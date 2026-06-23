Vietnam Airlines được ngân hàng Mỹ bảo lãnh hơn 2,9 tỷ USD mua 50 máy bay Boeing

Vietnam Airlines đã nhận Cam kết bảo lãnh sơ bộ (Preliminary Commitment) từ Ngân hàng Xuất – Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) với hạn mức bảo lãnh tối đa hơn 2,9 tỷ USD cho khoản vay của dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình thu xếp nguồn vốn cho dự án, tạo nền tảng thuận lợi để Hãng tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng quốc tế và triển khai chiến lược phát triển đội bay trong dài hạn.

Cam kết bảo lãnh sơ bộ của EXIM giúp Vietnam Airlines nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh, đa dạng hóa các kênh huy động vốn.

Cam kết bảo lãnh sơ bộ của EXIM giúp Vietnam Airlines nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh, đồng thời đa dạng hóa các kênh huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư trọng điểm. Đến nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được EXIM cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các khoản vay mua tàu bay, bao gồm các dự án đầu tư đội bay Boeing 777 và Boeing 787 Dreamliner trước đây.

Việc tiếp tục nhận được Cam kết bảo lãnh sơ bộ cho dự án 50 tàu Boeing 737 MAX 8 không chỉ phản ánh năng lực tài chính, uy tín và triển vọng phát triển của Vietnam Airlines, mà còn khẳng định sự tin tưởng của Chính phủ và các định chế tài chính Hoa Kỳ đối với chiến lược phát triển dài hạn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8 tại Washington D.C. (Hoa Kỳ). Theo kế hoạch, các tàu bay này sẽ được bàn giao cho Vietnam Airlines trong giai đoạn 2030–2032.

Dòng tàu bay Boeing 737 MAX 8 dự kiến phục vụ trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của hành khách và nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong khu vực. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển dài hạn của Vietnam Airlines nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, hướng tới tổng lưu lượng vận chuyển khoảng 168 triệu lượt hành khách và hơn 2,25 triệu tấn hàng hóa.

Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các khoản vay mua tàu bay.

Bên cạnh việc hỗ trợ dự án đầu tư 50 tàu bay Boeing 737 MAX 8, EXIM cũng bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng Vietnam Airlines trong việc nghiên cứu các giải pháp tài chính cho những dự án chiến lược khác có sử dụng hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ, như động cơ tàu bay, đầu tư cơ sở bảo dưỡng sửa chữa tàu bay (MRO) và các lĩnh vực liên quan.

Để bảo đảm nguồn lực cho các dự án đầu tư quy mô lớn, Vietnam Airlines đang tích cực làm việc với các ngân hàng trong nước và các tổ chức tài chính quốc tế để xây dựng cấu trúc tài trợ vốn phù hợp, tối ưu hiệu quả đầu tư và tăng cường năng lực quản trị rủi ro tài chính.

Vietnam Airlines Group tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực về tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) trong 3 tháng liên tiếp theo số liệu công bố của Cục Hàng không Việt Nam.

Trong đó, Pacific Airlines là hãng có tỷ lệ đúng giờ cao nhất toàn ngành trong ba tháng liên tiếp. Cụ thể, OTP của Pacific Airlines trong các tháng 3, 4, 5 năm 2026 lần lượt đạt 89%, 96% và 95,2%, liên tục duy trì ở mức cao và giữ vững vị trí dẫn đầu toàn ngành.

Bên cạnh kết quả nổi bật của Pacific Airlines, Vietnam Airlines và VASCO cũng ghi nhận những kết quả tích cực. OTP của Vietnam Airlines tăng từ 80,4% trong tháng 3 lên 89,3% trong tháng 4 và đạt 89,5% trong tháng 5. Trong khi đó, VASCO duy trì tỷ lệ đúng giờ ở mức cao, lần lượt đạt 85,3%, 92,1% và 92,2% trong cùng kỳ. Các kết quả trên đều cao hơn mức OTP bình quân của toàn ngành hàng không Việt Nam, vốn đạt 79,6% trong tháng 3, 86% trong tháng 4 và 87,1% trong tháng 5.

Vietnam Airlines Group vượt bình quân toàn ngành về tỷ lệ chuyến bay đúng giờ 3 tháng liên tiếp.

Kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành, khai thác và sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong hệ sinh thái Vietnam Airlines Group cũng như nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở mọi khâu phục vụ. Từ công tác điều hành, kỹ thuật, phục vụ mặt đất đến đội ngũ phi công, tiếp viên, các đơn vị hỗ trợ khác,... đều hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm các chuyến bay an toàn, đúng giờ và mang lại trải nghiệm thuận tiện cho hành khách.

Trong thời gian qua, các hãng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành khai thác, tối ưu nguồn lực và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong toàn hệ thống. Đây cũng là những yếu tố quan trọng góp phần cải thiện tỷ lệ đúng giờ và duy trì chất lượng vận hành ổn định trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục tăng cao.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Vietnam Airlines Group luôn duy trì tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) ở mức cao so với trung bình toàn ngành. Việc tiếp tục giữ vững kết quả này khẳng định hiệu quả của các giải pháp điều hành, tối ưu nguồn lực, sự nỗ lực của toàn hệ thống nhằm bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, ổn định và mang đến những hành trình thuận tiện hơn cho hành khách".

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục tối ưu hóa công tác điều hành, khai thác, trong đó tập trung ứng dụng các công nghệ hiện đại để giữ vững và nâng cao chỉ số đúng giờ, qua đó mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hành khách và khẳng định vị thế của ngành hàng không Việt Nam trên thị trường quốc tế.