Không chỉ bóc xóa, cần bắt đầu từ ý thức người dân

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình trạng dán quảng cáo trái phép vẫn tái diễn với tần suất dày đặc tại nhiều khu vực như Ô Chợ Dừa, Hà Đông… Nhiều tủ điện vừa được vệ sinh sạch sẽ chỉ sau thời gian ngắn lại tiếp tục bị dán kín các tờ rao vặt, gây phản cảm, nhếch nhác và tạo áp lực lớn cho công tác duy tu, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật.

Gốc rễ đó, trước hết, nằm ở ý thức của một bộ phận người dân và các cá nhân, tổ chức kinh doanh. Việc dán quảng cáo lên tủ điện, cột điện không chỉ là hành vi vi phạm quy định pháp luật mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng không gian công cộng. Khi hành vi sai phạm được thực hiện một cách tiện tay và nó dễ dàng trở thành thói quen xấu lan rộng.

Phối hợp với lực lượng chức năng rà soát tủ điện có dấu hiệu tái vi phạm dán quảng cáo tại phường Ô Chợ Dừa

Tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, ông Lê Dũng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc phối hợp giữ gìn mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, với đặc thù các hành vi dán quảng cáo trái phép thường diễn ra lén lút vào ban đêm, khó kiểm soát, việc bóc xóa hiện nay mới chỉ xử lý phần ngọn của vấn đề. Nếu không có biện pháp đồng bộ, tình trạng này sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái vừa làm sạch xong lại bị tái diễn”.

Trong khi đó, lực lượng công an phường Ô Chợ Dừa nhấn mạnh: “Qua rà soát cũng như giám sát qua trung tâm giám sát của phường Ô Chợ Dừa vẫn còn xuất hiện tình trạng dán quảng cáo trên tủ điện, cột điện… Chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra cũng như tham mưu cho chính quyền, Ban chỉ đạo 197 phường phối hợp ra quân giải quyết, bóc gỡ tại các điểm vi phạm. Khi các hành vi dán quảng cáo trái phép bị phát hiện, truy vết và xử phạt nghiêm minh, nhận thức và hành vi của các đối tượng vi phạm mới có thể thay đổi rõ rệt”.

Bóc dỡ quảng cáo tại phường Ô Chợ Dừa

Tại địa bàn Hà Đông, Công ty Điện lực Hà Đông cũng đang duy trì công tác bóc dỡ quảng cáo trái phép với tần suất thường xuyên, kết hợp nhiều giải pháp như sơn chống dính, bọc bảo vệ thiết bị. Tuy nhiên, vẫn cần thêm sự phối hợp của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm. Thực tế cho thấy, bóc xóa chỉ là giải pháp tình thế. Để xử lý tận gốc tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép trên tủ điện, trạm điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật, cần một cách tiếp cận toàn diện hơn: từ tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh,..

Bóc dỡ quảng cáo tại phường Hà Đông

Bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, yếu tố quyết định vẫn là sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng. Khi mỗi người dân hiểu rằng một tờ quảng cáo dán sai chỗ không chỉ làm xấu đi bộ mặt đô thị mà còn ảnh hưởng đến an toàn hệ thống điện, khi đó hành vi sẽ tự điều chỉnh theo hướng tích cực hơn.

Đây không đơn thuần là câu chuyện về vài tờ giấy dán sai chỗ, mà là thước đo ý thức cộng đồng, là sự tôn trọng không gian công cộng và kỷ cương đô thị. Những nỗ lực của EVNHANOI là rất rõ ràng, nhưng để chấm dứt tình trạng này một cách bền vững, cần thêm nữa nhận thức của mỗi người dân. Khi ý thức cộng đồng được nâng lên, những tủ điện sạch sẽ sẽ không còn là kết quả của một chiến dịch, mà trở thành trạng thái bình thường của một đô thị văn minh.