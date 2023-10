PTSC Thanh Hóa vượt tiến độ bảo dưỡng cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Đây là gói Khu vực bao gồm các thiết bị công nghệ cao như nồi hơi, tuabin máy phát điện, đường ống vận hành với áp suất cao, nhiệt độ cao (HHPS), hệ thống thiết bị van điều khiển – van đóng mở bằng tay, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị điện điều khiển và các thiết bị cơ khí khác.

Kế thừa và phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm của Tổng công ty PTSC qua nhiều năm thực hiện bảo dưỡng sửa chữa trong các ngành công nghiệp dầu khí, đạm, điện, xi măng, hoá chất… PTSC Thanh Hoá đã tự chủ động tổ chức triển khai quản lý dự án NSRP-TA23 một cách khoa học và chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị chi tiết gói công việc từ ngày 20/5/2022 đến giai đoạn dừng máy để bảo dưỡng sửa chữa, PTSC Thanh Hóa luôn là Nhà thầu dẫn đầu đạt toàn bộ các chỉ tiêu về an toàn, chất lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu của khách hàng NSRP.

Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị van điều khiển, van tay tại xưởng

Giai đoạn dừng máy để bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch sẽ được thực hiện trong vòng 55 ngày – đêm kể từ ngày 25/8/2023. Tổng nhân sự được Nhà thầu PTSC Thanh Hóa huy động đến công trường để thực hiện công việc cho giai đoạn này tại thời điểm cao điểm lên đến gần 800 người, trong đó có các chuyên gia trong nước và nước ngoài được tuyển chọn với yêu cầu rất khắt khe về chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực.

Với lực lượng nòng cốt chuyên nghiệp từ PTSC và nỗ lực quyết tâm cao của tập thể người lao động, đến ngày 26/9/2023 PTSC Thanh Hóa đã xuất sắc hoàn thành 100% các hạng mục công việc (mốc hoàn thành cơ khí) và bàn giao cho bộ phận vận hành để khởi động chạy lại nhà máy, đạt cột mốc 314.134 giờ làm việc tuyệt đối an toàn, đáp ứng toàn bộ yêu cầu chất lượng của khách hàng và vượt tiến độ 3 ngày so với kế hoạch. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh năng lượng Quốc gia khi đưa nhà máy NSRP vào khai thác lại sớm hơn tiến độ.

Toàn cảnh nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn từ trên cao

PTSC Thanh Hoá sẽ tiếp tục bố trí duy trì nguồn lực để hỗ trợ khởi động lại nhà máy cho đến khi nhà máy đưa vào khai thác an toàn, ổn định. Đây là gói thầu có quy mô khối lượng công việc lớn, mức độ phức tạp cao, thời gian thực hiện ngắn, có yêu cầu khắt khe về tiến độ, chất lượng và an toàn. Vì vậy, việc PTSC Thanh Hoá thực hiện thành công dự án TA23 của NSRP đã khẳng định được năng lực tự quản lý và bảo dưỡng tổng thể cho nhà máy lọc hoá dầu của nhà thầu trong nước, việc mà trước đây chỉ có nhà thầu nước ngoài mới làm được.

Điều đó đã xây dựng được lòng tin rất lớn đối với khách hàng NSRP và mở ra cơ hội cho PTSC Thanh Hoá có thể chủ động tự thực tổ chức triển khai các dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa lớn, tổng thể cho các nhà máy lọc hoá dầu, hoá chất, điện, đạm, công trình dầu khí, công nghiệp trong và ngoài nước trong thời gian tới.