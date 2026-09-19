English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ EUDR đến cơ hội nâng giá trị cà phê Việt

Thứ Bảy, 07:54, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông qua chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé góp phần hỗ trợ ngành cà phê Việt Nam thích ứng với EUDR, đồng thời nâng cao thu nhập cho nông dân.

Với khoảng 85% sản lượng cà phê dành cho xuất khẩu, ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước ngày càng nhiều yêu cầu mới từ các thị trường quốc tế. Trong đó, Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đặt ra yêu cầu cao hơn về nguồn gốc và tính minh bạch của sản phẩm.

tu eudr den co hoi nang gia tri ca phe viet hinh anh 1
Ông Phạm Phú Ngọc chia sẻ về hành trình của chương trình NESCAFÉ Plan trong hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp tái sinh.

Tại hội thảo “Nâng cao giá trị, đảm bảo tuân thủ và thúc đẩy tăng trưởng xanh trong ngành cà phê và ca cao” do Tổ chức quốc tế 4C phối hợp Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức ngày 17-9 tại TP HCM, các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp cho rằng đây cũng là cơ hội để ngành cà phê chuẩn hóa chuỗi cung ứng.

EUDR thúc đẩy minh bạch

Ông Cyril Loisel, Bí thư Thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho biết EUDR nhằm giảm nguy cơ các sản phẩm liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng được đưa vào thị trường EU, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm có nguồn gốc hợp pháp và không gây mất rừng.

Theo quy định, doanh nghiệp phải chứng minh sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc, tính hợp pháp và không liên quan đến phá rừng. EUDR dự kiến áp dụng từ ngày 30-12-2026 đối với các doanh nghiệp quy mô lớn và vừa, từ ngày 30-6-2027 đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.

Ông Bạch Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch VICOFA, cho biết xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt khoảng 9 tỉ USD trong năm 2025. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế vì vậy ngày càng có ý nghĩa đối với năng lực cạnh tranh của ngành.

Theo bà Nguyễn Việt Hà, Quản lý cấp cao về bền vững, Tổ chức quốc tế 4C, cho biết các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và sản xuất bền vững cũng là động lực để doanh nghiệp và nông dân chuẩn hóa chuỗi cung ứng.

Chuẩn bị từ vùng trồng

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp đã đầu tư sớm cho vùng nguyên liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc được cho là có nhiều lợi thế hơn trong quá trình thích ứng với EUDR.

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Nông nghiệp Nestlé Việt Nam, Trưởng đại diện Nestlé tại Tây Nguyên, phụ trách chương trình NESCAFÉ Plan, cho biết sáng kiến Nescafé Plan được doanh nghiệp triển khai tại Việt Nam từ năm 2011 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành cà phê.

Đến nay, chương trình đã kết nối với hơn 23.000 hộ nông dân tại các vùng trồng trọng điểm để thực hành các hoạt động đào tạo kỹ thuật canh tác, hỗ trợ tái canh cà phê già cỗi và khuyến khích sử dụng hiệu quả tài nguyên trong sản xuất.

Bên cạnh đó, chương trình thúc cũng thúc đẩy việc áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh và tiêu chuẩn canh tác bền vững, qua đó góp phần cải thiện năng suất, chất lượng hạt cà phê, năng lực sản xuất của nông dân. Những nỗ lực triển khai ngay tại vùng trồng giúp nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào trước khi đưa vào chế biến tại nhà máy.

tu eudr den co hoi nang gia tri ca phe viet hinh anh 2
Cán bộ kỹ thuật NESCAFÉ Plan hướng dẫn nông dân thực hành cải tạo đất tại vườn cà phê

Theo ông Ngọc, đây là chương trình dài hạn giúp Nestlé quản trị chuỗi giá trị từ nông dân, đại lý, nhà thu gom, nhà buôn đến nhà máy. Ông Ngọc cũng cho biết, trong quá trình triển khai NESCAFÉ Plan, Nestlé và các doanh nghiệp đối tác hỗ trợ chi phí chuyển đổi để nông dân đáp ứng các yêu cầu về truy xuất và chứng nhận, gồm đo vẽ tọa độ, phát triển phần mềm, đánh giá và cấp chứng nhận.

Song song với việc nâng tiêu chuẩn, chương trình còn kết hợp với các hướng dẫn canh tác nhằm nâng hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Nông dân tham gia chương trình được hướng dẫn sử dụng nước, phân bón phù hợp nhu cầu của cây, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật và tăng cường các biện pháp sinh học. Việc xen canh cà phê với các loại cây như tiêu, mắc ca cũng được áp dụng nhằm đa dạng hóa sản xuất và tạo thêm nguồn thu.

Theo ông Ngọc, nông nghiệp tái sinh đang trở thành một hướng quan trọng trong chương trình, tập trung vào sức khỏe đất, bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học.

Nâng giá trị cà phê Việt bằng chế biến

Trong hơn 30 năm đầu tư vào Việt Nam, Nestlé từng bước xây dựng chuỗi giá trị cà phê từ vùng nguyên liệu, hỗ trợ canh tác đến chế biến và xuất khẩu.

Bên cạnh đầu tư vùng trồng, trong những năm qua, Nestle đã đầu tư gần 580 triệu đô vào nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao, gia tăng giá trị cho hạt cà phê Việt để xuất các sản phẩm cà phê cao cấp đi gần 40 thị trường trên khắp thế giới.

Tháng 8 vừa qua, nhà máy đã đưa vào vận hành dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh (Jar Line), công suất 350.000 hũ/ngày. Sản phẩm từ dây chuyền này được xuất khẩu đến 11 quốc gia.

Việc Jar Line chính thức đi vào hoạt động và phục vụ cùng lúc nhiều thị trường đã đặt ra yêu cầu cao về sản lượng, khả năng kiểm soát chất lượng, linh hoạt quy cách sản phẩm nhằm phục vụ nhiều thị trường quốc tế.

CTV Ánh Dương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nestlé Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất cà phê chất lượng cao xuất khẩu
Nestlé Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất cà phê chất lượng cao xuất khẩu

VOV.VN - Nestlé Việt Nam chính thức đưa vào vận hành Dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh (Jar Line) tại Nhà máy Nestlé Trị An, thành phố Đồng Nai.

Nestlé Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất cà phê chất lượng cao xuất khẩu

Nestlé Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất cà phê chất lượng cao xuất khẩu

VOV.VN - Nestlé Việt Nam chính thức đưa vào vận hành Dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh (Jar Line) tại Nhà máy Nestlé Trị An, thành phố Đồng Nai.

Nestlé Việt Nam trao tặng bể bơi và lớp dạy bơi mô hình điểm tại Bắc Ninh
Nestlé Việt Nam trao tặng bể bơi và lớp dạy bơi mô hình điểm tại Bắc Ninh

VOV.VN - Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nestlé Việt Nam, nhằm góp phần thúc đẩy giáo dục thể chất, nâng cao kĩ năng bơi an toàn, phòng, chống đuối nước và tạo thêm cơ hội vận động cho trẻ em tại địa phương.

Nestlé Việt Nam trao tặng bể bơi và lớp dạy bơi mô hình điểm tại Bắc Ninh

Nestlé Việt Nam trao tặng bể bơi và lớp dạy bơi mô hình điểm tại Bắc Ninh

VOV.VN - Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nestlé Việt Nam, nhằm góp phần thúc đẩy giáo dục thể chất, nâng cao kĩ năng bơi an toàn, phòng, chống đuối nước và tạo thêm cơ hội vận động cho trẻ em tại địa phương.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng