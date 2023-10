Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân - chuẩn mực mới cho “một căn hộ cao cấp”

Giải mã sức hút của Tổ hợp căn hộ cao cấp Grand SunLake tại trung tâm Hà Đông

VOV.VN - Chính thức ra mắt từ tháng 7/2022, đến nay tổ hợp căn hộ Grand SunLake vẫn giữ nguyên sức hút trên thị trường và được nhà đầu tư săn lùng nhờ sở hữu 3 giá trị vàng: an cư sinh lời, an toàn pháp lý, và an tâm tiến độ.