  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
VNPAY và Vietbank hợp tác triển khai giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh

Thứ Sáu, 14:00, 10/04/2026
VOV.VN - Sau khi Nghị định 68/2026/NĐ-CP được ban hành với các mốc doanh thu mới trong cách tính thuế, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm giải pháp nộp thuế số nhằm bắt nhịp quy định, đồng thời tối ưu quy trình và hạn chế sai sót trong kê khai.

Ngày 9/4, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã ký kết hợp tác triển khai trọn bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số, hướng tới hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn.

Theo đại diện hai bên, việc hợp tác xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bán. Tại nhiều địa phương, hộ kinh doanh vẫn ghi chép thủ công, doanh thu đến từ nhiều nguồn như tiền mặt và chuyển khoản nên khó tổng hợp chính xác. Khi bước vào kỳ kê khai, việc đối soát số liệu thường tốn nhiều thời gian và tiềm ẩn sai sót. Bên cạnh đó, không ít chủ hộ là người lớn tuổi còn e ngại công nghệ, gặp khó khăn khi tiếp cận các công cụ số.

Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY và Vietbank.

Trước thực tế này, giải pháp do VNPAY và Vietbank phối hợp triển khai được xây dựng theo hướng đơn giản hóa toàn bộ quy trình. Từ khâu thanh toán, ghi nhận giao dịch đến tổng hợp doanh thu và kê khai thuế đều được tích hợp trên một thiết bị duy nhất là điện thoại thông minh.

Khi giao dịch phát sinh thông qua các hình thức thanh toán số (VNPAY-QR, SmartPOS, PhonePOS), hệ thống tự động ghi nhận dữ liệu và tổng hợp theo thời gian thực. Nhờ đó, người bán không cần ghi chép thủ công hay đối chiếu nhiều nguồn khác nhau. Đến cuối kỳ, khi hộ kinh doanh sử dụng trọn bộ giải pháp nộp thuế số, dữ liệu đã sẵn sàng để lập tờ khai, giúp kê khai nhanh gọn và chính xác.

Đại diện VNPAY cho biết, giải pháp được thiết kế nhằm giảm thiểu thao tác và chi phí cho hộ kinh doanh. Hiện tại, VNPAY miễn phí trọn bộ giải pháp nộp thuế số cho người dùng đến hết năm 2028 không giới hạn hóa đơn. Hộ kinh doanh, doanh nghiệp yên tâm không cần đầu tư thêm thiết bị hay nhân sự, tiết kiệm chi phí ngay từ bước đầu, đồng thời được hỗ trợ trong quá trình cài đặt và sử dụng. Các bước thao tác được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với cả những người chưa quen với công nghệ.

Về phía Vietbank, ngân hàng sẽ đồng hành trong việc cung cấp tài khoản thanh toán, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai, đặc biệt tại các địa phương. Sự phối hợp giữa ngân hàng và đơn vị công nghệ được kỳ vọng giúp người bán tiếp cận giải pháp một cách thuận lợi hơn.

Thay vì phải tự tổng hợp số liệu và ghi nhớ các khoản thu chi, hộ kinh doanh có thể dựa trên dữ liệu đã được hệ thống thống kê để thực hiện kê khai. Quy trình vì thế được rút gọn đáng kể, giảm áp lực trong mỗi kỳ nộp thuế.

Hộ kinh doanh chuyển đổi số dễ dàng nhờ các giải pháp xuyên suốt từ thanh toán đến kê khai, nộp thuế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh thu và kê khai thuế không còn là lựa chọn mà trở thành xu hướng tất yếu. Với sự đồng hành từ VNPAY và Vietbank, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thêm giải pháp phù hợp để vận hành hiệu quả và tuân thủ đúng quy định.

PV/VOV.VN
VNPAY-VPBank triển khai giải pháp Nộp thuế số hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế
VOV.VN - VNPAY và VPBank vừa ký kết hợp tác triển khai giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số, hỗ trợ hộ kinh doanh đơn giản hóa quy trình kê khai và nộp thuế, đồng thời miễn phí sử dụng giải pháp đến hết năm 2028 để giúp hộ kinh doanh tối ưu chi phí.

VNPAY-CA được vinh danh “Chữ ký số thuận tiện cho đơn vị ứng dụng” năm 2025
VOV.VN - VNPAY-CA (dịch vụ Chữ ký số) vừa được vinh danh tại hạng mục Chữ ký số đáp ứng sự thuận tiện của dịch vụ ứng dụng trong khuôn khổ Lễ công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2025 (CA-Index 2025).

VNPAY được vinh danh top 10 Tin Dùng 2025 với Bộ giải pháp Nộp thuế số
VOV.VN - Ngày 18/12/2025 tại Hà Nội, Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được vinh danh top 10 giải thưởng Tin Dùng 2025.

