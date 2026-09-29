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Japfa Việt Nam kiến tạo chuỗi giá trị chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững

Thứ Ba, 17:36, 29/09/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bền vững, Japfa Việt Nam tiếp tục đầu tư vào hệ thống quản lý, công nghệ và các mô hình liên kết sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả toàn chuỗi.

Lấy an toàn sinh học, chất lượng sản phẩm, an toàn người lao động và trách nhiệm với môi trường làm nền tảng, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) từng bước hoàn thiện mô hình sản xuất khép kín từ Thức ăn chăn nuôi – Trang trại – Thực phẩm (Feed – Farm – Food), qua đó gia tăng giá trị cho người chăn nuôi và mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng.

Xây dựng văn hóa EHS, kiến tạo môi trường làm việc an toàn và bền vững

Trong chiến lược chuyển đổi được triển khai từ năm 2024, tập trung tái cấu trúc toàn diện hoạt động vận hành nhằm thích ứng với biến động thị trường và hướng đến tăng trưởng bền vững, Japfa Việt Nam xác định xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và bền vững là một trong những ưu tiên trọng tâm. Trên nền tảng đó, công ty không ngừng nâng cao hiệu quả hệ thống Quản lý Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS), đồng thời từng bước đưa các tiêu chuẩn EHS trở thành một phần xuyên suốt trong hoạt động vận hành tại các nhà máy và đơn vị trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Quốc Cường - Giám đốc bộ phận EHS công ty Japfa Việt Nam cho biết, hệ thống được xây dựng trên bốn trụ cột gồm cam kết của lãnh đạo; đánh giá và kiểm soát rủi ro; tuân thủ pháp luật; và cải tiến liên tục. Đây cũng là cơ sở để công ty từng bước xây dựng văn hóa an toàn, trong đó mỗi người lao động đều có vai trò chủ động trong việc nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ tại nơi làm việc.

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Japfa Việt Nam nâng cao hiệu quả hệ thống Quản lý Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) tại các nhà máy

Theo đó, công ty chú trọng nhận diện mối nguy, đánh giá và kiểm soát rủi ro, đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp và trang bị kiến thức cần thiết cho người lao động. Các hoạt động liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp, an toàn lao động và phòng ngừa rủi ro được lồng ghép vào quá trình vận hành nhằm tạo môi trường làm việc an toàn và chủ động hơn.

Tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, chương trình 6S được triển khai nhằm xây dựng môi trường làm việc khoa học, ngăn nắp và an toàn. Chia sẻ về thực tiễn triển khai, chị Trần Thị Anh - Quản lý kho, Nhà máy Japfa tại Phú Thọ, cho biết 6S không chỉ giúp duy trì không gian làm việc sạch sẽ mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao ý thức của nhân viên và hỗ trợ nhận diện sớm các nguy cơ mất an toàn.

“Thông qua việc kết hợp quản lý rủi ro, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe người lao động và cải tiến hiệu quả vận hành, công ty đang từng bước xây dựng hệ thống EHS đồng bộ và lâu dài. An toàn cho con người, trách nhiệm với môi trường và hiệu quả trong vận hành cần được thực hiện song song, vừa đáp ứng các yêu cầu về an toàn và môi trường, vừa hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp”, ông Cường nhấn mạnh.

Đồng hành cùng nông dân, phát triển mô hình chăn nuôi gà màu bền vững

Song song với đầu tư và nâng cấp hạ tầng sản xuất, Japfa Việt Nam đẩy mạnh mô hình chăn nuôi gia công gà màu với nông dân, từng bước hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi. Hiện công ty đang hợp tác với gần 700 hộ chăn nuôi trên cả nước, cung ứng cho thị trường hơn 40 triệu con gà màu thương phẩm mỗi năm.

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Japfa Việt Nam hiện đang hợp tác với gần 700 hộ nông dân đẩy mạnh mô hình chăn nuôi gia công gà màu

Mô hình phát huy lợi thế từ việc kết hợp đặc tính phù hợp của giống gà bản địa với thế mạnh về di truyền của giống gà ngoại nhập, tạo ra sản phẩm gà màu có sức khỏe tốt, độ đồng đều cao, thịt thơm ngon và hình thức đẹp, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng tại từng địa phương.

Với quy trình chăn nuôi hiện đại theo mô hình chuồng kín, các hộ liên kết được Japfa hỗ trợ toàn diện về con giống, thức ăn, kỹ thuật và quy trình chăm sóc. Việc kiểm soát chặt chẽ điều kiện chăn nuôi và dịch bệnh giúp nâng cao tỷ lệ sống, chất lượng đàn gà và hiệu quả sản xuất.

Đặc biệt, chính sách bao tiêu sản phẩm đầu ra giúp người chăn nuôi chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, hạn chế những rủi ro do biến động thị trường và yên tâm đầu tư phát triển đàn nuôi. Qua đó, mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân không chỉ dừng ở việc cung ứng đầu vào mà hướng đến đồng hành lâu dài và cùng chia sẻ giá trị trong chuỗi sản xuất.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần tạo việc làm, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi tiên tiến, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và thu nhập cho các hộ liên kết. Qua đó, Japfa Việt Nam từng bước góp phần xây dựng sinh kế ổn định, bền vững cho người chăn nuôi và thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi tại địa phương.

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Japfa ưu tiên phát triển bền vững gắn với nâng cao sinh kế cho người chăn nuôi

VOV.VN - Sau 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Japfa đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa toàn bộ chuỗi sản xuất và mở rộng các giải pháp năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng mô hình chăn nuôi hiện đại, minh bạch và bền vững, đồng hành cùng hơn 1.400 trang trại đối tác trên cả nước.

 

CTV Nguyễn Hiên/VOV.VN
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