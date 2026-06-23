5 cách làm sạch dép Crocs cực nhanh tại nhà

Dép Crocs những năm gần đây trở thành một biểu tượng của sự tiện lợi, bền bỉ và cá tính trong thời trang. Nhờ chất liệu nhựa dẻo đặc trưng, chúng có khả năng chống nước và kháng khuẩn rất tốt.

Nhiều người cứ lê đôi dép Crocs bẩn suốt thời gian dài vì ngại khâu vệ sinh, những cách làm sạch dép Crocs nhanh và hiệu quả này sẽ giúp giảm nỗi e ngại.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài cùng bạn "chinh chiến" qua những ngày mưa nắng hay những chuyến đi dã ngoại, đôi Crocs khó tránh khỏi việc bị bám bẩn, xỉn màu hoặc có mùi hôi.

Cách làm sạch dép Crocs nhanh, hiệu quả

Để giữ cho đôi giày cưng luôn sáng sạch như mới và kéo dài tuổi thọ của chúng, việc vệ sinh đúng cách là cực kỳ quan trọng. Dưới đây là 5 cách làm sạch dép Crocs vô cùng hiệu quả, đơn giản, không làm bạn tốn nhiều thời gian.

Rửa bằng nước ấm và xà phòng

Đây là phương pháp cơ bản và an toàn nhất, áp dụng cho các vết bẩn thông thường hàng ngày như bùn đất hay bụi bặm. Chất liệu nhựa Croslite rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, vì vậy bạn chỉ nên sử dụng nước ấm vừa phải, tuyệt đối không dùng nước sôi.

Trước tiên, bạn hãy xả sơ đôi dép dưới vòi nước để trôi đi lớp bùn đất bám lỏng bên ngoài. Tiếp theo, hãy pha một ít xà phòng nhẹ, nước rửa chén hoặc sữa tắm vào chậu nước ấm.

Dùng một chiếc bàn chải đánh răng cũ hoặc một miếng bọt biển mềm nhúng vào dung dịch, sau đó chà nhẹ nhàng lên toàn bộ bề mặt dép, chú ý các khe hở và phần lòng dép nơi tiếp xúc với bàn chân. Cuối cùng, rửa sạch lại bằng nước mát và lau khô bằng khăn mềm.

Làm sạch dép Crocs bằng baking soda

Nếu đôi Crocs của bạn xuất hiện những vết ố vàng hoặc vết bẩn cứng đầu mà xà phòng thông thường không thể loại bỏ, baking soda chính là vị cứu tinh hoàn hảo. Ngoài khả năng tẩy rửa mạnh mẽ nhưng lành tính, baking soda còn giúp khử mùi hôi bên trong dép rất hiệu quả.

Bạn hãy trộn đều bột baking soda với một chút nước để tạo thành một hỗn hợp sệt. Thoa trực tiếp hỗn hợp này lên những vùng bị bẩn nặng hoặc bị ố trên dép Crocs. Hãy để nguyên như vậy trong khoảng 5 đến 10 phút để baking soda phát huy tác dụng phá vỡ các liên kết bẩn.

Sau đó, dùng bàn chải lông mềm chà kỹ theo chuyển động tròn. Rửa lại thật sạch với nước lạnh, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy độ sáng bóng ban đầu của đôi dép quay trở lại.

Làm sạch và khử trùng dép Crocs với giấm trắng

Giấm trắng là chất tẩy rửa tự nhiên tuyệt vời, vừa có tác dụng diệt khuẩn, vừa giúp làm sáng màu nhựa mà không gây mòn hay hỏng chất liệu. Phương pháp này rất thích hợp khi đôi Crocs của bạn vừa trải qua một mùa mưa ẩm ướt và bắt đầu có mùi ẩm mốc khó chịu.

Đôi dép Crocs không được vệ sinh thường là ổ vi khuẩn và mùi hôi. (Ảnh: The Spruce)

Hãy chuẩn bị một chiếc chậu lớn, pha hỗn hợp giấm trắng và nước lạnh theo tỷ lệ một phần giấm và hai phần nước. Ngâm đôi dép Crocs vào dung dịch trong khoảng 20 đến 30 phút.

