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10 món ăn sáng giúp bé no lâu, đủ chất trước giờ đến trường

Thứ Hai, 06:07, 07/09/2026
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VOV.VN - Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng giúp trẻ có năng lượng, duy trì tập trung và hỗ trợ học tập, vui chơi. Dưới đây là 10 món ăn sáng đơn giản, dễ chuẩn bị, phù hợp cho trẻ trước giờ đến trường.

Nguyên tắc xây dựng bữa sáng nhanh gọn cho bé đi học

Bữa sáng của trẻ nên kết hợp đủ các nhóm thực phẩm: protein từ thịt, cá, trứng, sữa, đậu hoặc các loại hạt để no lâu và hỗ trợ phát triển; chất xơ từ rau xanh, trái cây, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt để tốt cho tiêu hóa; tinh bột từ cơm, cháo, phở, bún hoặc bánh mì để cung cấp năng lượng. Cha mẹ cũng có thể bổ sung sữa, sữa chua hoặc phô mai để cung cấp canxi và protein. Đồng thời, nên hạn chế bánh kẹo, ngũ cốc và đồ uống nhiều đường, ưu tiên thực phẩm tươi và ít đường.

Mách mẹ 10 món ăn sáng cho bé lành mạnh, đủ dưỡng chất

Bánh mì nướng bơ ăn kèm trứng

Bánh mì là lựa chọn quen thuộc trong bữa sáng của nhiều gia đình. Để món ăn hấp dẫn hơn, cha mẹ có thể sử dụng bánh mì nguyên cám, phết một lớp bơ lạt rồi nướng giòn.

Bánh có thể ăn kèm bơ chín thái lát và trứng luộc, trứng ốp la hoặc trứng khuấy. Một chút mè rang giúp món ăn thơm hơn mà không cần sử dụng nhiều gia vị. Sự kết hợp giữa bánh mì, trứng và bơ cung cấp tinh bột, protein và chất béo, phù hợp cho bữa sáng của trẻ.

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Bánh mì là lựa chọn quen thuộc trong bữa sáng của nhiều gia đình

Hamburger bò và cà chua

Hamburger bò là lựa chọn tiện lợi cho bữa sáng của trẻ, cung cấp tinh bột, protein và chất xơ từ bánh mì, thịt bò, cà chua, rau xà lách. Cha mẹ có thể dùng bánh làm sẵn, thịt bò băm nêm vừa phải rồi áp chảo chín. Sau đó, xếp thịt cùng cà chua, rau xà lách vào bánh, thêm một lượng nhỏ sốt tùy khẩu vị.

Ngũ cốc, trái cây và các loại hạt

Yến mạch kết hợp sữa hoặc sữa chua, trái cây và các loại hạt là lựa chọn nhanh gọn cho những buổi sáng bận rộn.

Cha mẹ có thể chuẩn bị một phần yến mạch cùng sữa tươi hoặc sữa chua, thêm dâu tây, việt quất, nho khô và một lượng vừa phải hạnh nhân, óc chó, hạt điều. Món ăn có sự kết hợp của ngũ cốc, trái cây và các loại hạt, vừa đa dạng hương vị vừa bổ sung nhiều nhóm dưỡng chất.

Nui xào bò

Nui xào bò vừa dễ ăn vừa có thể kết hợp nhiều loại rau củ, phù hợp làm bữa sáng cho trẻ. Nui ngâm hoặc luộc chín, sau đó để ráo. Thịt bò thái hoặc băm nhỏ, ướp vừa vị rồi xào nhanh để giữ độ mềm. Cà rốt, cải ngọt, bông cải hoặc các loại rau củ khác sơ chế, cắt nhỏ và xào chín.

Cuối cùng, cho nui, thịt bò, rau củ và sốt cà chua vào đảo đều. Nếu trẻ không thích nui, cha mẹ có thể thay bằng mì, hủ tiếu hoặc bánh phở.

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Nui xào bò vừa dễ ăn vừa có thể kết hợp nhiều loại rau củ

Các loại cháo

Cháo là món ăn mềm, dễ tiêu và có thể thay đổi nguyên liệu linh hoạt. Cha mẹ có thể nấu cháo từ gạo hoặc yến mạch, kết hợp thịt xay, tôm băm, cá cùng các loại rau củ. Một ly sữa hoặc sinh tố ít đường có thể dùng kèm để tăng thêm dưỡng chất cho bữa sáng. Món cháo nóng cũng giúp trẻ dễ ăn và no lâu hơn trước khi đến trường.

Xôi mặn

Xôi là món ăn sáng quen thuộc, cung cấp nguồn tinh bột và năng lượng cho trẻ. Có thể lựa chọn xôi trắng, xôi đậu xanh hoặc xôi đậu phộng tùy khẩu vị. Phần ăn kèm có thể gồm trứng, thịt, chả hoặc các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, cha mẹ không nên cho quá nhiều đồ ăn kèm, đặc biệt là các thực phẩm chế biến sẵn, mà cần ưu tiên sự cân đối và nguyên liệu tươi.

Bánh kếp

Bánh kếp là lựa chọn phù hợp khi cha mẹ muốn thay đổi thực đơn bữa sáng cho trẻ. Bánh có thể làm từ bột mì, kết hợp trái cây và một lượng nhỏ các loại hạt. Có thể dùng bánh cùng sữa tươi hoặc sữa chua để bổ sung thêm protein và canxi. Khi chế biến, nên hạn chế lượng đường và siro để tránh khiến bữa sáng quá nhiều đường.

Pizza trứng tráng

Pizza trứng tráng là món ăn đơn giản, không cần chuẩn bị đế bánh bằng bột. Trứng đánh đều được dùng làm phần đế, sau đó thêm sốt cà chua và các nguyên liệu như cá ngừ, tôm, thanh cua hoặc thịt tùy sở thích.

Một lớp phô mai vừa phải có thể được thêm lên trên trước khi làm chín. Món ăn này cung cấp protein từ trứng và các nguyên liệu ăn kèm, đồng thời có thể kết hợp thêm rau củ để tăng chất xơ.

Cơm chiên thập cẩm

Cơm chiên thập cẩm là cách tận dụng cơm để chuẩn bị nhanh một bữa sáng cho trẻ. Cha mẹ có thể kết hợp cơm với cà rốt, đậu que, trứng và thịt hoặc các nguyên liệu phù hợp khác.

Rau củ nên được thái nhỏ, xào chín cùng cơm. Có thể thêm trứng chiên thái sợi để món ăn bắt mắt hơn. Khi chế biến cho trẻ, nên hạn chế dầu mỡ và gia vị.

Các món ăn sáng cho bé khác

Bên cạnh những món trên, thực đơn của trẻ có thể thay đổi với bánh quế nguyên hạt ăn cùng bơ đậu phộng, phô mai và trái cây; phở bò, phở gà, bún cá, hủ tiếu, bánh bao hoặc một số món truyền thống khác.

Tùy thời gian chuẩn bị và khẩu vị của trẻ, cha mẹ có thể luân phiên các món để tránh nhàm chán. Điều quan trọng là bữa ăn cần đa dạng thực phẩm và phù hợp với nhu cầu của trẻ.

Mẹo để bé có thói quen ăn sáng lành mạnh

Bỏ bữa hoặc ăn uống thiếu cân đối có thể khiến trẻ thiếu năng lượng cho học tập và vui chơi. Vì vậy, cha mẹ nên giúp trẻ duy trì thói quen ăn sáng đều đặn bằng cách cho trẻ dùng bữa tại trường nếu có, khuyến khích ngủ sớm, dậy đúng giờ, chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước, giải thích vai trò của bữa sáng và làm gương bằng cách ăn sáng cùng trẻ. Bữa sáng không cần cầu kỳ nhưng nên cân đối các nhóm thực phẩm, thường xuyên thay đổi món và phù hợp khẩu vị, nhu cầu của trẻ để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

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Món ăn sáng cho trẻ đi học: Nhanh gọn mà giàu dinh dưỡng

VOV.VN - Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp trẻ có đủ năng lượng, khả năng tập trung và các dưỡng chất cần thiết để học tập, vui chơi trong cả ngày. Dưới đây là gợi ý thực đơn và nguyên tắc xây dựng bữa sáng nhanh, gọn, lành mạnh cho bé trước khi đến trường.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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