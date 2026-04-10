VNPAY và Vietbank hợp tác triển khai giải pháp nộp thuế số cho hộ kinh doanh

Ngày 9/4, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã ký kết hợp tác triển khai trọn bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số, hướng tới hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn.

Theo đại diện hai bên, việc hợp tác xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bán. Tại nhiều địa phương, hộ kinh doanh vẫn ghi chép thủ công, doanh thu đến từ nhiều nguồn như tiền mặt và chuyển khoản nên khó tổng hợp chính xác. Khi bước vào kỳ kê khai, việc đối soát số liệu thường tốn nhiều thời gian và tiềm ẩn sai sót. Bên cạnh đó, không ít chủ hộ là người lớn tuổi còn e ngại công nghệ, gặp khó khăn khi tiếp cận các công cụ số.

Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY và Vietbank.

Trước thực tế này, giải pháp do VNPAY và Vietbank phối hợp triển khai được xây dựng theo hướng đơn giản hóa toàn bộ quy trình. Từ khâu thanh toán, ghi nhận giao dịch đến tổng hợp doanh thu và kê khai thuế đều được tích hợp trên một thiết bị duy nhất là điện thoại thông minh.

Khi giao dịch phát sinh thông qua các hình thức thanh toán số (VNPAY-QR, SmartPOS, PhonePOS), hệ thống tự động ghi nhận dữ liệu và tổng hợp theo thời gian thực. Nhờ đó, người bán không cần ghi chép thủ công hay đối chiếu nhiều nguồn khác nhau. Đến cuối kỳ, khi hộ kinh doanh sử dụng trọn bộ giải pháp nộp thuế số, dữ liệu đã sẵn sàng để lập tờ khai, giúp kê khai nhanh gọn và chính xác.

Đại diện VNPAY cho biết, giải pháp được thiết kế nhằm giảm thiểu thao tác và chi phí cho hộ kinh doanh. Hiện tại, VNPAY miễn phí trọn bộ giải pháp nộp thuế số cho người dùng đến hết năm 2028 không giới hạn hóa đơn. Hộ kinh doanh, doanh nghiệp yên tâm không cần đầu tư thêm thiết bị hay nhân sự, tiết kiệm chi phí ngay từ bước đầu, đồng thời được hỗ trợ trong quá trình cài đặt và sử dụng. Các bước thao tác được hướng dẫn cụ thể, phù hợp với cả những người chưa quen với công nghệ.

Về phía Vietbank, ngân hàng sẽ đồng hành trong việc cung cấp tài khoản thanh toán, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai, đặc biệt tại các địa phương. Sự phối hợp giữa ngân hàng và đơn vị công nghệ được kỳ vọng giúp người bán tiếp cận giải pháp một cách thuận lợi hơn.

Thay vì phải tự tổng hợp số liệu và ghi nhớ các khoản thu chi, hộ kinh doanh có thể dựa trên dữ liệu đã được hệ thống thống kê để thực hiện kê khai. Quy trình vì thế được rút gọn đáng kể, giảm áp lực trong mỗi kỳ nộp thuế.

Hộ kinh doanh chuyển đổi số dễ dàng nhờ các giải pháp xuyên suốt từ thanh toán đến kê khai, nộp thuế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh thu và kê khai thuế không còn là lựa chọn mà trở thành xu hướng tất yếu. Với sự đồng hành từ VNPAY và Vietbank, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thêm giải pháp phù hợp để vận hành hiệu quả và tuân thủ đúng quy định.