Hiệu quả tín dụng Tam nông của Agribank Quảng Nam với ngành thuỷ sản

Trang trại An Nam (An Nam Farm) ở xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng (xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) là một mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao không khuẩn, không tảo theo quy trình khép kín hiện đại. Công nghệ chăn nuôi áp dụng quy trình nuôi tôm khép kín 3 giai đoạn kết hợp hệ thống ao ương dưỡng, ao thương phẩm, ao lắng và khu xử lý chất thải hoàn chỉnh. Năm 2020, chủ đầu bắt đầu thuê đất và thả nuôi giai đoạn 1 từ năm 2021 với 19 ao nuôi. Việc đầu tư ao nuôi và áp dụng công nghệ hết sức hiện đại và quy trình nuôi tôm khép kín, hàng năm An Nam Farm đã đưa ra thị trường hàng trăm tấn tôm cung ứng cho thị trường và xuất khẩu với chất lượng cao, mang lại giá trị kinh tế lớn cho địa phương.

Trang trại An Nam được đầu tư hiện đại

Nguồn vốn tín dụng của Agribank Chi nhánh Quảng Nam giúp doanh nghiệp chủ động mở rộng đầu tư cơ sở hạ tầng, ao nuôi, duy trì thả nuôi quanh năm, xen kẽ 15 ngày một đợt và hiện đang thả nuôi 2 triệu con tôm giống.

Không chỉ doanh nghiệp nuôi trồng, nhiều hộ chế biến thủy sản ở vùng ven biển tỉnh Quảng Nam trước đây cũng mở rộng được sản xuất nhờ nguồn vốn tín dụng của Agribank.

Bà Nguyễn Thị Tư ở thôn Hà Bình, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) đang vay 1,6 tỷ đồng để mở rộng sản xuất, chế biến thủy sản. Trước kia, gia đình bà Tư chỉ mua bán thủy sản nhỏ lẻ. Cách đây 8 năm, bà Tư bắt đầu vay vốn của Agribank đầu tư hệ thống điện 3 pha, kho lạnh hiện đại, mua nguyên liệu chế biến. Ban đầu, gia đình bà chỉ vay 200-300 triệu đồng. Sau khi ăn nên làm ra, gia đình bà Nguyễn Thị Tư mạnh dạn vay nhiều hơn. Làm ăn có lãi, bà Tư trả lãi đều đặn cho ngân hàng, có của ăn của để.

"Cũng nhờ đồng vốn của Agribank mới phát triển lên được. Nếu không có ngân hàng cho vay thì không phát triển. Dựa vào đồng vốn ban đầu, tôi nhân rộng mô hình làm ăn. Hồi xưa vốn của tôi chỉ 500 triệu đồng, tôi mua ít. Nay tăng lên 1,6 tỷ đến 2 tỷ đồng thì mua nhiều hơn gấp 4 lần để chế biến, tất nhiên thu nhập của gia đình cũng tăng lên" - bà Nguyễn Thị Tư nói.

Nhân viên Agribank chi nhánh Thăng Bình trao đổi với bà Nguyễn Thị Tư ở xã Thăng An

Nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đang góp phần thúc đẩy nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank Chi nhánh Quảng Nam chiếm phần lớn trong tổng dư nợ; trong đó lĩnh vực nông lâm và thủy sản chiếm hơn một nửa.

Điển hình như xã Phú Ninh (trước đây thuộc huyện Phú Ninh) có hơn 400 hộ vay vốn Agribank, bình quân mỗi khách hàng vay 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại xã Phú Ninh có 7 trang trại phát triển tốt nhờ nguồn vốn ngân hàng. Ông Lê Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng đánh giá, nguồn vốn tín dụng “tam nông” cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đang tạo động lực để người dân đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

"Dư nợ đến hiện nay là 94 tỷ đồng. Trong đó có 402 khách hàng vay, bình quân mỗi khách hàng vay rất lớn. Đối với các kênh vay vốn chủ yếu thông qua các Hội Nông dân, Phụ nữ. Các tổ chức này gần dân, sát dân và hướng dẫn các thủ tục giúp dân vay vốn" - ông Lê Văn Tịnh cho biết.

Hiện Agribank Chi nhánh Thăng Bình phục vụ hàng ngàn khách hàng nhỏ lẻ ở vùng nông thôn. Nguồn vốn được triển khai thông qua các tổ vay vốn, tạo điều kiện để người dân vùng nông thôn tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn.

Chế biến cá khô ở vùng ven biển

Từ nguồn vốn này, nhiều mô hình sản xuất đã phát huy hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Phạm Đức Dũng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Thăng Bình, thuộc Chi nhánh Agribank Quảng Nam cho biết, chi nhánh luôn đáp ứng đủ nguồn vốn cho người nông dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ nay là 6 xã thành phố Đà Nẵng.

“Agribank đầu tư tập trung các xã phía đông cho phát triển nuôi trồng đánh bắt, chế biến hải sản. Đặc biệt, hiện nay có một số hộ từ đồng vốn của Agribank đã đầu tư thu mua, chế biến hải sản rất thành công, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Còn các xã phía Tây thì người dân vay chăn nuôi, trồng rừng. Còn vùng trung tâm dọc Quốc lộ 1A, khách hàng chủ yếu phát triển thương mại, dịch vụ. Ngân hàng cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng khi đến với Agribank Thăng Bình” - ông Phạm Đức Dũng nói.

Agribank Chi nhánh Quảng Nam xác định tín dụng tam nông là một trong những lĩnh vực ưu tiên bố trí nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống người dân. Nguồn vốn đưa gần đến với người dân, góp phần để người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn chính thức thông qua hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch, các tổ chức chính trị tại địa phương. Agribank Quảng Nam đã đưa nguồn vốn đến từng hộ dân, các cá nhân trên địa bàn nông thôn, miền núi. Ông Nguyễn Quang Thiên, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Nam đánh giá: Mô hình này đặc biệt có ý nghĩa đối với khoản vay quy mô nhỏ, địa bàn phân tán, giúp người dân giảm thời gian, chi phí tiếp cận vốn và hạn chế tiếp cận các nguồn tín dụng phi chính thức. Thứ hai là vốn tín dụng tam nông đã hỗ trợ sản xuất, tạo kế sinh nhai nâng cao thu nhập người dân trên địa bàn. Thứ ba là mô hình cho vay thông qua tổ vay vốn phát huy được hiệu quả trong cả mở rộng tín dụng và quản lý vốn vay. Thứ tư là cho vay tam nông góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thứ năm là hiệu quả cho vay gắn với kiểm soát tín dụng và phát triển khách hàng bền vững.

Ông Nguyễn Quang Thiên khẳng định: "Có thể khẳng định tín dụng tam nông tại Agribank Quảng Nam mang lại hiệu quả kép, vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động tín dụng, duy trì và mở rộng địa bàn khách hàng nông nghiệp nông thôn của chi nhánh, vừa thực hiện vai trò chủ lực của Agribank trong khu vực nông nghiệp nông thôn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.