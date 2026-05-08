Vietnam Airlines ký kết hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu Ấn Độ

Ngày 7/5/2026, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ diễn ra ở Mumbai, Vietnam Airlines đã ký kết loạt biên bản hợp tác với các đối tác hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực du lịch và tài chính.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa chứng kiến việc ký kết MoU với Ngân hàng JP Morgan Ấn Độ.

Các thỏa thuận được đánh giá là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái hợp tác quốc tế của hãng hàng không quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Trong lĩnh vực du lịch, Vietnam Airlines ký kết hợp tác với Innovations India để tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch như Lễ hội Namaste Vietnam cùng các chiến dịch truyền thông điểm đến Việt Nam tại thị trường Ấn Độ.

Theo Vietnam Airlines, các chương trình hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lượng khách du lịch từ Ấn Độ đến Việt Nam, mở rộng quy mô thị trường và nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch song phương.

Ở lĩnh vực tài chính, Vietnam Airlines thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với J.P. Morgan Ấn Độ nhằm tiếp cận các giải pháp tài chính và thanh toán hiện đại, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị và vận hành.

Ông Pranav Chawda, Tổng Giám đốc Ngân hàng kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Toàn cầu của JPMorgan Chase Bank Ấn Độ cho biết, tập đoàn cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động tại thị trường Ấn Độ và quốc tế.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

“Trong bối cảnh Vietnam Airlines tiếp tục tăng trưởng tại Ấn Độ và các thị trường khác, chúng tôi có vị thế để hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn, tài trợ vốn, quản lý dòng tiền và các giải pháp quản trị rủi ro tài chính”, ông Pranav Chawda nhấn mạnh.

Theo Vietnam Airlines, các thỏa thuận hợp tác lần này được triển khai đồng bộ, gắn với mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường năng lực vận hành trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang chuyển dịch mạnh theo hướng số hóa.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết, việc mở rộng hệ sinh thái đối tác tại Ấn Độ là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng.

“Các hợp tác chiến lược lần này thể hiện cam kết lâu dài của Vietnam Airlines trong việc mở rộng hệ sinh thái đối tác tại thị trường Ấn Độ, không chỉ trong vận chuyển hàng không mà còn ở lĩnh vực du lịch và tài chính”, ông Đặng Ngọc Hòa nói.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, các thỏa thuận mới sẽ tạo ra giá trị thiết thực và bền vững cho các bên, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Hiện thị trường hàng không Việt Nam - Ấn Độ đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Năm 2025, lượng hành khách giữa hai nước đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng 24% so với năm trước và gấp gần 6 lần so với năm 2019.

Vietnam Airlines hiện khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với 4 điểm đến tại Ấn Độ, với tần suất 21 chuyến mỗi tuần. Hãng cho biết đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng bay và tăng cường hợp tác nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường này.