Nếu dép có xu hướng nổi lên mặt nước, bạn có thể dùng một vật nặng vừa phải để chặn lên trên. Sau khi ngâm, hãy dùng bàn chải mềm chà nhẹ để các vết bẩn bong ra hoàn toàn. Rửa sạch lại bằng nước sạch để loại bỏ mùi giấm chua bám trên dép.

Dùng nước tẩy sơn móng tay (Acetone)

Đối với những vết bẩn "cứng đầu" nhất như vết mực, vết sơn, hay vết xước đen do cọ xát với các bề mặt khác, các phương pháp trên đôi khi phải đầu hàng. Lúc này, bạn có thể dùng đến một chút nước tẩy sơn móng tay chứa acetone.

Tuy nhiên, cách này cần sự cẩn trọng để không làm ảnh hưởng đến lớp màu sơn zin của dép.Bạn hãy thấm một lượng nhỏ dung dịch acetone vào một miếng bông y tế hoặc bông tẩy trang. Lau thật nhẹ nhàng và nhanh tay lên vệt bẩn đen hoặc vết xước trên dép.

Ngay khi vết bẩn biến mất, bạn phải lập tức dùng một chiếc khăn ẩm sạch lau lại vùng da nhựa đó để loại bỏ hoàn toàn acetone dư thừa, tránh để chất hóa học này lưu lại quá lâu gây bạc màu nhựa. Lưu ý rằng cách này không nên áp dụng cho những đôi Crocs có họa tiết in graphic cầu kỳ.

Giặt máy cho dép Crocs vải

Bên cạnh dòng dép nhựa truyền thống, Crocs còn có các phiên bản cải tiến như giày lười vải canvas hoặc dép có lót thêm một lớp nỉ lông ấm áp bên trong để đi mùa đông. Đối với những dòng sản phẩm đặc thù này, việc giặt bằng tay có thể không làm sạch sâu được phần vải.

Bạn hoàn toàn có thể cho chúng vào máy giặt, nhưng cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn. Trước khi giặt, hãy tháo hết các hạt Jibbitz (nút gắn trang trí) ra ngoài. Đặt đôi Crocs vào trong một chiếc túi giặt lưới để bảo vệ form dáng và giảm lực va đập.

Chọn chế độ giặt nhẹ nhàng (gentle cycle), sử dụng nước lạnh và một lượng nước giặt vừa phải. Tuyệt đối không bật chế độ sấy nhiệt của máy giặt vì nhiệt độ cao trong lồng sấy sẽ làm đôi Crocs của bạn bị co rút và biến dạng hoàn toàn.

Lưu ý về bảo quản dép Crocs

Sau khi đã hoàn thành việc làm sạch bằng một trong năm cách trên, bước làm khô cũng đóng vai trò quyết định đến độ bền của dép. Bạn chỉ nên phơi Crocs ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có bóng râm.

Việc phơi trực tiếp dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời hoặc để gần các nguồn nhiệt như máy sấy tóc, lò sưởi sẽ khiến chất liệu Croslite bị chảy móp, mất form hoặc thu nhỏ lại từ một đến hai size.

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn đôi dép của mình có độ bóng bẩy như lúc mới mua ở store, bạn có thể tìm mua sản phẩm dưỡng chuyên dụng của hãng có tên là Crocs Butter.

Chỉ cần thoa một lớp mỏng sản phẩm này lên bề mặt nhựa sau khi đã lau khô, đôi dép của bạn sẽ lập tức lấy lại vẻ ngoài bóng bẩy, tươi mới và tăng khả năng chống bám bụi cho những lần sử dụng tiếp theo. Việc vệ sinh định kỳ 1 đến 2 tuần/lần sẽ giúp bạn luôn tự tin sải bước cùng đôi Crocs yêu thích của mình trên mọi hành trình.