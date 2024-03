Ưu điểm của phòng khám đa khoa Tân An Long An – Địa chỉ khám nam khoa chất lượng

Đến với Phòng khám đa khoa Tân An Long An, bạn sẽ được đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm lắng nghe mọi tâm tư, giải đáp mọi thắc mắc và cùng bạn khám phá "vùng cấm" một cách an toàn, hiệu quả cùng với hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến, môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp. Một số ưu điểm nổi trội tại phòng khám Tân An Long An là:

- Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đều là những người có trình độ cao, được đào tạo bài bản, đã từng công tác tại các bệnh viện lớn ở trong và ngoài nước, luôn tận tâm và hết lòng vì bệnh nhân.

- Có cơ sở vật chất hiện đại, khang trang

Xây dựng hệ thống phòng khám theo mô hình chuẩn quốc tế với các phòng chức năng được thiết kế tách biệt, trang bị đầy đủ tiện nghi, đảm bảo đem đến sự phục vụ tốt cho mọi bệnh nhân.

- Trang bị hệ thống thiết bị tiên tiến

Tất cả các trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y khoa đều được chú trọng đầu tư, nhập khẩu từ nước ngoài, nhờ đó hỗ trợ đắc lực trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh, đem lại kết quả chính xác và hiệu quả tối ưu.

- Chi phí rõ ràng – hợp lý

Chi phí khám chữa bệnh tại đa khoa Tân An Long An luộn minh bạch, rõ ràng, niêm yết công khai, có hóa đơn. Chi phí được thông báo tới khách hàng trước, nếu khách hàng đồng ý mới tiếp tục tiến hành khám chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa Tân An chuyên trị nhiều khoa, đa dạng bệnh lý

Thực tế, tại khu vực Tân An Long An có rất nhiều bệnh viện khám chữa bệnh, thế nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều bất cập về tình trạng đông đúc, quá tải khiến cho bệnh nhân phải mất thời gian xếp hàng chờ đợi mệt mỏi, ngoài ra thủ tục thăm khám rườm rà, khám chữa bệnh trong giờ hành chính gây nhiều bất tiện. Đến với Phòng khám đa khoa Tân An Long An bạn sẽ được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó Phòng khám đa khoa Tân An Long An còn có rất nhiều khoa chuyên điều trị nhiều bệnh lý khác nhau như:

+ Phòng khám nam khoa Tân An Long An: Yếu sinh lý, bệnh đường tiết niệu, bệnh tuyến tiền liệt, rối loạn xuất tinh, sức khỏe sinh sản, rối loạn cương dương, bao quy đầu, tinh hoàn, bệnh dương vật.

+ Phòng khám phụ khoa Tân An Long An : Viêm nhiễm âm đạo, bệnh lý cổ tử cung, bệnh buồng trứng, viêm vùng chậu, khí hư huyết trắng bất thường, rối loạn kinh nguyệt,....

+ Phòng khám phá thai Tân An Long An: Chuyên đình chỉ thai nội khoa, ngoại khoa, siêu âm thai, khám thai,...

+ Phòng khám bệnh xã hội Tân An Long An: Sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, bệnh lậu, giang mai, rận mu.

+ Phòng khám bệnh trĩ Tân An Long An: Trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, áp xe hậu môn, nứt kẽ hậu môn, rò hậu môn, nứt kẽ hậu môn, polyp hậu môn.

+ Bệnh viện da liễu Tân An Long An: Chuyên điều trị các bệnh lý về da liễu như viêm da, vẩy nến, bệnh nấm, chàm, bệnh zona, mề đay, mẫn ngứa,...

Hy vọng rằng, với những thông tin được chia sẻ trên đây đã giúp mọi người tìm được cho mình một địa chỉ khám nam khoa chất lượng uy tín - Phòng khám đa khoa Tân An Long An. Nếu cần được hỗ trợ thêm, hãy gọi ngay tới hotline của phòng khám để được nhận tư vấn miễn phí.