Từ những con số đo lường đến niềm tin được xây dựng bằng sự tử tế

Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc Quản trị Đối ngoại Coteccons, chia sẻ về cách doanh nghiệp đưa ESG từ chiến lược vào công trường, chuỗi cung ứng và những chương trình hướng tới người lao động, cộng đồng.

PV: Thưa bà, Coteccons nhìn nhận ESG như thế nào trong chiến lược phát triển hiện nay?

Bà Đinh Thị Hồng Thắm: Chúng tôi nhìn ESG trước hết như một nền tảng quản trị hiện đại. ESG giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro sớm hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, tăng tính minh bạch và xây dựng niềm tin với người lao động, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng. Vì vậy, ESG không phải là trách nhiệm riêng của một bộ phận, mà được lồng ghép trong chiến lược cấp Hội đồng Quản trị đến vận hành các khối chức năng và từng công trường. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra tăng trưởng có chất lượng: tăng trưởng đi cùng kỷ luật vận hành, trách nhiệm xã hội và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Gần 100 cán bộ chiến sĩ, kỹ sư, công nhân xây dựng của Coteccons và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới thu gom rác dọc bờ biển trong hoạt động “Làm đẹp bãi biển - Kiến tạo đảo xanh”

PV: Điều gì tạo nên cách tiếp cận ESG riêng của Coteccons?

Bà Đinh Thị Hồng Thắm: Đó là sự nhất quán giữa điều doanh nghiệp cam kết và điều được thực thi hằng ngày. Chúng tôi học hỏi các thông lệ tốt của quốc tế về quản trị, công bố thông tin, môi trường và chuỗi cung ứng, nhưng không sao chép máy móc. Mỗi sáng kiến phải bắt đầu từ một vấn đề trọng yếu của ngành xây dựng và tạo ra thay đổi có thể đo lường.

Chẳng hạn, chữ “E” được cụ thể hóa qua kiểm kê khí nhà kính, 3R (Reduce, Reuse, Recycle), vật liệu xanh và chuỗi cung ứng xanh; chữ “S” bắt đầu từ an toàn, sức khỏe, cơ hội phát triển và sự tôn trọng dành cho người lao động; còn chữ “G” được bảo đảm bằng cơ chế giám sát, dữ liệu và minh bạch. Việc Coteccons đạt 84% tổng điểm ESG trong bộ chỉ số VNSI là một dấu mốc đáng ghi nhận, nhưng quan trọng hơn là tiếp tục cải thiện chất lượng thực hành phía sau kết quả đó.

Những nỗ lực này cũng được ghi nhận qua nhiều dấu ấn trong năm 2026. Coteccons được HR Asia vinh danh đồng thời ở cả bốn hạng mục: Best Companies to Work for in Asia 2026, HR Asia Tech Empowerment Awards, HR Asia People Transformation Awards và HR Asia Sustainable Workplace Awards. Ghi nhận này không chỉ phản ánh chất lượng môi trường làm việc và năng lực chuyển đổi của doanh nghiệp, mà còn khẳng định uy tín thương hiệu được bồi đắp từ quản trị có trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và cam kết phát triển bền vững.

Chương trình học bổng Xây nền ước mơ trao tặng hơn 600 suất học bổng cho con em công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị

PV: “Xây Tết” phản ánh như thế nào triết lý đặt con người ở trung tâm?

Bà Đinh Thị Hồng Thắm: “Xây Tết” là một ví dụ rõ nét về cách chúng tôi thực hành chữ “S” bằng những hành động gần gũi nhưng thực chất. Năm 2026, chương trình được triển khai tại 73 công trường, trao hơn 40.000 phần quà đến 33.000 người lao động và tổ chức hơn 1.200 lượt khám sức khỏe. Phạm vi thụ hưởng cũng được mở rộng tới người lao động của các công ty môi trường đô thị và thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Những con số này giúp chúng tôi đo lường quy mô tác động, nhưng điều đáng quý nhất vẫn là cảm giác được quan tâm, lắng nghe và trân trọng của mỗi người lao động.

Trong ngành xây dựng, giá trị của doanh nghiệp không chỉ được tạo nên bởi đội ngũ nhân sự chính thức. Đó còn là công nhân tại công trường, người lao động của nhà thầu phụ, nhà cung cấp và những lực lượng đang âm thầm giữ cho đô thị vận hành. Mở rộng đối tượng thụ hưởng chính là cách Coteccons mở rộng phạm vi trách nhiệm của mình trong toàn bộ hệ sinh thái.

Năm 2026, chương trình được triển khai tại 73 công trường, trao hơn 40.000 phần quà đến 33.000 người lao động và tổ chức hơn 1.200 lượt khám sức khỏe

PV: Bên cạnh người lao động, Coteccons đầu tư cho thế hệ tương lai ra sao?

