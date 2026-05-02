Wind Media: Cùng nhà sáng tạo nội dung và nhãn hàng tạo nên giá trị bền vững

Thứ Bảy, 08:00, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường sáng tạo nội dung ngày càng phát triển, các MCN (Multi-Channel Network) vừa đóng vai trò kết nối vừa trở thành “bệ phóng” cho sự nghiệp của nhiều nhà sáng tạo. Với định hướng đồng hành lâu dài, Wind Media chú trọng xây dựng giá trị bền vững cho creator và đối tác.

Trong làn sóng bùng nổ mạnh mẽ của thị trường sáng tạo nội dung tại Việt Nam, đặc biệt là trên nền tảng Facebook, Wind Media là MCN mang định hướng rõ ràng: Hỗ trợ, đồng hành cùng nhà sáng tạo trong hành trình phát triển sự nghiệp lâu dài.

Theo CEO Chung Đức Khanh, được thành lập trong giai đoạn các MCN chủ yếu chú trọng khai thác nền tảng YouTube, Wind Media đã lựa chọn Facebook là hướng đi chiến lược, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dành riêng cho các nhà sáng tạo nội dung tại nền tảng đầy tiềm năng này.

CEO Đức Khanh đang chia sẻ tại workshop (Ảnh NVCC)

Hiện tại, Wind Media đang quản lý hơn 1.000 creators, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: ẩm thực, vlog đời sống, du lịch và sitcom ngắn; với điểm chung là nội dung gần gũi, gắn với đời sống và trải nghiệm thực tế, dễ tiếp cận số đông người xem…

Bên cạnh việc hỗ trợ vận hành kênh, Wind Media tập trung định hướng nội dung và xây dựng tư duy làm nghề cho creator. Từ việc lên ý tưởng, đảm bảo tuân thủ chính sách nền tảng, đến cách kiếm tiền hợp pháp và bền vững, các creator được đồng hành xuyên suốt trong quá trình phát triển. Theo đó, mục tiêu không chỉ tăng trưởng lượt xem hay tương tác, mà là xây dựng thương hiệu cá nhân có chiều sâu và giá trị lâu dài.

Ví dụ trường hợp của chú Minh - chủ nhân Fanpage Minh bí thư xóm. Khi hợp tác cùng Wind Media, nội dung của chú Minh mở rộng thêm tuyến nhân vật, câu chuyện cũng có chiều sâu và hấp dẫn hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, phát triển những phiên livestream bán nông sản địa phương, giúp nguồn thu ổn định hơn.

Vợ chồng chú Minh bí thư cùng buổi live tại ruộng ngô (Ảnh: NVCC)

Về mô hình vận hành, Wind Media hoạt động theo cơ chế chia sẻ doanh thu dựa trên thu nhập từ nền tảng. Tuy nhiên, Wind Media cam kết đồng hành với creator ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, nên sẵn sàng hỗ trợ các creator chưa có doanh thu.

Wind Media đóng vai trò là cầu nối giữa nhãn hàng và creator, đảm bảo hiệu quả triển khai các chiến dịch. Bên cạnh việc booking, doanh nghiệp còn tham gia vào quá trình tư vấn chiến lược, giúp nhãn hàng hiểu rõ tệp khán giả của từng creator và cách truyền tải thông điệp phù hợp; đồng thời kiểm soát yếu tố pháp lý và tiến độ sản xuất nội dung nhằm hạn chế rủi ro cho các bên.

Một số chiến dịch do Wind Media triển khai đã được lan tỏa rộng khắp, với hàng chục triệu lượt xem trên nhiều nền tảng. Song, anh Chung Đức Khanh cũng nhấn mạnh rằng, hiệu quả không chỉ được đo bằng những con số, mà nằm ở khả năng truyền tải thông điệp và mức độ phù hợp với mục tiêu marketing của nhãn hàng.

Anh Đức Khanh và các nhà sáng tạo nội dung tham dự chương trình do Youtube tổ chức. Ảnh: NVCC

Theo Wind Media, cần có sự phân định rõ ràng giữa mô hình talent house và MCN. Nếu talent house có xu hướng quản lý và sở hữu kênh, thì MCN giữ vai trò hỗ trợ và kết nối, quyền sở hữu vẫn thuộc về creator. Điều này giúp nhà sáng tạo duy trì sự chủ động trong hoạt động nội dung của mình.

Về chiến lược dài hạn, Wind Media mong muốn trở thành lựa chọn hàng đầu của creator khi tìm kiếm đơn vị đồng hành, chứ không đặt nặng mục tiêu về quy mô hay doanh thu. Do vậy, yếu tố nền tảng cho sự phát triển lâu dài của cả creator lẫn hệ sinh thái nội dung chính là giá trị thực và tính bền vững. Vì thế, Wind Media không chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà tập trung xây dựng giá trị cốt lõi - yếu tố quyết định giúp các MCN giữ vững vị thế trong tương lai.

VTV2 làm gì để giữ chân khán giả giữa “biển” nội dung số?

VOV.VN - Chiều 24/3, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo giới thiệu các chương trình mới trên kênh VTV2. Năm 2026, VTV2 có những chuyển động rõ nét trong chiến lược nội dung với các dải giờ phát sóng chuyên biệt, hướng tới thích ứng với “biển” nội dung số ngày càng cạnh tranh.

CTV Hoàng Hiền/VOV.VN
Tag: sáng tạo nội dung nhà sáng tạo nội dung Wind Media nhãn hàng
Khoai Lang Thang nhận giải Nhà sáng tạo nội dung của năm lần thứ 2

VOV.VN - Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm A80 được bình chọn là sự kiện đặc biệt của năm, nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang năm thứ 2 nhận giải Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent Awards 2025) diễn ra tối 29/11.

Vietnam iContent 2025: Khi sáng tạo nội dung gắn với niềm tự hào dân tộc

VOV.VN - Chiều 10/9, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT đã chính thức công bố chương trình Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent 2025.

Báo chí thu hút Gen Z bằng nội dung sáng tạo

VOV.VN - Thế hệ Z (Gen Z) là nhóm độc giả am hiểu về công nghệ, sinh ra trong thời đại kỹ thuật số. Gen Z đang trở thành một trong những nhóm người tiêu dùng truyền thông lớn nhất hiện nay.

