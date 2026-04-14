Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức "Chuyến bay màu xanh"

Chương trình là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) với các hoạt động ý nghĩa như thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Biệt động Sài gòn, đoàn dâng hương tri ân Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu, thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TP.HCM,...

“Chuyến bay Màu Xanh – Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới” tiếp tục nối dài chuỗi hành trình biểu tượng mà Vietnam Airlines triển khai xuyên suốt trong 5 năm qua, qua đó lan tỏa các giá trị nhân văn tới cộng đồng và từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong các sáng kiến vì cộng đồng.

Trước đó, Hãng đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện chương trình “Chuyến bay Màu Xanh – Vì bình yên cuộc sống”, đồng thời hưởng ứng chiến dịch “Tô cam thế giới” của Liên Hợp Quốc và phối hợp cùng UN Women tổ chức chuyến bay màu hồng HeForShe, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ.

Ngay từ sáng sớm ngày 13/04/2026, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách bất ngờ trước không gian ngập tràn sắc xanh. Các bảng biểu, biểu ngữ với thông điệp "Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới" được đặt trang trọng, báo hiệu về một hành trình di sản sắp bắt đầu.

Thay vì là tà áo dài quen thuộc, đội ngũ tổ bay và tiếp viên của Vietnam Airlines xuất hiện trong áo phông xanh trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng vẫn trang trọng với bông hoa và dải ruy băng trên ngực. Hình ảnh ấy khiến khoang hành khách trở nên gần gũi, ấm áp hơn bao giờ hết.

Trong khoang hành khách, từng chiếc áo phông xanh được trao đến tay mọi người, mang theo bất ngờ và niềm vui nhẹ nhàng. Món quà nhỏ nhưng giàu ý nghĩa đã mang đến sự bất ngờ và xúc động cho nhiều hành khách, mọi người nâng niu chiếc áo như lưu giữ một khoảnh khắc đặc biệt, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, và tinh thần đoàn kết, bình đẳng lan tỏa.

Cầm trên tay món quà nhỏ, chị Phạm Thị Ngọc Linh xúc động chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ, chiếc áo xanh này khiến tôi nhớ về những năm tháng thanh niên xung phong sôi nổi. Vietnam Airlines đã mang cả bầu trời ký ức trở lại thật tinh tế".

Bên cạnh áo phông, mỗi hành khách còn nhận được một túi quà lưu niệm. Cùng chung niềm phấn khởi, chị Nguyễn Thị Minh Hằng cho biết: "Được khoác lên mình sắc xanh này trên chuyến bay hướng về phương Nam đúng dịp tháng Tư, tôi thấy lòng mình rạo rực lạ kỳ. Đây không chỉ là một hành trình di chuyển, mà là một trải nghiệm nhân văn nhắc nhở thế hệ chúng tôi và con cháu về sức mạnh của sự đoàn kết và giá trị của việc tôn vinh phụ nữ trong mọi thời đại".

Hạ cánh xuống TP. HCM, đoàn đại biểu đã đến thăm các nữ Anh hùng LLVT nhân dân và nữ Biệt động Sài Gòn. Trong căn nhà nhỏ, những món quà thiết thực và lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Vietnam Airlines đã khiến các cô, các dì xúc động rơi nước mắt.

Đoàn đại biểu đã đến thắp nhang và thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn. Nhân viên Vietnam Airlines lắng nghe những câu chuyện của "Mẹ", những câu chuyện về thời chiến một sự tiếp nối tinh thần "uống nước nhớ nguồn" đầy nhân văn.

Tại huyện Long Đất, đoàn đã dâng hương trước tượng đài Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu. Trong trang phục áo xanh của hành trình, các thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ người thiếu nữ miền Đất Đỏ biểu tượng bất diệt cho ý chí phụ nữ Việt Nam.

Đoàn đại biểu đã có buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Những phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay các thương bệnh binh, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm sâu sắc của Hãng hàng không Quốc gia.