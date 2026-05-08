  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Vietnam Airlines ký kết hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu Ấn Độ

Thứ Sáu, 11:00, 08/05/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ, Vietnam Airlines đã triển khai chuỗi hoạt động hợp tác quan trọng tại Mumbai, khẳng định định hướng hội nhập quốc tế sâu rộng theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Ngày 7/5/2026, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ diễn ra ở Mumbai, Vietnam Airlines đã ký kết loạt biên bản hợp tác với các đối tác hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực du lịch và tài chính.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa chứng kiến việc ký kết MoU với Ngân hàng JP Morgan Ấn Độ.

Các thỏa thuận được đánh giá là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái hợp tác quốc tế của hãng hàng không quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Trong lĩnh vực du lịch, Vietnam Airlines ký kết hợp tác với Innovations India để tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch như Lễ hội Namaste Vietnam cùng các chiến dịch truyền thông điểm đến Việt Nam tại thị trường Ấn Độ.

Theo Vietnam Airlines, các chương trình hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lượng khách du lịch từ Ấn Độ đến Việt Nam, mở rộng quy mô thị trường và nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch song phương.

Ở lĩnh vực tài chính, Vietnam Airlines thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với J.P. Morgan Ấn Độ nhằm tiếp cận các giải pháp tài chính và thanh toán hiện đại, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị và vận hành.

Ông Pranav Chawda, Tổng Giám đốc Ngân hàng kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Toàn cầu của JPMorgan Chase Bank Ấn Độ cho biết, tập đoàn cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động tại thị trường Ấn Độ và quốc tế.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

“Trong bối cảnh Vietnam Airlines tiếp tục tăng trưởng tại Ấn Độ và các thị trường khác, chúng tôi có vị thế để hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn, tài trợ vốn, quản lý dòng tiền và các giải pháp quản trị rủi ro tài chính”, ông Pranav Chawda nhấn mạnh.

Theo Vietnam Airlines, các thỏa thuận hợp tác lần này được triển khai đồng bộ, gắn với mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường năng lực vận hành trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang chuyển dịch mạnh theo hướng số hóa.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết, việc mở rộng hệ sinh thái đối tác tại Ấn Độ là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng.

“Các hợp tác chiến lược lần này thể hiện cam kết lâu dài của Vietnam Airlines trong việc mở rộng hệ sinh thái đối tác tại thị trường Ấn Độ, không chỉ trong vận chuyển hàng không mà còn ở lĩnh vực du lịch và tài chính”, ông Đặng Ngọc Hòa nói.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, các thỏa thuận mới sẽ tạo ra giá trị thiết thực và bền vững cho các bên, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Hiện thị trường hàng không Việt Nam - Ấn Độ đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Năm 2025, lượng hành khách giữa hai nước đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng 24% so với năm trước và gấp gần 6 lần so với năm 2019.

Vietnam Airlines hiện khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với 4 điểm đến tại Ấn Độ, với tần suất 21 chuyến mỗi tuần. Hãng cho biết đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng bay và tăng cường hợp tác nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường này.

TGĐ Vietnam Airlines: Xanh hóa sân bay giúp giảm chi phí logistics quốc gia

VOV.VN - Theo Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà, xanh hóa các cửa ngõ vận tải như sân bay và trung tâm logistics không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là bước nâng cấp tất yếu để Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và hướng tới ngành logistics quy mô hàng trăm tỷ USD.

Phi Long/VOV.VN
Tag: Vietnam Airlines Ấn Độ Mumbai hàng không du lịch J.P. Morgan hợp tác chiến lược hàng không quốc tế thương mại Việt Nam Ấn Độ đầu tư vận tải hàng không doanh nghiệp Việt Nam
Lãi hơn 4.500 tỷ đồng, Vietnam Airlines khẳng định vị thế dẫn đầu ngành bay
VOV.VN - Vietnam Airlines công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.514 tỷ đồng. Hãng chủ động ứng phó biến động giá nhiên liệu và rủi ro thị trường quốc tế để giữ đà tăng trưởng trong năm 2026.

Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hiện diện tại Trung Quốc
VOV.VN - Vietnam Airlines vừa ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác Trung Quốc, tổng giá trị khoảng 50 triệu USD giai đoạn 2026–2030, nhằm mở rộng khai thác hành khách và hàng hóa, qua đó gia tăng hiện diện tại một trong những thị trường quốc tế trọng điểm.

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025
VOV.VN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 với tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ tiêu, đồng thời duy trì đà phục hồi trong quý I/2026 và chủ động xây dựng kịch bản điều hành trước áp lực chi phí và biến động thị trường quốc tế.

