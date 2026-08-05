Dưa hấu hay dưa lưới tốt hơn cho đường huyết?

Nhiều người cho rằng trái cây ngọt cần phải hạn chế nếu muốn kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải loại quả ngọt nào cũng khiến đường huyết tăng mạnh. Dưa hấu và dưa lưới đều có thể là lựa chọn phù hợp nếu ăn đúng khẩu phần và kết hợp với thực phẩm thích hợp.

Dưa hấu ảnh hưởng đến đường huyết như thế nào?

Dưa hấu chứa carbohydrate tự nhiên nên sau khi ăn, lượng đường trong máu vẫn có thể tăng. Tuy nhiên, loại quả này có tới khoảng 91% là nước, mỗi cốc (khoảng 150 g) chỉ cung cấp khoảng 11 g carbohydrate.

Các chuyên gia cho biết đây cũng là lý do dưa hấu có chỉ số đường huyết (GI) khá cao nhưng tải lượng đường huyết (GL) lại thấp khi ăn với khẩu phần thông thường.

Khác với chỉ số GI chỉ phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết của thực phẩm, tải lượng đường huyết còn tính đến lượng carbohydrate thực tế trong mỗi khẩu phần ăn. Vì chứa nhiều nước và không quá nhiều carbohydrate nên tác động chung của dưa hấu đến đường huyết được đánh giá là không lớn nếu ăn vừa phải.

Một cốc dưa hấu hoặc dưa lưới đều chứa dưới 15 g carbohydrate (ảnh Getty Images)

Giàu lycopene

Một cốc dưa hấu cắt nhỏ chứa khoảng 6.890 mcg lycopene - chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của loại quả này.

Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu lycopene có thể liên quan đến việc cải thiện đường huyết lúc đói và chỉ số HbA1c ở người mắc đái tháo đường. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định vai trò của hoạt chất này đối với việc kiểm soát đường huyết.

Dưa lưới tác động đến đường huyết ra sao?

Tương tự dưa hấu, dưa lưới cũng chứa carbohydrate và sẽ được chuyển hóa thành glucose sau khi ăn. Tuy nhiên, một cốc dưa lưới cắt nhỏ có khoảng 93% là nước, cung cấp khoảng 12 g carbohydrate cùng 1,5 g chất xơ.

Theo các chuyên gia, hàm lượng nước cao kết hợp với chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó hỗ trợ đường huyết tăng từ từ hơn sau bữa ăn. Dù chỉ số GI của dưa lưới ở mức trung bình nhưng tải lượng đường huyết vẫn thấp do lượng carbohydrate trong mỗi khẩu phần không nhiều.

Cung cấp nhiều vitamin C

Một cốc dưa lưới cung cấp khoảng 57 mg vitamin C, tương đương khoảng 76% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày ở nữ giới và 63% ở nam giới.

Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng. Một số nghiên cứu ghi nhận người có chế độ ăn giàu vitamin C thường có chỉ số HbA1c và khả năng chuyển hóa glucose tốt hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý vitamin C không phải là "thuốc" giúp kiểm soát đường huyết. Thay vào đó, dưa lưới góp phần bổ sung dưỡng chất trong một chế độ ăn lành mạnh hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa.

Dưa hấu hay dưa lưới tốt hơn cho đường huyết?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dưa lưới có thể nhỉnh hơn đôi chút vì chứa gần gấp đôi lượng chất xơ so với dưa hấu. Tuy nhiên, sự khác biệt này không quá lớn.

Các chuyên gia cho rằng mặc dù dưa hấu có chỉ số GI cao hơn một chút, nhưng yếu tố ảnh hưởng nhiều hơn đến đường huyết lại là khẩu phần ăn và những thực phẩm ăn kèm, chứ không phải sự chênh lệch nhỏ về chỉ số GI.

Điều đáng lo ngại hơn là nhiều người tránh hoàn toàn trái cây vì sợ lượng đường tự nhiên trong quả. Trong khi đó, các phân tích tổng hợp gần đây cho thấy việc ăn trái cây nguyên quả trong một chế độ ăn lành mạnh có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và làm giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2.

Theo các chuyên gia, một cốc dưa hấu hoặc dưa lưới đều chứa dưới 15 g carbohydrate, vì vậy với người không mắc đái tháo đường, khẩu phần khoảng một cốc thường không gây tăng đường huyết đột ngột.

Tuy nhiên, phản ứng của mỗi người với carbohydrate là khác nhau. Có người đường huyết tăng nhiều sau khi ăn nhưng cũng có người hầu như không bị ảnh hưởng. Do đó, nên theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Cách ăn dưa hấu và dưa lưới để hạn chế tăng đường huyết

Các chuyên gia khuyến nghị không nên ăn riêng hai loại quả này mà nên kết hợp với thực phẩm giàu protein, chất béo lành mạnh hoặc chất xơ để làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp đường huyết ổn định hơn.

Một số gợi ý gồm:

Ăn cùng sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi, trứng hoặc các loại hạt để tăng lượng protein.

Kết hợp với hạnh nhân, óc chó hoặc hạt dẻ cười nhằm bổ sung chất béo tốt.

Dùng dưa hấu hoặc dưa lưới như món ăn kèm trong bữa chính cùng trứng, salad hoặc bánh mì sandwich.

Thêm vào yến mạch hoặc sữa chua không đường để tăng hương vị tự nhiên mà không cần bổ sung nhiều đường.

Các chuyên gia cũng lưu ý nên duy trì khẩu phần khoảng một cốc mỗi lần ăn để tránh nạp quá nhiều carbohydrate.