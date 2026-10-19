English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Thứ Hai, 17:16, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

Từ hình ảnh UAV đến thông tin về vùng trồng

Với những vùng sản xuất có diện tích lớn hoặc địa hình phức tạp, việc khảo sát thủ công khó đáp ứng yêu cầu cập nhật thường xuyên. Sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) sẽ giúp thu thập hình ảnh từ trên cao. Nhưng, để khai thác những hình ảnh này phục vụ quản lý sản xuất thì cần có công cụ xử lý, phân tích và kết nối với các dữ liệu liên quan. Đây là bài toán VNPT hướng tới khi phát triển VNPT UAV Platform, nền tảng quản lý và khai thác dữ liệu UAV, kết hợp công nghệ AI và định hướng liên thông với hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green.

Thay vì tổ chức các chuyến bay riêng lẻ rồi xử lý dữ liệu bằng nhiều công cụ khác nhau, VNPT UAV Platform hướng đến quản lý thống nhất toàn bộ quy trình, từ lập kế hoạch bay, tổ chức nhiệm vụ, quản lý thiết bị đến thu thập, xử lý và hiển thị kết quả trên bản đồ số. Dữ liệu được tổ chức tập trung, có thể tra cứu theo khu vực, thời điểm và đối chiếu giữa các đợt khảo sát. Khâu phân tích là nơi AI tham gia xử lý dữ liệu hình ảnh thu thập từ UAV. Tùy theo mô hình được tích hợp và yêu cầu của từng bài toán, hệ thống có thể nhận diện đối tượng, phân loại hiện trạng, phát hiện dấu hiệu bất thường và thể hiện kết quả thành các lớp thông tin trực quan trên bản đồ.

Trong giám sát cây trồng, AI kết hợp dữ liệu từ cảm biến phù hợp để phân tích chỉ số thực vật NDVI, giúp nhận diện những khu vực sinh trưởng khác biệt và khoanh vùng cần kiểm tra. Kết quả này hỗ trợ cán bộ kỹ thuật xác định vị trí cần chú ý nhưng chưa đủ để kết luận về sâu bệnh hoặc nguyên nhân bất thường nếu chưa đối chiếu với dữ liệu chuyên ngành và kiểm tra thực địa. Dữ liệu được lưu trữ qua các đợt khảo sát còn giúp theo dõi sự thay đổi của vùng trồng, phục vụ quản lý sản xuất.

tu nhung chuyen bay uav den du lieu phuc vu quan ly vung trong hinh anh 1
Bản đồ sinh khối NDVI

Để đáp ứng các nhu cầu khai thác khác nhau, VNPT UAV Platform được phát triển theo định hướng: tự động hóa quy trình, tích hợp AI, xây dựng nền tảng dùng chung, hỗ trợ đa thiết bị và đa mục tiêu. Nền tảng hướng tới khả năng kết nối nhiều dòng UAV, cảm biến và cấu hình nhiệm vụ, phục vụ các công việc như lập bản đồ vùng trồng, giám sát sinh trưởng, phát hiện bất thường, kiểm tra hạ tầng và khai thác dữ liệu hiện trường. Cách tổ chức này giúp dữ liệu từ các chuyến bay có thể được quản lý và sử dụng trong một quy trình thống nhất, thay vì phân tán theo từng thiết bị hoặc nhiệm vụ khảo sát.

Kết nối dữ liệu UAV với hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green

Nếu UAV cung cấp hình ảnh và AI hỗ trợ phân tích hiện trạng, việc kết nối với các hệ thống quản lý chuyên ngành sẽ mở rộng khả năng sử dụng dữ liệu trong hoạt động sản xuất. Theo định hướng này, VNPT UAV Platform được phát triển để kết hợp với hệ sinh thái VNPT Green. Dữ liệu hình ảnh và không gian thu thập từ UAV được xử lý, phân tích và hiển thị trên bản đồ số. Các hệ thống chuyên ngành có thể khai thác kết quả để quản lý vùng trồng, theo dõi sản xuất và hỗ trợ điều hành.

