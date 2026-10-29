4 dấu hiệu nhận biết dưa hấu chín ngọt, không phải ai cũng biết

Dưa hấu là loại trái cây quen thuộc trong mùa hè, được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt và hàm lượng nước cao, mang lại cảm giác mát lành trong những ngày nóng bức. Tuy nhiên, nếu thu hoạch không đúng thời điểm, quả có thể chưa đủ chín hoặc đã quá chín, ảnh hưởng đến chất lượng khi thưởng thức.

Nhiều người có xu hướng thu hoạch ngay khi thấy quả dưa đã đạt kích thước đủ lớn. Tuy nhiên, không giống cà chua hay đào, dưa hấu không tiếp tục chín sau khi được hái khỏi cây. Vì vậy, việc xác định đúng thời điểm thu hoạch đóng vai trò quan trọng. May mắn là cây dưa hấu có những dấu hiệu bên ngoài giúp người trồng nhận biết khi nào quả đã sẵn sàng để thu hoạch.

Nhận biết dưa hấu chín ngọt không chỉ dựa vào tiếng gõ (Ảnh: Getty)

Quan sát màu sắc phần vỏ tiếp xúc với mặt đất

Một trong những cách đơn giản nhất để đánh giá độ chín của dưa hấu là quan sát mặt dưới của quả. Đây là khu vực tiếp xúc trực tiếp với mặt đất trong suốt quá trình phát triển. Phần vỏ này thường có màu sắc khác biệt so với những khu vực còn lại. Ở những quả dưa chưa chín, vết tiếp xúc với mặt đất thường có màu nhạt. Khi quả dần trưởng thành, màu sắc tại vị trí này cũng thay đổi. Nếu phần vỏ tiếp xúc với đất chuyển sang màu vàng kem hoặc vàng đậm như bơ, đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng cho thấy quả đã có đủ thời gian chín trên dây.

Kiểm tra tua cuốn gần cuống dưa

Một dấu hiệu khác có thể giúp xác định thời điểm thu hoạch là tình trạng của tua cuốn nằm gần vị trí cuống quả nối với dây dưa. Trong giai đoạn đầu phát triển, tua cuốn thường có màu xanh và mềm dẻo. Khi quả dưa tiến gần đến độ chín, tua cuốn bắt đầu khô dần. Nếu tua cuốn chuyển sang màu nâu và khô, đây được xem là một trong những dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy quả đã sẵn sàng để thu hoạch. Vì vậy, thay vì chỉ quan sát kích thước quả, người trồng có thể kiểm tra thêm tình trạng của tua cuốn để đánh giá độ chín.

Nhìn vào độ bóng và cảm nhận trọng lượng quả

Trong quá trình chín, bề ngoài của quả dưa hấu cũng có những thay đổi nhất định. Khi còn non, vỏ dưa thường có độ bóng rõ rệt. Khi quả chín, bề mặt vỏ có xu hướng giảm độ bóng và trở nên xỉn màu hơn. Bên cạnh đó, quả dưa chín thường có cảm giác chắc và nặng khi cầm. Trọng lượng này đến từ hàm lượng nước cao, yếu tố tạo nên đặc trưng mọng nước của dưa hấu. Ở một số giống dưa, sự tương phản giữa các sọc xanh đậm và xanh nhạt trên vỏ cũng trở nên rõ ràng hơn khi quả trưởng thành. Tuy nhiên, đặc điểm này có thể khác nhau tùy từng giống.

Gõ vào quả dưa có giúp nhận biết độ chín?

Nhiều người có thói quen dùng tay gõ vào quả dưa hấu và lắng nghe âm thanh phát ra để xác định quả đã chín hay chưa. Quan niệm phổ biến cho rằng quả dưa chín sẽ phát ra âm thanh trầm khi được gõ. Thực tế, cách nhận biết này có phần cơ sở. Dưa hấu chưa chín thường tạo ra âm thanh có cao độ lớn hơn khi gõ vào vỏ. Trong khi đó, quả đã chín có xu hướng phát ra âm thanh rỗng. Tuy nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng cho kết quả giống nhau bởi âm thanh có thể thay đổi tùy theo giống dưa. Do đó, không nên chỉ dựa vào tiếng gõ để xác định thời điểm thu hoạch.

Kết hợp nhiều dấu hiệu để chọn đúng thời điểm thu hoạch

Việc thu hoạch dưa hấu đòi hỏi sự quan sát và kiên nhẫn. Để có những quả dưa ngọt, người trồng nên đánh giá đồng thời nhiều đặc điểm thay vì chỉ dựa vào một dấu hiệu riêng lẻ. Khi phần vỏ tiếp xúc với mặt đất đã chuyển sang màu vàng kem, tua cuốn gần cuống quả khô lại và bề mặt vỏ không còn bóng như trước, nhiều khả năng quả dưa đã đạt độ chín thích hợp để thu hoạch. Nhận biết đúng những thay đổi này giúp người trồng lựa chọn thời điểm hái dưa phù hợp, tránh thu hoạch khi quả còn non hoặc đã quá chín.