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Green SM đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 300.000 tài xế trên toàn quốc

Thứ Tư, 10:53, 21/10/2026
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VOV.VN - Green SM phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec và Trường Đại học VinUni chính thức triển khai chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 300.000 tài xế trên cả nước.

Đây là chương trình đào tạo sơ cấp cứu quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam cho đội ngũ tài xế nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp.

Chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho 300.000 tài xế Green SM được xây dựng nhằm hưởng ứng Đề án Phát triển Hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10/8/2026.

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Một trong những mục tiêu của Đề án là có tối thiểu 1% dân số được đào tạo thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Với quy mô hơn 300.000 tài xế, chương trình đào tạo của Green SM, Vinmec và VinUni sẽ đóng góp một phần đáng kể vào mục tiêu chung của Đề án này.

Theo kế hoạch, chương trình đào tạo dành cho tài xế Green SM sẽ bao quát hầu hết các tình huống khẩn cấp mà tài xế có thể gặp trong quá trình lưu thông. Nội dung đào tạo bao gồm các vấn đề thường gặp. Trong đó, nhóm tình huống liên quan đến tai nạn giao thông sẽ tập trung hướng dẫn cách xử trí vết thương chảy máu, gãy xương, chấn thương đầu và chấn thương cột sống. Nhóm cấp cứu y tế tập trung vào hồi sinh tim phổi, nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ theo nguyên tắc BE-FAST, xử trí tắc nghẽn đường thở do dị vật, say nắng say nóng và ngộ độc rượu… Ngoài ra, chương trình còn chuẩn bị cho những tình huống đặc biệt như người bị đuối nước hoặc sản phụ chuyển dạ bất ngờ.

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Với 15 module ngắn gọn, dễ hiểu và dễ áp dụng, có thể học trực tuyến qua video với thời lượng mỗi bài chỉ 2-3 phút, chương trình hoàn toàn phù hợp với lịch làm việc của tài xế. Những thao tác kỹ thuật đòi hỏi kỹ năng chuyên môn sẽ được đào tạo và thực hành trực tiếp trên mô hình tại các cơ sở của Vinmec hoặc VinUni, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được đánh giá bởi giảng viên thông qua các bài thi trực tuyến.

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Chia sẻ về chương trình ý nghĩa này, ông Phạm Nhật Minh Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cho biết: “300.000 tài xế Green SM đang thực hiện hàng triệu chuyến xe xanh mỗi ngày và trong nhiều tình huống, họ chính là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, nơi có người gặp sự cố về sức khỏe cần trợ giúp kịp thời trước khi xe cấp cứu có thể tiếp cận. Vì vậy, chúng tôi xác định việc trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ tài xế là việc cần làm không chỉ để giúp đỡ, bảo vệ hành khách, mà còn để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết. Với Green SM, đây không chỉ là một tiêu chuẩn dịch vụ cần phải có mà còn là cách chúng tôi chung tay vì lợi ích cộng đồng”.

Dự kiến, sau khi triển khai thành công tại Việt Nam, Green SM cũng sẽ mở rộng chương trình đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho tài xế tại các thị trường quốc tế phù hợp, để mỗi chuyến xe xanh sẽ trở thành một chuyến xe an toàn, nhân văn và mỗi bác tài xanh là một “nhân viên y tế dự phòng” sẵn sàng và tận tâm vì những người xung quanh.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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