Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội triển khai phương án vận hành hệ thống điện

Thứ Ba, 16:19, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án vận hành hệ thống điện, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống trong dịp lễ kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Theo đó, EVNHANOI không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để sửa chữa, cải tạo lưới điện trong thời gian từ 0h00 ngày 29/4 đến hết 24h00 ngày 2/5/2026. Đặc biệt, tại các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí trên địa bàn Thủ đô, đơn vị đã xây dựng phương án cấp điện ưu tiên với độ tin cậy cao.

Theo dự báo, phụ tải điện toàn thành phố trong dịp này có thể đạt công suất cực đại khoảng 5.140 MW, với sản lượng tiêu thụ lên tới 95 triệu kWh/ngày. Trước áp lực gia tăng nhu cầu sử dụng điện, EVNHANOI đã yêu cầu toàn bộ các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng về nguồn, lưới và nhân lực để đáp ứng yêu cầu vận hành trong mọi tình huống.

Cụ thể, Tổng công ty không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để sửa chữa, cải tạo lưới điện trong các khung thời gian cao điểm của ngày lễ, đồng thời xây dựng phương thức cấp điện linh hoạt cho từng khu vực trọng điểm. Những địa điểm quan trọng đều được cấp điện từ hai nguồn lưới độc lập hoặc có máy phát điện dự phòng, đảm bảo không gián đoạn ngay cả khi xảy ra sự cố.

tong cong ty Dien luc tp ha noi trien khai phuong an van hanh he thong dien hinh anh 1
Rà soát hành lang lưới điện tại Quảng trường Ba Đình

Đáng chú ý, tại khu vực trung tâm như hồ Hoàn Kiếm và phụ cận – Nơi tập trung nhiều hoạt động lễ hội, hệ thống điện được bố trí với nhiều phương án dự phòng. Các trạm biến áp như Tràng Thi, Đinh Lễ, Cầu Gỗ, Lương Văn Can… đều có phương án dự phòng kết hợp với máy phát dự phòng. Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, nguồn điện được cấp từ trạm biến áp Nhà hát Lớn với hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) cùng máy phát công suất 1000 kVA, sẵn sàng duy trì cấp điện liên tục cho các sự kiện lớn .

Tương tự, các khu vực quy mô lớn như Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được đảm bảo điện từ hai nguồn trung thế độc lập, đi kèm hệ thống máy phát dự phòng công suất lớn (2x1000 kVA). Các điểm văn hóa trọng yếu như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất… đều được cấp điện từ nhiều trạm biến áp với phương án chuyển đổi nguồn chủ động, hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn cung cấp điện.

EVNHANOI đã bố trí lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h với gần 5.500 ca trực trong suốt ngày lễ. Các trạm biến áp, tuyến cáp và đường dây trọng yếu được tăng cường kiểm tra, tuần canh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây sự cố. Đồng thời, đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng và máy phát điện sẵn sàng thay thế trong trường hợp cần thiết.

tong cong ty Dien luc tp ha noi trien khai phuong an van hanh he thong dien hinh anh 2
Kiểm tra tình trạng vận hành trạm GIS tại trạm biến áp 110kV Tây Hồ

Công tác kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cũng được tăng cường, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư và nơi diễn ra sự kiện. EVNHANOI phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo không để xảy ra các vi phạm có thể ảnh hưởng đến vận hành hệ thống điện.

Bên cạnh đó, EVNHANOI khuyến cáo người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong dịp lễ: Không thả diều, bóng bay, đèn trời gần đường dây điện; không đốt pháo hoặc sử dụng các thiết bị bay gần công trình điện; kiểm tra hệ thống điện gia đình, sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp công suất nhằm hạn chế nguy cơ chập cháy.

tong cong ty Dien luc tp ha noi trien khai phuong an van hanh he thong dien hinh anh 3
Xử lý tình trạng vi phạm an toàn hành lang lưới điện do thả diều trên địa bàn

Khi phát hiện các hành vi vi phạm an toàn điện hoặc sự cố về điện, khách hàng cần kịp thời thông báo tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHANOI qua tổng đài 19001288 (phục vụ 24/7) để được hỗ trợ nhanh chóng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động cao, EVNHANOI đặt mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần phục vụ tốt các hoạt động chính trị - xã hội, vui chơi giải trí của người dân trong dịp nghỉ lễ quan trọng của đất nước.

2_39.jpg

EVNHANOI bảo đảm cung cấp điện ổn định và thông suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

VOV.VN - Cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa trên địa bàn Thành phố, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời.

 

CTV Minh Thu/VOV.VN
Tag: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội vận hành hệ thống điện EVNHANOI
EVNHANOI đưa dịch vụ cấp điện trung áp lên nền tảng Internet

VOV.VN - Trong những năm gần đây, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, trong đó nổi bật là việc đưa dịch vụ cấp điện trung áp lên nền tảng Internet.

EVNHANOI đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng từ đầu năm 2026

VOV.VN - Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2026, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tập trung triển khai nhiều dự án lưới điện trọng điểm ngay từ những tháng đầu năm nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Nỗ lực tiết kiệm điện và làm điện mặt trời mái nhà để ứng phó nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, nhu cầu điện tăng cao, đồng thời sản xuất kinh doanh phát triển vì mục tiêu tăng trưởng hai con số khiến áp lực về điện ngày càng căng thẳng. Chính phủ và ngành chức năng liên tục có chỉ thị về việc cung ứng điện, tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà để ứng phó tình hình này.

