TV360: Xóa bỏ rào cản số, lan tỏa giá trị nhân văn cho người khiếm thị

Trong kỷ nguyên số, giải trí và thông tin là nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, với gần 2 triệu người khiếm thị và suy giảm thị lực tại Việt Nam, việc tiếp cận một ứng dụng truyền hình đôi khi là một "cánh cửa đóng kín". Nhận thức rõ trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp công nghệ dẫn đầu, TV360 đã ra mắt tính năng hỗ trợ người khiếm thị, biến công nghệ thành cầu nối để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Khi công nghệ đi liền với trách nhiệm xã hội

Việc triển khai các giải pháp trợ năng trên TV360 không đơn thuần là một bản cập nhật kỹ thuật, mà là lời khẳng định về trách nhiệm xã hội (CSR) của Viettel: Nỗ lưc thu hẹp khoảng cách số và xây dựng xã hội bao trùm để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong khi chưa đến 1% đầu sách được chuyển đổi sang chữ nổi hay sách nói, việc TV360 tối ưu hóa nền tảng cho người khiếm thị là một bước đi tiên phong, giúp nhóm người dùng yếu thế được hưởng thụ thành quả của công nghệ 4.0 một cách công bằng.

Thay vì coi trợ năng là một tùy chọn thêm thắt, TV360 tích hợp nó vào lõi sản phẩm. Điều này thể hiện triết lý kinh doanh tử tế: Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó phục vụ được mọi tầng lớp trong xã hội, không phân biệt điều kiện thể chất.

Giá trị thực tiễn: "Chạm" để kết nối, "Nghe" để cảm nhận

Tính năng mới của TV360 mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặt, giúp người khiếm thị làm chủ thế giới giải trí của riêng mình: Nhờ tích hợp VoiceOver (iOS) và TalkBack (Android), người dùng có thể tự mình điều hướng: Chạm 1 lần: Để lắng nghe thông tin mục chọn. Chạm 2 lần: Để mở nội dung yêu thích. Vuốt trái/phải: Để lướt qua các danh mục. "Sự độc lập là món quà quý giá nhất." Người dùng giờ đây không còn cần đến sự trợ giúp của người thân để chọn một kênh truyền hình hay một bộ phim, từ đó nâng cao sự tự tin và lòng tự trọng cá nhân.

Tính năng này cũng giúp mở ra chân trời tri thức và giải trí mới cho người khiếm thị. Với kho nội dung khổng lồ từ giáo dục đến tin tức và nghệ thuật, người khiếm thị có thêm một kênh quan trọng để cập nhật kiến thức, giúp họ hòa nhập tốt hơn với dòng chảy của xã hội.

Bên cạnh đó, người khiếm thị cũng có một trải nghiệm đồng nhất: Dù ở nhà dùng Smart TV (Android TV, TV360 Box) hay khi di chuyển với điện thoại/máy tính bảng, người dùng vẫn có một lớp giao diện âm thanh quen thuộc, xóa tan nỗi lo về sự khác biệt công nghệ giữa các thiết bị.

Từ thấu hiểu đến hành động vì cộng đồng

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về tính tiếp cận tại Việt Nam còn sơ khai, bước đi của TV360 là một điểm sáng về sự thấu hiểu. Đội ngũ phát triển đã nhìn thấy những khó khăn của 16.000 – 23.000 trẻ em khiếm thị đang khao khát tìm hiểu thế giới. Việc tối ưu hóa âm thanh và thao tác chạm không chỉ là giải quyết bài toán hiển thị, mà là tạo ra một ngôn ngữ giao tiếp mới giữa con người và máy móc.

Việc TV360 mở rộng khả năng tiếp cận nội dung số không chỉ là nâng cấp một dịch vụ, mà là một bước tiến hướng tới sự công bằng xã hội. Khi công nghệ được xây dựng trên nền tảng của sự tử tế và lòng trắc ẩn, nó không chỉ mang lại giá trị giải trí mà còn mở ra cơ hội để mỗi người, dù trong hoàn cảnh nào, cũng có thể kết nối, học hỏi và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.