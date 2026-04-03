Mỹ điều chỉnh thuế kim loại và áp thuế 100% dược phẩm nhập khẩu

Thứ Sáu, 05:31, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 đã ký hai sắc lệnh quan trọng điều chỉnh chính sách thuế, trong đó vừa sửa đổi cơ chế áp thuế đối với thép, nhôm và đồng, vừa áp mức thuế lên tới 100% đối với dược phẩm nhập khẩu có thương hiệu. 

Đối với lĩnh vực kim loại, Mỹ tiếp tục duy trì mức thuế 50% đối với thép, nhôm và đồng nhập khẩu theo Điều 232. Tuy nhiên, cách tính thuế được điều chỉnh khi áp dụng trên giá thực tế mà khách hàng Mỹ phải trả, thay vì giá trị khai báo, nhằm hạn chế tình trạng khai thấp giá trị để giảm thuế.

my dieu chinh thue kim loai va ap thue 100 duoc pham nhap khau hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Chính sách mới cũng nới lỏng đáng kể đối với các sản phẩm phái sinh. Những sản phẩm có hàm lượng kim loại dưới 15% theo trọng lượng sẽ được miễn thuế hoàn toàn. Với các sản phẩm có hàm lượng trên 15%, mức thuế được giảm xuống còn 25% nhưng áp dụng trên toàn bộ giá trị hàng hóa.

Ngoài ra, một số thiết bị công nghiệp và lưới điện sử dụng nhiều kim loại sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi 15% đến năm 2027 nhằm thúc đẩy đầu tư sản xuất. Các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài nhưng sử dụng hoàn toàn nguyên liệu kim loại từ Mỹ cũng được áp mức thuế thấp hơn, khoảng 10%.

Chính quyền Mỹ cho rằng việc điều chỉnh này giúp đơn giản hóa một hệ thống thuế quan vốn phức tạp, đồng thời tăng tính minh bạch và hạn chế gian lận thương mại.

Song song với đó, Washington triển khai biện pháp mạnh tay hơn trong lĩnh vực dược phẩm. Theo sắc lệnh mới, Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với các loại thuốc có thương hiệu nhập khẩu nếu không được sản xuất trong nước hoặc không tham gia các thỏa thuận về giá với chính phủ.

Các doanh nghiệp dược lớn có 120 ngày để đưa ra kế hoạch tuân thủ, trong khi doanh nghiệp nhỏ có 180 ngày. Các công ty có thể giảm thuế xuống còn 20% nếu cam kết chuyển sản xuất về Mỹ, và sẽ được miễn hoàn toàn thuế nếu vừa nội địa hóa sản xuất vừa ký thỏa thuận “giá ưu đãi nhất” với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Đến nay, Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận với 17 hãng dược, trong đó có các tập đoàn lớn như Pfizer và Eli Lilly. Các đối tác thương mại lớn như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ được hưởng mức thuế ưu đãi khoảng 15%.

Đáng chú ý, thuốc generic, chiếm hơn 90% lượng tiêu thụ tại Mỹ sẽ được miễn thuế ít nhất một năm để tránh gián đoạn nguồn cung. Chính quyền Mỹ cho rằng người dân nước này đang phải trả giá thuốc cao nhất trong nhóm các nước phát triển, thường cao gấp gần 3 lần, do đó cần gây sức ép để các hãng dược giảm giá.

Quang Trung/VOV-Washington
Australia miễn thuế xăng dầu, phương tiện công cộng để giảm áp lực với người dân
VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm giảm áp lực về giá xăng dầu cho người dân, hôm nay, Australia quyết định miễn thuế xăng dầu trong 3 tháng. Một số địa phương của Australia cũng đã miễn phí phương tiện công cộng để khuyến khích người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân.

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm giảm áp lực về giá xăng dầu cho người dân, hôm nay, Australia quyết định miễn thuế xăng dầu trong 3 tháng. Một số địa phương của Australia cũng đã miễn phí phương tiện công cộng để khuyến khích người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân.

Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới
VOV.VN - Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 theo Quyết định 482/QĐ-TTg đang được cơ quan thuế và hải quan khẩn trương triển khai trên toàn quốc, kèm hướng dẫn cụ thể về kê khai nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tận dụng chính sách hỗ trợ.

VOV.VN - Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 theo Quyết định 482/QĐ-TTg đang được cơ quan thuế và hải quan khẩn trương triển khai trên toàn quốc, kèm hướng dẫn cụ thể về kê khai nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tận dụng chính sách hỗ trợ.

24 bang kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp thuế nhập khẩu toàn cầu
VOV.VN - Một nhóm gồm 24 tiểu bang của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 5/3, trong vụ kiện pháp lý đầu tiên nhằm thách thức mức thuế toàn cầu 10% mới được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu.

VOV.VN - Một nhóm gồm 24 tiểu bang của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 5/3, trong vụ kiện pháp lý đầu tiên nhằm thách thức mức thuế toàn cầu 10% mới được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu.

