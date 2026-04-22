  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đẩy mạnh triển khai các dịch vụ điện gia tăng

Thứ Tư, 17:06, 22/04/2026
VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang ngày càng đẩy mạnh triển khai các dịch vụ điện gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với tiêu chí công khai, minh bạch, rõ ràng về quy trình và chi phí, các dịch vụ này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn góp phần nâng cao chất lượng.

Đa dạng dịch vụ, công khai minh bạch trong từng khâu thực hiện

Hiện nay, EVNHANOI cung cấp nhiều nhóm dịch vụ điện gia tăng thiết thực, phù hợp với nhu cầu sử dụng điện trong từng hộ gia đình.

Trong đó, nổi bật là các dịch vụ tư vấn, kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, giúp khách hàng phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn, rò rỉ điện hoặc thiết bị vận hành không hiệu quả. Bên cạnh đó, dịch vụ sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện được triển khai nhanh chóng, đảm bảo đúng kỹ thuật, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao được đào tạo chính quy cung cấp các thông tin chính xác cho khách hàng

Khách hàng cũng có thể sử dụng dịch vụ thay thế aptomat, kiểm tra an toàn điện, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm nắng nóng hoặc trước mùa mưa bão – khi nguy cơ sự cố điện gia tăng. Ngoài ra, với xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo ngày càng phổ biến, EVNHANOI còn cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà, giúp hệ thống vận hành ổn định, tối ưu hiệu suất và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Các dịch vụ điện gia tăng đều được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn cao, quy trình rõ ràng, đảm bảo an toàn và chất lượng, mang lại sự yên tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ đều được công khai, minh bạch từ nội dung công việc, đơn giá đến thời gian thực hiện. Khách hàng được tư vấn rõ ràng trước khi triển khai và chỉ thanh toán theo đúng khối lượng thực tế, không phát sinh chi phí ngoài thỏa thuận. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp khách hàng yên tâm khi lựa chọn sử dụng dịch vụ.

Tư vấn chuyên sâu – hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả

Một trong những điểm nổi bật của dịch vụ điện gia tăng là khách hàng không chỉ được hỗ trợ kỹ thuật mà còn được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao của EVNHANOI.

Dịch vụ điện gia tăng của EVNHANOI hỗ trợ khách hàng liên trục 24/7

Thông qua quá trình kiểm tra, sửa chữa hoặc lắp đặt, các kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn khách hàng cách sử dụng thiết bị điện đúng cách, nhận diện các thiết bị tiêu tốn điện năng lớn, cũng như đưa ra các khuyến nghị phù hợp để tối ưu hiệu quả sử dụng điện trong gia đình.

Việc được tiếp cận với những thông tin chính xác, dễ hiểu và sát thực tế sẽ giúp khách hàng từng bước nâng cao nhận thức, từ đó hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, khoa học. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần giảm chi phí sinh hoạt, đồng thời đảm bảo an toàn điện trong mỗi gia đình.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng, việc phát triển các dịch vụ điện gia tăng không chỉ thể hiện nỗ lực đổi mới của EVNHANOI mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, hướng tới mục tiêu sử dụng điện an toàn, hiệu quả và bền vững.

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, nhân dân Thủ đô Hà Nội tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án với yêu cầu cao nhất: an toàn, liên tục và ổn định.

 

CTV Minh Thu/VOV.VN
Tag: EVNHANOI điện lực dịch vụ điện gia tăng
VOV.VN - Trong những năm gần đây, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, trong đó nổi bật là việc đưa dịch vụ cấp điện trung áp lên nền tảng Internet.

VOV.VN - Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2026, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tập trung triển khai nhiều dự án lưới điện trọng điểm ngay từ những tháng đầu năm nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

