HDBank khẳng định vị thế với loạt giải thưởng ESG, ngoại hối và thanh toán quốc tế

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của HDBank trong việc tích hợp các yếu tố Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G) vào chiến lược hoạt động, với định hướng phát triển dài hạn, hiệu quả và bền vững.

Nhiều năm qua HDBank đã triển khai hiện thực những chương trình hành động cụ thể: mở rộng danh mục tín dụng xanh, ưu tiên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, công nghệ cao. Từ 2019 đến nay, ngân hàng đã giải ngân hơn 31.000 tỷ đồng cho các dự án xanh, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh của Việt Nam.

Ông Trần Hoài Phương- Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank- đại diện HDBank nhận giải

Bên cạnh đó, HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội (ESMS) toàn diện trong hoạt động cấp tín dụng. 100% khoản vay doanh nghiệp thuộc danh mục có ảnh hưởng đến môi trường đều được rà soát, phân loại theo chuẩn quốc tế, tư vấn, đảm bảo sử dụng nguồn vốn minh bạch và có trách nhiệm.

Khẳng định vai trò tiên phong, HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thành lập Ủy ban ESG trực thuộc Hội đồng Quản trị nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo và giám sát việc thực thi chiến lược phát triển bền vững trên toàn hệ thống.

HDBank lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam

Giải thưởng lần này tiếp tục khẳng định vị thế của HDBank là ngân hàng hiện đại, tiên phong ESG, có tầm nhìn dài hạn và cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam.

Cũng trong dịp này, HDBank được tổ chức quốc tế The Global Economics (Vương quốc Anh) vinh danh với hai giải thưởng quốc tế: “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất cho khách hàng doanh nghiệp” và “Ngân hàng có chương trình chuyển tiền quốc tế tiên tiến nhất”.

Hai giải thưởng là sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực số hóa mạnh mẽ và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của HDBank nhằm cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại theo chuẩn mực toàn cầu, phục vụ hiệu quả các doanh nghiệp trong nước và khách hàng quốc tế có hoạt động xuyên biên giới.

Trong đó, giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp” (Best Corporate Foreign Exchange Bank) minh chứng cho năng lực vượt trội của HDBank trong phát triển các giải pháp giao dịch ngoại hối chuyên biệt, hiệu quả và linh hoạt cho các khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp.

Ở hoạt động thanh toán quốc tế, giải thưởng “Ngân hàng có chương trình chuyển tiền quốc tế tiên tiến nhất” (Best Bank for Advanced International Transfer Programs) phản ánh cam kết mạnh mẽ của HDBank trong việc triển khai các giải pháp xuyên biên giới nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Nhờ ứng dụng công nghệ SWIFT GPI, khách hàng có thể theo dõi trạng thái giao dịch theo thời gian thực, rút ngắn thời gian chuyển tiền từ vài ngày xuống còn vài phút hoặc vài giờ. Các giao dịch được hỗ trợ đa tiền tệ và thực hiện đã kênh dễ dàng: tại quầy, Internet Banking, ứng dụng ngân hàng số.

Những giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của HDBank trên hành trình phát triển bền vững, số hóa mạnh mẽ và hội nhập quốc tế, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam hướng đến tương lai xanh và thịnh vượng.