Trong quản lý vùng trồng, dữ liệu UAV có thể hỗ trợ xây dựng bản đồ hiện trạng, ghi nhận ranh giới, diện tích theo kết quả khảo sát và theo dõi những thay đổi qua các thời điểm. Khi được kết nối với hồ sơ quản lý, các thông tin này tạo thêm cơ sở để đối chiếu, kiểm tra và tổng hợp báo cáo, đồng thời không thay thế những hồ sơ pháp lý hoặc dữ liệu được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với giám sát sản xuất, việc kết hợp ảnh đa phổ với dữ liệu thời tiết, đất đai và thông tin canh tác có thể hỗ trợ nhận diện những khu vực sinh trưởng khác biệt, khoanh vùng nghi vấn sâu bệnh hoặc thiếu đồng đều. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và đánh giá chuyên môn, người quản lý có thêm thông tin để xem xét phương án sử dụng nước, phân bón và nguồn lực phù hợp với từng khu vực.

tu nhung chuyen bay uav den du lieu phuc vu quan ly vung trong hinh anh 2
Nhận diện sâu bệnh bằng AI

Một hướng ứng dụng khác là bổ sung dữ liệu không gian vào quy trình truy xuất nguồn gốc nông sản. Bản đồ vùng trồng, lịch sử khảo sát và những thay đổi được ghi nhận có thể được liên kết với hồ sơ sản xuất, nhật ký canh tác và dữ liệu trong chuỗi cung ứng, hỗ trợ đối chiếu và minh bạch thông tin giữa các bên liên quan. Việc truy xuất đầy đủ vẫn phụ thuộc vào sự kết nối của các hồ sơ và nguồn dữ liệu có thẩm quyền.

Trong định hướng phát triển tiếp theo, VNPT UAV Platform sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tích hợp thiết bị, cảm biến, mô hình AI và dữ liệu chuyên ngành; chuẩn hóa quy trình từ tổ chức chuyến bay đến tổng hợp báo cáo, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý dữ liệu tập trung và phân quyền khai thác.

Từ việc thu thập hình ảnh bằng UAV đến phân tích bằng AI và kết nối với VNPT Green, giải pháp được phát triển theo hướng hình thành một quy trình dữ liệu xuyên suốt, có thể phục vụ nhiều nhiệm vụ quản lý nông nghiệp. Điểm đáng chú ý không nằm ở việc có thêm một công cụ khảo sát mà ở khả năng đưa dữ liệu từ thực địa vào hệ thống quản lý sản xuất để thông tin được cập nhật, đối chiếu và sử dụng khi cần đưa ra quyết định.

image0_0.jpeg

Ba dịch vụ của VNPT đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 diễn ra ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ba dịch vụ VinaPhone 5G, Internet VNPT và VNPT E-Learning được vinh danh, ghi nhận những đóng góp của VNPT trong phát triển công nghệ số, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh.

CTV Cao Hưng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ AI đến thiết bị UAV: Công nghệ VNPT hiện diện trong nhiều lĩnh vực
Từ AI đến thiết bị UAV: Công nghệ VNPT hiện diện trong nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Từ chăm sóc sức khỏe, quản lý đô thị đến giám sát tài nguyên và nông nghiệp thông minh, các giải pháp được VNPT giới thiệu tại Smart City Asia 2026 cho thấy phạm vi ứng dụng ngày càng rộng của AI, dữ liệu số và các công nghệ mới.

Từ AI đến thiết bị UAV: Công nghệ VNPT hiện diện trong nhiều lĩnh vực

Từ AI đến thiết bị UAV: Công nghệ VNPT hiện diện trong nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Từ chăm sóc sức khỏe, quản lý đô thị đến giám sát tài nguyên và nông nghiệp thông minh, các giải pháp được VNPT giới thiệu tại Smart City Asia 2026 cho thấy phạm vi ứng dụng ngày càng rộng của AI, dữ liệu số và các công nghệ mới.

VNPT nâng cấp trải nghiệm Internet, trao cơ hội nhận quà công nghệ hơn 1,6 tỷ đồng
VNPT nâng cấp trải nghiệm Internet, trao cơ hội nhận quà công nghệ hơn 1,6 tỷ đồng

VOV.VN - Nhằm mang đến trải nghiệm kết nối tốt hơn cho khách hàng, VNPT triển khai chương trình “Siêu tốc độ – Siêu ưu đãi”, dành nhiều ưu đãi và cơ hội nhận các giải thưởng công nghệ với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng cho khách hàng đăng ký mới, nâng cấp hoặc gia hạn dịch vụ Internet.

VNPT nâng cấp trải nghiệm Internet, trao cơ hội nhận quà công nghệ hơn 1,6 tỷ đồng

VNPT nâng cấp trải nghiệm Internet, trao cơ hội nhận quà công nghệ hơn 1,6 tỷ đồng

VOV.VN - Nhằm mang đến trải nghiệm kết nối tốt hơn cho khách hàng, VNPT triển khai chương trình “Siêu tốc độ – Siêu ưu đãi”, dành nhiều ưu đãi và cơ hội nhận các giải thưởng công nghệ với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng cho khách hàng đăng ký mới, nâng cấp hoặc gia hạn dịch vụ Internet.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng