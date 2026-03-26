中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

20 chú lạc đà bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp vì gian lận tiêm botox, bơm môi

Thứ Năm, 06:32, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 20 chú lạc đà bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp vì bị phát hiện sử dụng các phương pháp thẩm mỹ bất thường như tiêm botox, bơm môi để gian lận.

Theo Vice và Forbes , 20 chú lạc đà và chủ sở hữu đã bị loại khỏi Lễ hội Camel Beauty Show Festival 2026 tổ chức ở Al Musanaa, Oman vào tháng trước sau khi các thanh tra thú y phát hiện ra rằng những chú lạc đà này đã trải qua một số thủ thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình.

Các nguồn tin cho biết những con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi đã được tiêm nhiều loại chất khác nhau, bao gồm tiêm axit hyaluronic vào môi, chất làm đầy da và silicon quanh mũi, Botox để làm mềm da mặt, sáp silicon để làm phồng bướu và nhiều chất khác nữa.

20 chu lac da bi loai khoi cuoc thi sac dep vi gian lan tiem botox, bom moi hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Ban tổ chức cuộc thi, gồm Câu lạc bộ Lạc đà và Liên đoàn Đua lạc đà Oman, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn mọi hành vi can thiệp và lừa đảo trong việc làm đẹp lạc đà", đồng thời nói thêm rằng họ sẽ áp dụng "hình phạt nghiêm khắc đối với những người gian lận".

Theo Forbes , những con lạc đà tham gia các cuộc thi sắc đẹp này, thường thấy trong các cộng đồng chăn nuôi lạc đà thượng lưu được đánh giá dựa trên bốn hạng mục chính: Bộ lông, cổ, đầu và bướu.

Ban giám khảo tìm kiếm những con vật có bộ lông bóng mượt với màu sắc rõ ràng, cổ dài, rộng và cơ bắp, đầu to với đôi môi dày, lông mi dài và bướu lưng cân đối với dáng đứng thẳng. Theo Vice, các cuộc thi sắc đẹp lạc đà thu hút nhiều sự quan tâm từ khách du lịch, nhà đầu tư và nhiều đối tượng khác.

Những người chăn nuôi lạc đà, nhiều người trong số họ đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ khi giành giải thưởng tại các sự kiện này thường mang về nhà những phần thưởng tiền mặt lớn, điều này cũng có thể làm tăng giá trị của con vật.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu các cuộc thi lạc đà đẹp vướng bê bối. Tại Ả Rập Xê Út, ban tổ chức tại Lễ hội Lạc đà King Abdulaziz, hay còn gọi là Hoa hậu Lạc đà, đã cấm nhiều trường hợp lạc đà và chủ sở hữu tham gia cuộc thi với cáo buộc phẫu thuật chỉnh sửa môi, mũi, đầu và các bộ phận cơ thể khác. Cách đây 5 năm, từng có 43 con lạc đà bị loại vì các hình thức can thiệp thẩm mỹ tương tự.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo The People
Tag: lạc đà cuộc thi sắc đẹp lạc đà thi sắc đẹp gian lận Oman
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Làm việc với sếp ái kỷ, sức khỏe nhân viên bị ảnh hưởng đến mức nào?
Làm việc với sếp ái kỷ, sức khỏe nhân viên bị ảnh hưởng đến mức nào?

VOV.VN - Làm việc với sếp ái kỷ, tự cao tự đại, do thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, "chiến đấu" với sếp, nhân viên dễ đổ mồ hôi không kiểm soát, khó thở, gặp ác mộng.

Mâu thuẫn vợ chồng vì nhà đất cha mẹ sang tên toàn bộ cho anh trai cả

VOV.VN - Vì quan niệm con trai trưởng phụng dưỡng cha mẹ, bố mẹ đã sang tên toàn bộ nhà đất cho anh trai cả. Điều này khiến người vợ không đồng tình, từ đó luôn giữ thái độ rạch ròi với gia đình chồng. Cùng nhà văn Uông Triều dành cho người đàn ông đang gặp khúc mắc trong gia đình.

Vì sao người Nga hiếm khi cười với người lạ?

VOV.VN - Người Nga hiếm khi cười với người lạ không phải vì lạnh lùng, mà xuất phát từ những quy tắc văn hóa đặc biệt, nơi nụ cười chỉ dành cho sự chân thành và cảm xúc thật.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI