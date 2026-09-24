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Diễn đàn thực hành ESG và Quản trị số tại Lâm Đồng

Thứ Năm, 17:27, 24/09/2026
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VOV.VN - Ngày 24/9 tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Thương mại- Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức: “Diễn đàn thực hành ESG và Quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu”. Đây là hoạt động mở đầu Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Chuyển đổi kép xanh và số".

 

Diễn đàn thực hành ESG và Quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia cùng hơn 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lâm Đồng.

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Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh việc thực hành ESG và Quản trị số là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp bước vào các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn.

Diễn đàn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Lâm Đồng nâng cao nhận thức, tư duy, hiểu bản chất mối quan hệ giữa Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) hiện là yêu cầu cần thiết đối với doanh nghiệp.

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Diễn đàn thực hành ESG và Quản trị số là hoạt động mở đầu cho Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, cho rằng, Lâm Đồng có nhiều sản phẩm có tiềm năng để tham gia sâu vào thị trường quốc tế, như cà phê, nông sản, rau củ quả, thực phẩm chế biến. Việc thực hành ESG và Quản trị số sẽ là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp bước vào các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn.

“Chúng ta mong muốn có một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đồng bộ có thể hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Quá trình triển khai và thực hiện các cam kết cũng như tiêu chuẩn cụ thể của ESG rất cần có sự liên kết, hợp tác và chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với ngân hàng, với các tổ chức tư vấn, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng hành của chính quyền địa phương”. Ông Bùi Trung Nghĩa, cho biết.

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Chuyên gia chia sẻ về nội dung quản trị số tại diễn đàn.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 30.000 doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa với thị trường xuất khẩu hàng hoá sang các nước châu Á chiếm tỷ trọng hơn 60%; châu Âu 26%; châu Mỹ khoảng 7%; châu Phi 5%; châu Úc 1,4%.

Các chuyên gia cho rằng, muốn đi xa hơn các doanh nghiệp của Lâm Đồng không chỉ dừng ở câu chuyện “có sản phẩm để bán” mà phải tiến tới “có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường, có dữ liệu để chứng minh, có hệ thống quản trị để kiểm soát và có năng lực giải trình với đối tác”.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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