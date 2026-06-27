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Viettel giới thiệu mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện đầu tiên tại Hà Nội

Thứ Bảy, 15:07, 27/06/2026
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VOV.VN - Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Viettel giới thiệu mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện, kết hợp đồng bộ ba trụ cột Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số trên cùng một hệ sinh thái số.

Mô hình được xây dựng trên hai nền tảng do Viettel phát triển là Viettel Tammi và Viettel Tendoo, hướng tới mục tiêu giúp chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả điều hành, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao các chỉ số chuyển đổi số của địa phương.

Viettel Tammi - Kết nối chính quyền với người dân trên một nền tảng thống nhất

Viettel Tammi là nền tảng kết nối chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên một môi trường số thống nhất, giúp chuyển đổi phương thức phục vụ của chính quyền từ hành chính truyền thống sang tương tác số, nhanh chóng và thuận tiện.

viettel gioi thieu mo hinh chuyen doi so dia phuong toan dien dau tien tai ha noi hinh anh 1

Thông qua Viettel Tammi, địa phương có thể:

- Xây dựng kênh kết nối chính thức giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp thông qua tài khoản xác thực, góp phần hạn chế giả mạo.

- Truyền tải nhanh chóng thông tin, chính sách và cảnh báo tới đúng đối tượng.

- Thiết lập kênh tương tác hai chiều để người dân phản ánh, góp ý, gửi hồ sơ và tham gia khảo sát trực tuyến.

- Ứng dụng AI hỗ trợ tra cứu thông tin và thủ tục hành chính, góp phần giảm tải cho bộ phận một cửa và tổng đài.

- Kết nối tổ dân phố, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức trên cùng một nền tảng số.

Việc triển khai Viettel Tammi giúp địa phương nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường tương tác với người dân, cải thiện chất lượng dịch vụ công và góp phần nâng cao các chỉ số về Chính quyền số, Xã hội số và mức độ hài lòng của người dân.

Viettel Tendoo - Thúc đẩy chuyển đổi số cho lực lượng kinh tế cơ sở

Viettel Tendoo là nền tảng số dành cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ số hóa toàn diện hoạt động quản trị, bán hàng, tài chính, kế toán, thuế và thương mại điện tử.

viettel gioi thieu mo hinh chuyen doi so dia phuong toan dien dau tien tai ha noi hinh anh 2

Thông qua Viettel Tendoo, địa phương có thể:

- Đẩy nhanh chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

- Gia tăng tỷ lệ giao dịch số, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử.

- Chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh, hỗ trợ chính quyền phân tích thị trường và hoạch định chính sách phát triển kinh tế hiệu quả hơn.

- Nâng cao mức độ sẵn sàng số của doanh nghiệp, góp phần cải thiện các chỉ số về kinh tế số.

Mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện

Khác với cách triển khai các giải pháp riêng lẻ, mô hình của Viettel kết nối đồng bộ ba chủ thể gồm chính quyền - người dân - doanh nghiệp trên cùng một hệ sinh thái số.

Trong đó:

- Viettel Tammi là nền tảng thúc đẩy Chính quyền số và Xã hội số, giúp chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, tăng cường kết nối cộng đồng và mở rộng các dịch vụ số.

- Viettel Tendoo là nền tảng thúc đẩy Kinh tế số, hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Sự kết hợp của hai nền tảng tạo nên một mô hình chuyển đổi số toàn diện ngay từ cấp cơ sở, giúp địa phương triển khai đồng bộ ba trụ cột Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số, tạo nền tảng phát triển đô thị thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sau Hà Nội, Viettel sẵn sàng đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
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