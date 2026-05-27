EVNGENCO3 vinh danh người lao động ngành điện tiêu biểu, lao động sáng tạo

Thay mặt Công đoàn Tổng Công ty, Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo Tổng Công ty đối với công tác chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm và điều kiện làm việc cho người lao động trong EVNGENCO3. Thời gian qua, Công đoàn Tổng Công ty luôn đồng hành chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, đặc biệt thông qua các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Chỉ tính trong năm 2025, Tổng Công ty đã có 128 sáng kiến, đạt 156% chỉ tiêu đề ra.

Bà Đinh Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và ông Lê Văn Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao giấy khen cho người lao động ngành Điện tiêu biểu Tổng Công ty năm 2026

Tại buổi lễ, EVNGENCO3 đã tổng kết, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi EVNGENCO3 lần thứ IV năm 2026. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 53 thí sinh đại diện cho các An toàn vệ sinh viên (ATVSV) đến từ 11 đơn vị trực thuộc. Đã có 42 thí sinh được công nhận là ATVSV giỏi cấp Tổng Công ty năm 2026. Thí sinh Trịnh Công Đạt thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã xuất sắc giành giải Nhất cá nhân. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi.

Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 trao khen thưởng cho các ATVSV giỏi, tiêu biểu Tổng Công ty năm 2026

Ở nội dung tập thể, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Công ty EPS đồng giải Nhì; 03 giải Ba được trao cho Công ty Thủy điện Thác Bà, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tổng Công ty cũng khen thưởng ghi nhận Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã phối hợp, hoàn thành tốt vai trò đơn vị đăng cai tổ chức

Lễ biểu dương “Người lao động ngành Điện tiêu biểu”, “An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu” năm 2026 và sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2025 - 2028 là hoạt động tôn vinh giá trị lao động sáng tạo của công nhân, kỹ sư ngành điện, khẳng định cam kết của EVNGENCO3 trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.