Morinaga Milk đầu tư công nghệ xanh, giảm khoảng 2.700 tấn CO₂ mỗi năm

Tự động hóa trong từng công đoạn sản xuất

Ngành thực phẩm hiện nay không chỉ đặt yêu cầu về sản lượng mà còn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, an toàn và tính bền vững trong toàn bộ quá trình vận hành. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào các hệ thống sản xuất tự động nhằm nâng cao hiệu quả và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường.

Tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên (Thái Nguyên), Nhà máy Morinaga Nutritional Foods Việt Nam đang vận hành hệ thống sản xuất ứng dụng công nghệ tự động hóa theo mô hình quản lý chất lượng của Nhật Bản.

Nhà máy được thiết kế với dây chuyền sản xuất liên tục từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, phối trộn, xử lý nhiệt, lên men, tiệt trùng, đóng gói đến hoàn thiện sản phẩm. Việc tự động hóa nhiều công đoạn quan trọng giúp giảm sự can thiệp thủ công, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất và duy trì tính ổn định giữa các lô sản phẩm.

Không chỉ dừng lại ở hệ thống máy móc, yếu tố tạo nên hiệu quả của nhà máy còn nằm ở khả năng quản lý và kiểm soát dữ liệu sản xuất. Các chỉ số về nguyên liệu, điện năng, nước sử dụng, chất thải và nước thải được theo dõi thường xuyên nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả vận hành, từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến liên tục.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực sản xuất, một trong những ưu tiên quan trọng của nhà máy là giảm tác động đến môi trường thông qua việc sử dụng năng lượng hiệu quả và triển khai các giải pháp giảm phát thải.

Tháng 5/2023, Morinaga Nutritional Foods Việt Nam đưa vào vận hành hệ thống lò hơi sinh khối sử dụng phế liệu gỗ làm nhiên liệu. Đây là giải pháp nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu tái tạo, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu truyền thống trong quá trình cung cấp nhiệt cho sản xuất.

Tiếp đó, tháng 10/2024, doanh nghiệp tiếp tục đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất phát điện khoảng 0,9 MW, góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch cho hoạt động vận hành của nhà máy.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, lượng phát thải CO₂ tại nhà máy đã giảm khoảng 2.700 tấn mỗi năm so với trước khi áp dụng.

Mỗi năm, nhà máy giảm khoảng 2.700 tấn CO₂.

Ngoài các giải pháp về năng lượng, doanh nghiệp cũng chú trọng đến việc xử lý nước thải, giảm thiểu chất thải trong sản xuất và sử dụng các loại bao bì có nguồn nguyên liệu đạt chứng nhận FSC nhằm hướng tới chuỗi sản xuất thân thiện hơn với môi trường.

Những hoạt động này cho thấy xu hướng phát triển mới của ngành thực phẩm, trong đó công nghệ không chỉ phục vụ mục tiêu tăng năng suất mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm dấu chân carbon và xây dựng mô hình sản xuất bền vững.

Việt Nam trong chiến lược phát triển của Morinaga Milk

Sau hơn 16 năm hoạt động tại Việt Nam, Morinaga Milk xác định đây là một trong những thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của tập đoàn.

Gia nhập Việt Nam từ năm 2010, tập đoàn hiện triển khai hoạt động thông qua ba đơn vị gồm Morinaga Nutritional Foods Việt Nam, Morinaga Lê Mây Việt Nam và Morinaga Milk Việt Nam.

Trong đó, Nhà máy Morinaga Nutritional Foods Việt Nam tại Thái Nguyên đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất các sản phẩm phục vụ thị trường trong nước, tiêu biểu như sữa ZinZin – thương hiệu đã quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam.

Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là địa điểm có vai trò chiến lược trong kế hoạch phát triển dài hạn của Morinaga Milk.

Nhà máy hiện có diện tích hơn 39.000 m², tạo việc làm cho gần 300 lao động địa phương. Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, cơ sở này còn được định hướng trở thành nền tảng để Morinaga Milk mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu trong khu vực.

Đối với Morinaga Milk, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là địa điểm có vai trò chiến lược trong kế hoạch phát triển dài hạn.

Đại diện tập đoàn cho biết, trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trong nước, doanh nghiệp hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một trong những cơ sở sản xuất và xuất khẩu quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Định hướng này được thực hiện thông qua việc tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu địa phương, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và phát triển bền vững theo định hướng toàn cầu của tập đoàn.

Song song với hoạt động kinh doanh, Morinaga Milk cũng triển khai các chương trình đóng góp cho cộng đồng tại Việt Nam, trong đó có chương trình CSR “Smiles & Health for Children – Sức khỏe của em, Nụ cười của em”, hướng tới hỗ trợ sức khỏe và môi trường giáo dục cho trẻ em tại các khu vực còn nhiều khó khăn.