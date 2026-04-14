Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức "Chuyến bay màu xanh"
VOV.VN - Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức “Chuyến bay màu xanh – Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới”, hành trình ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, lan tỏa thông điệp nhân văn và tôn vinh vai trò phụ nữ Việt Nam.
Chương trình là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) với các hoạt động ý nghĩa như thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Biệt động Sài gòn, đoàn dâng hương tri ân Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu, thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TP.HCM,...
“Chuyến bay Màu Xanh – Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới” tiếp tục nối dài chuỗi hành trình biểu tượng mà Vietnam Airlines triển khai xuyên suốt trong 5 năm qua, qua đó lan tỏa các giá trị nhân văn tới cộng đồng và từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong các sáng kiến vì cộng đồng.
Trước đó, Hãng đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện chương trình “Chuyến bay Màu Xanh – Vì bình yên cuộc sống”, đồng thời hưởng ứng chiến dịch “Tô cam thế giới” của Liên Hợp Quốc và phối hợp cùng UN Women tổ chức chuyến bay màu hồng HeForShe, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ.