Hy hữu: Mẹ cất tiền vàng trong tủ lạnh cũ, con trai không biết đem bán sát vụn

Thứ Tư, 06:32, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã vô tình bán một chiếc tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu lưu động mà không hề hay biết ở đó chứa tiền, vàng mẹ cất giấu.

Ngày 31/1 vừa qua, Đồn công an khu vực Bình Độ, thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc tiếp nhận một cuộc gọi cầu cứu với nội dung khá đặc biệt khi một người đàn ông trình báo đã vô tình bán đi toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình.

Kể chi tiết sự việc với lực lượng chức năng, người đàn ông cho biết vào buổi sáng 31/1 trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh đã bán một chiếc tủ lạnh cũ của gia đình cho người thu mua phế liệu lưu động.

hy huu me cat tien vang trong tu lanh cu, con trai khong biet dem ban sat vun hinh anh 1
(Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, vào buổi tối, mẹ anh đi về và hỏi chiếc tủ lạnh đâu thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Người mẹ cho biết đã cất tiền mặt; vàng bạc; trang sức; mặt dây chuyền bằng ngọc bên trong chiếc tủ lạnh cũ. Tổng giá trị ước tính hơn 50.000 nhân dân tệ (hơn 191 triệu đồng).

Để cứu vãn tình hình người mẹ yêu cầu con lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát lập tức có mặt, thu thập thông tin về chủng loại, số lượng, đặc điểm tài sản cũng như thời điểm bán và đặc điểm người thu mua cùng thông tin phương tiện vận chuyển.

Qua rà soát nhiều nguồn dữ liệu, lực lượng chức năng xác định được chiếc xe thu mua phế liệu cần tìm và nhanh chóng lần theo đến một điểm tập kết phế liệu tại thôn Sa Lĩnh, trấn Nam Thôn. Chiếc tủ lạnh được tìm thấy giữa đống đồ cũ, toàn bộ tiền mặt và trang sức bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay trong tối cùng ngày, toàn bộ số tài sản đã được trao trả đầy đủ cho gia đình người đàn ông. Nhận lại số tiền và vàng bạc tưởng khó tìm lại được, người đàn ông cùng mẹ xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn mọi người.

Cơ quan chức năng nhắc nhở người dân rằng khi thanh lý đồ đạc cũ, đồ gia dụng và các vật dụng khác, hãy kiểm tra kỹ bên trong, các ngăn bí mật, hộc kéo và các khu vực kín đáo khác trước để đảm bảo không còn đồ vật có giá trị, giấy tờ quan trọng hoặc giấy chứng nhận có giá trị nào bị bỏ sót, nhằm tránh những tổn thất không đáng có.

27_2.png

Em trai chồng phải bán nhà trả nợ, chồng tôi muốn đón gia đình em về ở cùng

VOV.VN - Em trai chồng làm ăn thua lỗ, phải bán nhà trả nợ, chồng muốn đón cả gia đình em về ở cùng. Khi mẹ chồng và một người em "khờ" đã sống chung từ trước, người vợ rơi vào thế khó: Làm sao dung hòa tình nghĩa anh em mà không tạo thêm áp lực cho gia đình? Chúng ta sẽ cùng nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo Sina và 163
