồng hành chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, đặc biệt thông qua các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Chỉ tính trong năm 2025, Tổng Công ty đã có 128 sáng kiến, đạt 156% chỉ tiêu đề ra.

Bà  Đinh Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và ông Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy,  Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao giấy khen cho người lao động ngành Điện tiêu biểu Tổng Công ty năm 2026

Tại buổi lễ, EVNGENCO3 đã tổng kết, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi EVNGENCO3 lần thứ IV năm 2026. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 53 thí sinh đại diện cho các An toàn vệ sinh viên (ATVSV) đến từ 11 đơn vị trực thuộc. Đã có 42 thí sinh được công nhận là ATVSV giỏi cấp Tổng Công ty năm 2026. Thí sinh Trịnh Công Đạt thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã xuất sắc giành giải Nhất cá nhân. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi.

Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 trao khen thưởng cho các ATVSV giỏi, tiêu biểu Tổng Công ty năm 2026

Ở nội dung tập thể, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Công ty EPS đồng giải Nhì; 03 giải Ba được trao cho Công ty Thủy điện Thác Bà, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tổng Công ty cũng khen thưởng ghi nhận Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã phối hợp, hoàn thành tốt vai trò đơn vị đăng cai tổ chức

Lễ biểu dương “Người lao động ngành Điện tiêu biểu”, “An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu” năm 2026 và sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2025 - 2028 là hoạt động tôn vinh giá trị lao động sáng tạo của công nhân, kỹ sư ngành điện, khẳng định cam kết của EVNGENCO3 trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

EVNGENCO3 “sống xanh”, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 do Bộ Công Thương phát động, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, công nhân viên.

 

CTV Triều Dương/VOV.VN
Tag: EVNGENCO3 người lao động ngành Điện lao động sáng tạo.
Evngenco3 đảm bảo vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

VOV.VN - Trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và điều hành, bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

EVNGENCO2 phát triển xanh, bền vững đảm an ninh năng lượng quốc gia

VOV.VN - EVNGENCO2 xác định chủ động quản trị rủi ro trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, gắn liền nhiệm vụ sản xuất với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI với 400 đơn vị máu hiến tặng

VOV.VN - Hưởng ứng Tuần lễ Hồng EVN lần thứ XI, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã hiến máu tình nguyện, đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hoạt động thể hiện truyền thống nhân ái, nghĩa tình và tinh thần vì cộng đồng của EVNGENCO3 cũng như người lao động ngành Điện

