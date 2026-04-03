Trioderma - Dược mỹ phẩm Việt báo cáo tại hội nghị da liễu thẩm mỹ miền Nam 2026

Trước hết, chuyên gia Nguyễn Duy Quân khẳng định việc ứng dụng dược mỹ phẩm trở nên phổ biến và được cập nhật liên tục. Trong báo cáo này, chuyên gia đưa ra các số liệu thống kê cùng kết quả nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, nhằm củng cố thêm các góc nhìn chuyên môn trong vấn đề điều trị mụn trứng cá.

Dược mỹ phẩm không chỉ là chăm sóc da thông thường

Trong khi thuốc bôi điều trị mụn thường tập trung vào các cơ chế cụ thể như tiêu sừng, kháng khuẩn hoặc kháng viêm, thì dược mỹ phẩm được kỳ vọng mang lại hiệu quả đa nhiệm hơn. Với đặc điểm dễ tiếp cận và dễ sử dụng, nên người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm sản phẩm sẵn có để cải thiện mụn nhanh hơn, thay vì đến gặp bác sĩ để được kê toa. Tuy nhiên, do không tập trung vào một cơ chế mạnh, dược mỹ phẩm thường không phải là lựa chọn ưu tiên trong điều trị mụn cấp tốc.

Thay vào đó, dược mỹ phẩm đóng vai trò như một giải pháp hỗ trợ đắc lực, giúp nâng cao hiệu quả và rút ngắn quá trình điều trị. Với đặc điểm an toàn và khả năng dung nạp tốt, dược mỹ phẩm ngày càng được ứng dụng trong đơn trị liệu đối với mụn trứng cá nhẹ, đồng thời được khuyến nghị sử dụng lâu dài nhằm duy trì kết quả và ngăn ngừa tái phát.

Dược mỹ phẩm đa tác động – hướng đi lâu dài thay vì giải pháp “cấp tốc”

Bảng thành phần đa hoạt chất

Theo ThS.BSNT Nguyễn Duy Quân, để một sản phẩm dược mỹ phẩm trị mụn đạt hiệu quả đa nhiệm cần có sự kết hợp của nhiều nhóm hoạt chất. Trong giải pháp được đề cập trong báo cáo, có thể thấy sự xuất hiện của các thành phần quen thuộc đối với làn da dầu mụn, ví dụ:

● AHA/BHA là bộ đôi tẩy tế bào chết hóa học, giúp loại bỏ lớp sừng già, làm thông thoáng nang lông và tạo điều kiện để các hoạt chất điều trị thẩm thấu tốt hơn vào da.

● Bộ ba phục hồi da gồm Niacinamide, Panthenol (vitamin B5) và Hyaluronic Acid. Những thành phần này giúp giảm viêm, giảm đỏ, phục hồi hàng rào bảo vệ da và làm dịu kích ứng do các hoạt chất điều trị gây ra.

● Chiết xuất lá bàng và rau má là hai thành phần có nguồn gốc tự nhiên, giúp làm dịu da, hỗ trợ phục hồi sau mụn và phù hợp với làn da nhạy cảm.

Chuyên gia cũng đặc biệt nhấn mạnh hai hoạt chất là PAD và Zinc PCA trong việc cải thiện tình trạng mụn và hỗ trợ ngăn ngừa tái phát.

Cụ thể, PAD (Potassium Azeloyl Diglycinate) là dẫn xuất của Azelaic Acid kết hợp với glycine, giúp giảm kích ứng so với dạng acid nguyên bản, đồng thời duy trì khả năng giảm viêm, hỗ trợ làm sáng da và cải thiện thâm sau mụn. Ngoài ra, hoạt chất này có khả năng tan trong nước tốt hơn, giúp dễ sử dụng trên da.

Đối với Zinc PCA (kẽm PCA), các tài liệu hướng dẫn chăm sóc da mụn tại Singapore ghi nhận hoạt chất này có khả năng kiểm soát hoạt động của tuyến bã nhờn. Bên cạnh đó, kẽm cũng được biết đến với đặc tính hỗ trợ giảm viêm và kháng khuẩn liên quan đến mụn trứng cá.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng

Hiệu quả của bảng thành phần này được lý giải thông qua khả năng tác động lên nhiều yếu tố gây mụn, bao gồm: tăng sừng hóa nang lông, phản ứng viêm, tăng tiết bã nhờn, vi khuẩn gây mụn và suy yếu hàng rào bảo vệ da.

Kết quả ghi nhận trên nhóm đối tượng mụn nhẹ đến trung bình sử dụng sản phẩm đơn lẻ cho thấy số lượng mụn viêm giảm rõ rệt. Đồng thời, hơn 80% người sử dụng không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể.

Nghiên cứu còn ghi nhận cải thiện về hồng ban sau mụn và tăng sắc tố sau viêm. Các hình ảnh minh chứng trước và sau điều trị cho thấy sự thay đổi rõ rệt, góp phần củng cố hiệu quả thực tế của dược mỹ phẩm đa tác động.

Thực tế, một số sản phẩm trên thị trường đã bắt đầu ứng dụng hướng đi này thông qua việc kết hợp các nhóm hoạt chất quen thuộc như AHA/BHA, Niacinamide, Panthenol, Hyaluronic Acid cùng với các hoạt chất chuyên biệt như PAD (Potassium Azeloyl Diglycinate) và Zinc PCA. Sự phối hợp này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả điều trị mà còn giảm thiểu nguy cơ kích ứng khi người dùng phải sử dụng nhiều sản phẩm riêng lẻ.

Xu hướng phát triển dược mỹ phẩm đa cơ chế cũng được ghi nhận rõ nét tại các hội nghị chuyên ngành, trong đó có SCAD 2026, với sự tham gia của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, bao gồm Trioderma. Điều này cho thấy định hướng kết hợp đa hoạt chất không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đang dần được hiện thực hóa trong các giải pháp chăm sóc da trên thị trường.