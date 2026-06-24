Toshiba trở thành thương hiệu lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025

Thành quả này phản ánh sự tin tưởng của người tiêu dùng dành cho Toshiba, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng lớn của các giải pháp nấu nướng thông minh mang chất lượng Nhật Bản.

Cột mốc khẳng định vị thế dẫn đầu của lò vi sóng Toshiba

Hiện nay, thị trường điện gia dụng Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đổ bộ và gia nhập mạnh mẽ từ hàng loạt thương hiệu quốc tế lớn. Cục diện này tạo ra cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt ở mọi phân khúc, từ các dòng sản phẩm phổ thông cạnh tranh về giá cho đến những dòng sản phẩm cao cấp cạnh tranh bằng công nghệ độc quyền. Đồng thời, cùng với sự nâng cao của chất lượng sống, người tiêu dùng Việt cũng trở nên khắt khe hơn khi lựa chọn thiết bị gia dụng nói chung và lò vi sóng nói riêng. Khách hàng giờ đây không chỉ quan tâm đến hiệu năng thuần túy mà còn đề cao trải nghiệm sử dụng thông minh cùng giá trị thẩm mỹ khắt khe trong không gian sống.

Trong bối cảnh đó, Toshiba đã khẳng định bản lĩnh và vươn mình trở thành thương hiệu lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025, theo dữ liệu dịch vụ GfK (NIQ) thông tin Thị Trường “Đo lường doanh số bán lẻ cho ngành hàng lò vi sóng tại Việt Nam cho 12 tháng kết thúc vào 31/12/2025”(*). Hơn cả một cột mốc về doanh số, danh hiệu này đã phản ánh mức độ tin yêu mà người tiêu dùng dành cho Toshiba qua nhiều năm.

Toshiba Lifestyle Việt Nam được ghi nhận là thương hiệu lò vi sóng bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 theo dữ liệu GfK (NIQ)

Chất lượng Nhật Bản được kiểm chứng qua thời gian

Trải qua lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, Toshiba đã xây dựng nên một di sản công nghệ vững chắc, trở thành biểu tượng của chất lượng Nhật Bản ở lĩnh vực điện tử và điện gia dụng. Triết lý ấy tiếp tục được kế thừa trong từng sản phẩm lò vi sóng Toshiba. Từ khâu nghiên cứu, phát triển đến kiểm định chất lượng, mọi quy trình đều được thực hiện theo tiêu chuẩn khắt khe nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định và hiệu suất vận hành khi sử dụng.

Toshiba nhận thấy rằng nhu cầu của người Việt không chỉ dừng lại ở việc hâm nóng hay rã đông, mà ngày càng mong muốn thiết bị có thể hỗ trợ nhiều công đoạn chế biến khác nhau để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo thơm ngon. Vì vậy, bên cạnh công nghệ rã đông chuẩn xác, sản phẩm đã tích hợp thêm các chức năng hấp, nướng và chiên không dầu, mang đến trải nghiệm nấu nướng đa dạng với một thiết bị duy nhất. Những món ăn quen thuộc hằng ngày giờ đây trở nên ngon miệng hơn.

Hình ảnh ông Hồ Xuân Lộc - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam bên cạnh bộ sưu tập lò vi sóng Mirror Lake Series

Song hành cùng công nghệ là ngôn ngữ thiết kế mang đậm tinh thần Takumi, triết lý chế tác đề cao sự chỉn chu và tinh tế từng chi tiết. Tinh thần ấy hiện diện ở mọi khía cạnh của sản phẩm, từ giao diện điều khiển trực quan, các chế độ nấu được tối ưu theo nhu cầu thực tế, đến bảng màu và chất liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng. Sự kết hợp giữa các tông màu trung tính cùng bề mặt kính sang trọng và các chất liệu cao cấp mang lại vẻ đẹp tối giản đặc trưng của Nhật Bản, đồng thời dễ dàng dung hòa với nhiều phong cách nội thất. Chính sự chỉn chu về hiệu năng vận hành và giá trị thẩm mỹ đã giúp lò vi sóng Toshiba chinh phục nhiều căn bếp Việt.

Hình ảnh bộ sưu tập lò vi sóng Mirror Lake Series tại các sự kiện của Toshiba Việt Nam

Động lực kiến tạo chuẩn mực mới cho căn bếp hiện đại

Danh hiệu thương hiệu lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025 là niềm tự hào lớn, thúc đẩy Toshiba không ngừng cải tiến và đổi mới. Xa hơn một thiết bị gia dụng, Toshiba theo đuổi sứ mệnh kiến tạo những căn bếp hiện đại, nơi công nghệ nâng cấp trải nghiệm nấu nướng tiện nghi. Đó cũng là cách thương hiệu đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình thăng hạng mỹ vị và nâng tầm chất lượng sống ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Đại diện Toshiba Lifestyle Việt Nam bày tỏ: “Với hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toshiba thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và mong muốn của người Việt trong từng căn bếp. Danh hiệu Thương hiệu lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025 là nguồn động viên lớn đối với chúng tôi. Cột mốc này không chỉ là sự ghi nhận cho chất lượng sản phẩm mà còn phản ánh niềm tin yêu to lớn của khách hàng dành cho thương hiệu. Trong thời gian tới, Toshiba cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới công nghệ và nâng cao trải nghiệm người dùng”.

Hình ảnh sản phẩm mới nhất của Lò vi sóng Toshiba tại Việt Nam: Lò vi sóng cao cấp hấp nướng thông minh Toshiba JAPANDi MX2-STR25SC(WH)

(*) Dựa trên Dữ liệu dịch vụ GfK (NIQ) thông tin Thị Trường: Đo lường doanh số bán lẻ cho ngành hàng Lò vi sóng tại Việt Nam cho 12 tháng kết thúc vào 31 tháng 12, 2025, kèm theo bản quyền của GfK (NIQ) là Copyright © 2025”, Nielsen Consumer, LLC.

Giới thiệu về Toshiba Lifestyle Việt Nam Toshiba Lifestyle Việt Nam là thương hiệu điện gia dụng được đại diện và vận hành bởi Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam. Toshiba Lifestyle Việt Nam tự hào đồng hành và thấu hiểu sâu sắc nhu cầu cũng như phong cách sống của các gia đình Việt. Mang theo di sản công nghệ và tinh thần chế tác đỉnh cao từ Nhật Bản, Toshiba là một trong những cái tên biểu tượng, gắn liền với đời sống của nhiều thế hệ người tiêu dùng toàn cầu. Tại thị trường Việt Nam, Toshiba không ngừng tiên phong cung cấp các giải pháp điện tử và thiết bị điện gia dụng thông minh, sở hữu chất lượng bền bỉ, công nghệ đột phá và ngôn ngữ thiết kế tinh tế. Với triết lý lấy người dùng làm trung tâm, Toshiba Lifestyle Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành trên hành trình kiến tạo không gian sống tiện nghi, nâng tầm chất lượng cuộc sống và khơi nguồn cảm hứng cho mọi tổ ấm. ● Website chính thức: https://www.toshiba-lifestyle.com/vn ● Fanpage: https://www.facebook.com/ToshibaLifestyleVietnam