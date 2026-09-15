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Ra mắt các mẫu xe bus thương hiệu KIM LONG tại thị trường Thái Lan

Thứ Ba, 18:26, 15/09/2026
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VOV.VN - Chiều 15/9, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), Kim Long Motor phối hợp cùng đối tác KIJSETTHI Mobility tổ chức Lễ ra mắt các mẫu xe bus thương hiệu KIM LONG tại trị trường Thái Lan.

Sự kiện chính thức đưa sản phẩm ô tô thương mại mang dấu ấn trí tuệ và năng lực sản xuất Việt Nam đến gần hơn với khách hàng nước sở tại, đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai quốc gia.

Trở thành nhà phân phối ủy quyền của Kim Long Motor tại Thái Lan từ tháng 4/2026, KIJSETTHI Mobility đã từng bước triển khai hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh về nghiên cứu, phát triển và sản xuất của Kim Long Motor cùng sự am hiểu thị trường bản địa của KIJSETTHI Mobility, hai bên hướng đến xây dựng nền tảng phân phối - dịch vụ chuyên nghiệp, cung cấp cho thị trường Thái Lan những giải pháp vận tải chất lượng, tối ưu hiệu quả khai thác.

Đặc biệt, KIJSETTHI Mobility đã hoàn thiện hệ thống showroom, trạm dịch vụ ủy quyền và kho phụ tùng chính hãng, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành 24/7, mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng khi đầu tư các sản phẩm thương hiệu KIM LONG.

ra mat cac mau xe bus thuong hieu kim long tai thi truong thai lan hinh anh 1
Mẫu xe ra mắt tại thị trường Thái Lan

Theo định hướng hợp tác, trong Giai đoạn 1, Kim Long Motor bước đầu đưa các dòng xe thương mại thương hiệu KIM LONG vào thị trường Thái Lan, phát triển song song xe động cơ đốt trong thế hệ mới đạt chuẩn khí thải EURO 5 và các dòng xe thuần điện. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ cùng KIJSETTHI Mobility xây dựng và mở rộng hệ thống phân phối, dịch vụ trên toàn quốc, không ngừng lắng nghe phản hồi từ khách hàng để tiếp tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm.

Trên cơ sở đó, trong Giai đoạn 2, Kim Long Motor từng bước chuyển dịch từ xuất khẩu xe nguyên chiếc (CBU) sang sản xuất, lắp ráp (CKD) tại Thái Lan với tỷ lệ nội địa hóa 50% trở lên. Mục tiêu giai đoạn 2027–2030, đưa Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu chiến lược của Kim Long Motor tại khu vực ASEAN, qua đó mở rộng chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Viết Ánh – Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi là doanh nghiệp tiên phong đưa những dòng xe thương mại mang thương hiệu Việt chính thức hiện diện tại Thái Lan. Với vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp ô tô lớn của ASEAN, Thái Lan được xác định là "cửa ngõ chiến lược” giúp sản phẩm KIM LONG “Made in Vietnam” khẳng định về kỹ thuật, chất lượng và dịch vụ. Cùng với sự đồng hành của đối tác KIJSETTHI Mobility, chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện nền tảng vận hành và dịch vụ hậu mãi. Thương hiệu KIM LONG kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối bền chặt, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Thái Lan.”

Tại buổi lễ, Kim Long Motor đã giới thiệu các mẫu xe bus được nghiên cứu, sản xuất trên dây chuyền tự động hóa và quản trị số hóa tại với năng lực tự chủ xuyên suốt chuỗi giá trị, từ các linh kiện nội – ngoại thất đến khung gầm, thân xe, động cơ, pin và hệ thống điện.

Nhân dịp này, Kim Long Motor và KIJSETTHI MOBILITY chính thức bàn giao những chiếc xe bus KIM LONG đầu tiên đến khách hàng tại thị trường Thái Lan

ra mat cac mau xe bus thuong hieu kim long tai thi truong thai lan hinh anh 2
Nghi thức bàn giao xe cho các đối tác đầu tiên

Các mẫu xe ra mắt đợt này được thiết kế theo yêu cầu riêng biệt của thị trường Thái Lan, chú trọng đồng thời về khả năng vận hành, tiêu chuẩn an toàn và trải nghiệm hành khách, với đa dạng cấu hình - linh hoạt theo mô hình khai thác.

Cụ thể, dòng xe bus ghế ngồi 12 m (KIMLONG99-N42, KIMLONG99-N43, KIMLONG99-N44) với sức chứa lần lượt 42, 43, 44 chỗ mang đến giải pháp vận tải toàn diện cho hành trình liên tỉnh.

Dòng xe bus ghế ngồi 7,9 m (KIMLONG19-N21) với 21 chỗ ngồi, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với giao thông đô thị, các tuyến vận tải ngắn, cố định hay dịch vụ đưa đón tần suất cao.

Toàn bộ sản phẩm sở hữu không gian nội thất rộng rãi với ghế ngồi bọc da cao cấp mang đến cảm giác êm ái trong suốt hành trình. Xe được tích hợp hàng loạt tiện ích hiện đại như cổng sạc, tủ lạnh, hệ thống điều hòa công suất lớn với cửa gió bố trí riêng cho từng vị trí ngồi và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

Điểm nhấn nổi bật đến từ “trái tim” động cơ YUCHAI K11 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội (chỉ tiêu hao 19–21 lít/100 km), đáp ứng bài toán kinh tế cho doanh nghiệp vận tải.

Về phía đối tác, bà Chalakorn Setthabunnatat – Tổng giám đốc KIJSETTHI Mobility nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi thành quả hợp tác của hai bên là những mẫu xe bus KIM LONG được đầu tư bài bản về thiết kế, tiện nghi, cùng khả năng vận hành vượt trội đã chính thức ra mắt đông đảo khách hàng tại Thái Lan. Chúng tôi đánh giá cao năng lực nghiên cứu, phát triển và khả năng tối ưu hóa sản phẩm theo đúng nhu cầu vận tải bản địa của Kim Long Motor. Tôi tin tưởng rằng, với mạng lưới phân phối và dịch vụ phủ rộng toàn quốc, KIJSETTHI Mobility sẽ đồng hành dài hạn cùng Kim Long Motor, kiến tạo những giải pháp giao thông toàn diện cho người dân Thái Lan.”

ra mat cac mau xe bus thuong hieu kim long tai thi truong thai lan hinh anh 3
bà Chalakorn Setthabunnatat – Tổng giám đốc KIJSETTHI Mobility phát biểu

Diễn ra trong dấu mốc đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), sự kiện là minh chứng sống động cho tinh thần hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước, đồng thời khẳng định bản lĩnh của doanh nghiệp Việt trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và hiện thực hóa các chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.

CTV Khánh An/VOV.VN
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