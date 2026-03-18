Vietnam Airlines và Pacific là “Nhà vận chuyển chính thức” Festival Huế 2026

Thứ Tư, 19:21, 18/03/2026
VOV.VN - Vietnam Airlines và Pacific Airlines tiếp tục đảm nhận vai trò “Nhà vận chuyển chính thức” của Festival Huế 2026 với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần quảng bá hình ảnh cố đô Huế, thúc đẩy kết nối du lịch và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã nhiều năm đồng hành cùng các kỳ Festival Huế, góp phần quảng bá di sản văn hóa đặc sắc của cố đô và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Hãng Hàng không Vietnam Airlines và Pacific Airlines trở thành "Nhà vận chuyển chính thức" của Festival Huế 2026.

Sự đồng hành tại Festival Huế 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của ngành hàng không trong việc kết nối điểm đến, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam và góp phần nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đồng hành cùng Festival Huế 2026, Vietnam Airlines và Pacific Airlines sẽ hỗ trợ công tác vận chuyển cho các đoàn nghệ thuật quốc tế, đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival. Hai hãng hàng không cũng phối hợp với Ban tổ chức triển khai các hoạt động quảng bá nhằm lan tỏa hình ảnh Festival Huế 2026 tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines luôn đồng hành cùng các sự kiện văn hóa, du lịch lớn của đất nước nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Việc tham gia Festival Huế 2026 tiếp tục thể hiện trách nhiệm của hãng trong việc góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy kết nối du lịch, mở rộng giao lưu văn hóa và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua mạng bay rộng khắp của hãng.

 Bà Huỳnh Thị Tường Vân - Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam - Tổng công ty Hàng không Việt Nam: Sự đồng hành tại Festival Huế 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của ngành hàng không trong việc kết nối điểm đến, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam và góp phần nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trong khuôn khổ hợp tác, hình ảnh và thương hiệu của Vietnam Airlines và Pacific Airlines sẽ xuất hiện trong các chương trình, ấn phẩm và hoạt động truyền thông của Festival Huế 2026. Các hoạt động quảng bá được triển khai trên nhiều nền tảng truyền thông và tại các không gian sự kiện của Festival, góp phần lan tỏa hình ảnh cố đô Huế và thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Festival Huế 2026 là năm tổ chức định kỳ của Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Chuỗi sự kiện được tổ chức xuyên suốt trong năm 2026, mở đầu bằng Chương trình Công bố Festival Huế 2026 và Tái hiện Lễ Ban Sóc vào ngày 01/01/2026 và khép lại bằng Chương trình Countdown – Chào năm mới 2027 vào ngày 31/12/2026.

Vietnam Airlines và Pacific Airlines tiếp tục là “Nhà vận chuyển chính thức” của Festival Huế 2026, đồng hành cùng sự kiện với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần tăng cường kết nối và quảng bá hình ảnh cố đô Huế đến với du khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình Khai mạc Festival Quốc tế Huế 2026 gắn với Hoàng cung Huyễn Dạ và Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026, diễn ra từ ngày 13/6 đến 18/6/2026, quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và quốc tế.

Huế là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam, đồng thời không ngừng đổi mới để hòa mình vào dòng chảy hội nhập quốc tế. Thông qua mạng bay trong nước và quốc tế, Vietnam Airlines và Pacific Airlines kỳ vọng sẽ góp phần đưa Huế trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Phi Long/VOV.VN
Tag: Vietnam Airlines Pacific Airlines Festival Huế Huế du lịch Việt Nam hàng không sự kiện văn hóa quảng bá du lịch Festival Huế 2026 di sản Huế