Bà Đinh Thị Hồng Thắm: Phát triển bền vững phải tạo ra cơ hội để thế hệ tiếp theo tiến về phía trước. Thông qua chương trình “Học bổng Xây nền ước mơ”, Coteccons đã trao 615 suất học bổng, góp phần hỗ trợ học sinh, sinh viên tiếp tục hành trình học tập và phát triển năng lực. Chúng tôi coi đây không đơn thuần là hỗ trợ tài chính, mà là khoản đầu tư dài hạn cho tri thức, nguồn nhân lực và tương lai của ngành xây dựng. Cùng với các chương trình phát triển tài năng trẻ, hợp tác với trường đại học và nghiên cứu các bài toán thực tiễn từ công trường, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Coteccons mong muốn góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác ba nhà - Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp - qua đó gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đưa các sáng kiến đổi mới sáng tạo vào ứng dụng trong ngành xây dựng.

PV: Làm thế nào để các chương trình xã hội không chỉ dừng ở hoạt động thiện nguyện?

Bà Đinh Thị Hồng Thắm: Điểm khác biệt nằm ở cách quản trị. Mỗi chương trình cần có mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, dữ liệu theo dõi và cơ chế đánh giá rõ ràng. Khi được thiết kế như một phần của chiến lược ESG, hoạt động xã hội không chỉ giải quyết một nhu cầu trước mắt mà còn củng cố an toàn, sức khỏe, năng lực và sự gắn kết của người lao động trong dài hạn, góp phần thay đổi thực tiễn trong ngành. Đồng thời, doanh nghiệp phải minh bạch về phạm vi và kết quả, tránh để ESG chỉ “đẹp trên báo cáo”. Sau những con số phải là thay đổi thực chất trong cuộc sống và trong cách con người được đối xử.

Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc Quản trị Đối ngoại Coteccons

PV: Coteccons đưa ESG vào vận hành và chuỗi cung ứng như thế nào?

Bà Đinh Thị Hồng Thắm: Ở cấp vận hành, chúng tôi đang chuẩn hóa việc kiểm kê khí nhà kính, thúc đẩy 3R, tối ưu vật liệu, tăng sử dụng vật liệu xanh và từng bước phát triển chuỗi cung ứng xanh. Với hàng ngàn nhà cung cấp, nhà thầu phụ và đội thi công, Coteccons không thể lan tỏa ESG bằng mệnh lệnh. Chúng tôi lựa chọn xây dựng tiêu chí chung, hỗ trợ đối tác nâng cao năng lực và cùng thiết lập lộ trình cải thiện. Khi ESG trở thành ngôn ngữ chung giữa doanh nghiệp và đối tác, các mục tiêu môi trường, an toàn và hiệu quả mới có thể được thực hiện ở quy mô đủ lớn để tạo được sự thay đổi.

Khi ESG đã trở thành một phần của phương thức vận hành, bộ phận ESG không còn là đơn vị đi nhắc các phòng ban hoàn thành chỉ tiêu. Vai trò của chúng tôi là kết nối chiến lược với thực thi, hỗ trợ các đơn vị xây dựng năng lực, chuẩn hóa dữ liệu và lan tỏa những mô hình hiệu quả. ESG chỉ bền vững khi mỗi bộ phận hiểu điều đó liên quan trực tiếp đến công việc của mình và chủ động tham gia.

Coteccons khuyến khích áp dụng mô hình 3R kết hợp với Saving Mode nhằm lan toả phát triển bền vững vào chính môi trường làm việc tại công trường thông qua hoạt động United Corner

PV: Đâu là ưu tiên ESG của Coteccons trong giai đoạn tới?

Bà Đinh Thị Hồng Thắm: Trong năm tài chính 2027, Coteccons tập trung vào hai trọng tâm là số hóa ESG và 3R. Số hóa giúp dữ liệu được thu thập nhất quán, minh bạch và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn; còn 3R giúp chuyển các mục tiêu môi trường thành hiệu quả vận hành cụ thể. Đây là lựa chọn có chủ đích trong hành trình chuyển từ tăng trưởng sang tăng trưởng có chất lượng. Kỷ luật trong ESG không nằm ở việc cam kết nhiều hơn, mà ở việc xây chắc nền tảng để mỗi cam kết đều được thực hiện đến cùng.

PV: Nếu gói gọn triết lý ESG của Coteccons trong một thông điệp, bà sẽ nói gì?

Bà Đinh Thị Hồng Thắm: ESG phải bắt đầu từ những vấn đề thật, những con người thật và những thay đổi có thể thực hiện mỗi ngày. Minh bạch trong báo cáo là điều bắt buộc, nhưng niềm tin được tạo nên bởi cách doanh nghiệp đối xử với những con người phía sau các con số. Với Coteccons, ESG là hành trình không ngừng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình: hiệu quả hơn trong vận hành, trách nhiệm hơn với xã hội, tử tế hơn với con người và bền vững hơn trong tăng trưởng.

“Đừng để ESG chỉ đẹp trên báo cáo. Sau những con số phải là những con người được tôn trọng, những thay đổi có thể đo lường và những cam kết được thực hiện đến cùng.” - bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc Quản trị Đối ngoại Coteccons.