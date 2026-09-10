English
/ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kim Long Motor bàn giao lô xe city buýt thuần điện EV cho đối tác Thái Lan

Thứ Năm, 16:46, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế vừa hoàn tất bàn giao lô 9 xe city buýt thuần điện KIMLONGB30-EV cho Công ty TNHH Innopower (Thái Lan).

Đây là đợt bàn giao đầu tiên trong tổng số 113 xe theo hợp đồng đã ký giữa hai bên, được Kim Long Motor bàn giao và xuất khẩu sang Thái Lan cho Innopower trong năm 2026.

Theo kế hoạch, lô xe sẽ xuất cảng Chân Mây (Thành phố Huế) vào ngày 18/9, mở ra bước tiến mới trong hành trình đưa ô tô thương mại điện mang thương hiệu Việt vươn tầm khu vực.

Đáng chú ý, các dòng xe điện (EV) do Kim Long Motor sản xuất hiện đã đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 60%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên đến 90% vào cuối năm 2026, tương đương mức nội địa hóa đã đạt được trên các dòng xe buýt động cơ diesel do Kim Long Motor sản xuất.

Cột mốc này một lần nữa khẳng định năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm cùng định hướng tăng tỷ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh xuất khẩu các dòng xe “Made in Vietnam” của Kim Long Motor.

ban-giao-xe.jpg

Công ty TNHH Innopower là liên doanh giữa ba tập đoàn năng lượng hàng đầu Thái Lan gồm Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT), RATCH Group và Electricity Generating Public Company Limited (EGCO), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và thương mại hóa các sáng kiến đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch tại Thái Lan. Với mục tiêu cắt giảm phát thải carbon, Innopower đặc biệt chú trọng phát triển các giải pháp giao thông xanh và bền vững thông qua tìm kiếm những dòng phương tiện phù hợp.

Trong đó, mẫu xe city buýt thuần điện KIMLONGB30-EV được sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất Kim Long Motor Huế nổi bật với nền tảng vận hành thực tiễn. Dòng xe đã chứng minh hiệu quả thực tế khi đưa vào khai thác vận tải hành khách công cộng quy mô lớn tại các đô thị trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải vượt trội. Đây là tiền đề quan trọng để đội ngũ chuyên gia, kỹ sư hai bên tiếp tục phối hợp đánh giá, hoàn thiện và tối ưu sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật cũng như điều kiện vận hành tại Thái Lan.

09101.jpg

Theo đó, KIMLONGB30-EV sở hữu thiết kế tối giản với chiều dài tổng thể khoảng 8 mét, giúp xe vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị. Công nghệ pin BYD thế hệ mới với dung lượng pin 138 kWh cho quãng đường di chuyển gần 300km sau mỗi lần sạc.

Không gian nội thất rộng rãi với sức chứa 30 hành khách, trang bị nhiều tiện ích như hệ thống điều hòa công suất lớn, camera giám sát, bảng điện tử thông tin, tay vịn thép không gỉ... Đặc biệt, xe tích hợp khu vực dành riêng cho xe lăn với tấm kéo thu gọn và chuông gọi hỗ trợ mang đến trải nghiệm di chuyển văn minh ở các đô thị hiện đại. Bên cạnh đó, KIMLONGB30-EV chú trọng tối đa sự an toàn với phanh đĩa/tang trống kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phanh khí nén hai dòng tích hợp phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng khi giảm tốc và tiết kiệm pin hiệu quả.

Ông Praphasak Charoenporn - Giám đốc Innopower chia sẻ, trong quá trình tìm hiểu, phía doanh nghiệp nhận ra Kim Long Motor là một trong số ít thương hiệu tại Đông Nam Á đi đầu về nghiên cứu và sản xuất xe thuần điện EV.

“Sau khi tham quan các nhà máy và làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ sư người Việt tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế, chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi năng lực nghiên cứu và phát triển, quy mô sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm hoàn thiện.  Đó là lý do Innopower quyết định bắt tay đồng hành cùng Kim Long Motor trên hành trình xanh hóa giao thông tại Thái Lan. Việc cung cấp phương tiện chỉ mới là phần đầu của bài toán, chúng tôi đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái toàn diện bao gồm hạ tầng trạm sạc và dịch vụ sạc xe điện để phục vụ khách hàng tốt nhất.”, ông Praphasak Charoenporn nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor cho biết, với Kim Long Motor, hợp tác không chỉ dừng lại ở việc cung cấp phương tiện mà hướng đến đồng hành toàn diện. Một sản phẩm tốt không chỉ đánh giá bằng những con số kỹ thuật, mà quan trọng hơn là hiệu quả thực tế và những giá trị đích thực mang lại cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng.

“Chính vì vậy trong thời gian tới, Kim Long Motor cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Innopower thông qua dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật toàn diện nhằm đảm bảo những chiếc xe phát huy tối đa hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu khai thác tại nước sở tại.”, ông Đào Viết Ánh.

ngoai-troi-2.jpg

Trước đó, Kim Long Motor đã thành công ký kết hợp đồng xuất khẩu các dòng xe thương hiệu Kim Long với đối tác đến từ Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Costa Rica và sẽ tiếp tục mở rộng đến các thị trường tiềm năng khác. Trong chiến lược phát triển dài hạn, Kim Long Motor xác định xe thuần điện là định hướng trọng tâm.

Với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm xe bus điện, xe tải van điện, minibus điện, xe đầu kéo điện,... doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển (R&D), làm chủ công nghệ và hoàn thiện hệ sinh thái tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khắt khe từ các thị trường quốc tế.

Đây là những định hướng quan trọng để Kim Long Motor tiếp tục góp phần thiết thực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước, trong đó có bước chuyển chiến lược về xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, đổi mới sáng tạo, công nghệ và con người như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra.

Theo kế hoạch, những chiếc KIMLONGB30-EV sẽ sớm lăn bánh, phục vụ người dân tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Hiệu quả vận hành thực tế tại thị trường sở tại sẽ là nền tảng để Kim Long Motor tiếp tục mở rộng hợp tác trong khu vực, xây dựng thị trường thông qua các giải pháp xe thuần điện, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh bền vững, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa cũng như thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.

 

CTV Khánh An/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026
Khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026

VOV.VN - Sáng 24/7/2026, lễ khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026 đã diễn ra trang trọng, đánh dấu lần đầu tiên một giải cờ tướng giao hữu quốc tế theo thể thức đồng đội được tổ chức tại Việt Nam.

Khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026

Khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026

VOV.VN - Sáng 24/7/2026, lễ khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026 đã diễn ra trang trọng, đánh dấu lần đầu tiên một giải cờ tướng giao hữu quốc tế theo thể thức đồng đội được tổ chức tại Việt Nam.

Kim Long Motor hợp tác ZF Group nâng công nghệ xe thương mại
Kim Long Motor hợp tác ZF Group nâng công nghệ xe thương mại

VOV.VN - Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) và ZF Friedrichshafen AG (ZF Group) – tập đoàn công nghệ ô tô hàng đầu thế giới đến từ Đức – ký kết hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực công nghệ truyền động, hộp số và các giải pháp phương tiện năng lượng mới.

Kim Long Motor hợp tác ZF Group nâng công nghệ xe thương mại

Kim Long Motor hợp tác ZF Group nâng công nghệ xe thương mại

VOV.VN - Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) và ZF Friedrichshafen AG (ZF Group) – tập đoàn công nghệ ô tô hàng đầu thế giới đến từ Đức – ký kết hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực công nghệ truyền động, hộp số và các giải pháp phương tiện năng lượng mới.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng