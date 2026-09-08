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Japfa Việt Nam đồng hành cùng 1.000 học sinh đến trường

Thứ Ba, 09:10, 08/09/2026
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VOV.VN - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027, sáng 5/9, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã triển khai chương trình “Trao gửi yêu thương - Cùng em đến trường”, trao tặng quà cho gần 1.000 học sinh tiểu học tại 38 điểm trường trên toàn quốc.

Japfa Việt Nam đồng hành cùng 1.000 học sinh

Những phần quà gồm ba lô và tập vở được trao đến các em ngay trước thềm năm học mới, góp phần chuẩn bị hành trang học tập và tiếp thêm động lực đến trường.

japfa viet nam dong hanh cung 1.000 hoc sinh den truong hinh anh 1
Học sinh trường Tiểu học Đốc Binh Kiều (Đồng Tháp) nhận món quà động viên của Japfa vào ngày khai giảng năm học mới 5/9

Chia sẻ về chương trình, ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam, cho biết: “Qua nhiều năm thực hiện, dự án ngày càng khẳng định giá trị trong cộng đồng và nhận được sự chung tay của các đối tác. Năm nay, chúng tôi mở rộng quy mô khu vực, tăng số lượng phần quà và học bổng nhằm hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em phấn đấu học tập và phát triển.”

japfa viet nam dong hanh cung 1.000 hoc sinh den truong hinh anh 2
Chương trình “Trao gửi yêu thương - Cùng em đến trường” của Japfa Việt Nam mang niềm vui năm học mới đến thầy và trò Trường Tiểu học Bình Nhựt (Tây Ninh)

Theo ông Clemens Tan, hoạt động năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp Japfa Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập. Đây cũng là dấu mốc để doanh nghiệp nhìn lại chặng đường phát triển và khẳng định cam kết với chủ đề “Nuôi dưỡng các giá trị bền vững”.

“Trong suốt ba thập kỷ, Japfa Việt Nam luôn chú trọng xây dựng và vun đắp những mối quan hệ lâu dài với nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Với mạng lưới gắn kết này, chúng tôi hướng đến việc phối hợp cùng các bên liên quan tạo ra những giá trị tích cực và lâu dài cho xã hội”, ông Clemens Tan nhấn mạnh.

“Trao gửi yêu thương - Cùng em đến trường” là chương trình cộng đồng được Japfa Việt Nam duy trì thường niên, hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Năm nay, chương trình tiếp tục được mở rộng với sự chung tay của các đối tác là đại lý, nhà phân phối thức ăn chăn nuôi, qua đó mang những phần quà thiết thực đến với nhiều học sinh hơn trên cả nước.

Tại Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều (Đồng Tháp), nhà phân phối Đỗ Văn Tòng bày tỏ niềm phấn khởi khi cùng Japfa Việt Nam mang niềm vui đến cho các em nhỏ trước thềm năm học mới: “Đồng hành cùng Japfa nhiều năm, tôi rất trân trọng khi công ty không chỉ chú trọng trong phát triển kinh doanh mà luôn chủ động khởi xướng các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Nhìn thấy nụ cười của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi nhận những phần quà học tập, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sẻ chia. Trong tương lai, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Japfa trong các chương trình cộng đồng để cùng lan tỏa nhiều giá trị tích cực hơn nữa”.

japfa viet nam dong hanh cung 1.000 hoc sinh den truong hinh anh 3
Ông Đỗ Văn Tòng trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều (Đồng Tháp) trong ngày khai giảng năm học mới

Không chỉ đồng hành cùng học sinh tại các địa phương, trước đó, Japfa Việt Nam đã trao tặng gần 130 suất học bổng và quà cho con của người lao động đang làm việc tại công ty. Hoạt động này tiếp tục thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động và gia đình, đồng thời góp phần khuyến khích thế hệ trẻ duy trì tinh thần học tập và phát triển.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1996, Japfa là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, phát triển trang trại và cung ứng thực phẩm an toàn. Sau 30 năm, công ty hiện có hơn 6.000 nhân sự cùng hệ thống nhà máy, trang trại và chuỗi cửa hàng thực phẩm trải dài trên toàn quốc.

Trên hành trình phía trước, Japfa Việt Nam tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, trong đó chú trọng nuôi dưỡng các mối quan hệ lâu dài với nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp kiên định với tầm nhìn hợp tác vì sự thịnh vượng chung, cùng tạo dựng những giá trị bền vững cho tương lai.

CTV Nguyễn Hiên/VOV.VN
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