  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Thứ Tư, 11:40, 13/05/2026
VOV.VN - Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Tôi lấy chồng 7 năm, 2 năm đầu chưa có con, chúng tôi vẫn rất thoải mái. Nhưng sau đó dần lo lắng và tìm cách chạy chữa. Đã 5 năm kể từ khi lần đầu tiên vợ chồng tôi đi khám và quyết định làm IVF lần đầu, trong thời gian ấy tôi đã 5 lần làm IVF nhưng đều thất bại. Không chỉ Tây y mà cả Đông y, vợ chồng tôi cũng đều thử qua nhưng vẫn không có kết quả. Sau bao cố gắng, bao hy vọng, thứ tôi nhận về không phải tiếng cười trẻ thơ, mà là những tập hồ sơ bệnh án dày cộp và nỗi ám ảnh kinh hoàng về mùi bệnh viện.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

5 lần thực hiện IVF là 5 lần tôi đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ khấp khởi hy vọng đến tận cùng thất vọng. Cơ thể tôi, sau những lần như thế đã trở nên rệu rã. Những vết bầm tím trên bụng có thể tan, nhưng vết sẹo trong lòng thì cứ lớn dần theo mỗi lần bác sĩ lắc đầu thông báo phôi không đậu.

Kinh tế gia đình tôi cũng vì thế mà kiệt quệ, nhưng áp lực tinh thần còn tàn khốc hơn. Mẹ chồng tôi, từ một người phụ nữ đôn hậu, nay nhìn tôi như một tội đồ. Những lời động viên ban đầu giờ được thay thế bằng những tiếng thở dài thườn thượt và những câu nói như dao cứa. Đỉnh điểm là đợt nghỉ lễ vừa rồi, chúng tôi về quê, mẹ gọi riêng tôi vào phòng. Không còn vòng vo, bà thẳng thừng đề nghị tôi hãy buông tay để con trai bà có người nối dõi.

Câu nói ấy khiến tôi rụng rời. Từ hôm ấy tôi nghĩ mãi, liệu mình có nên buông tay. Nếu ly hôn tôi biết đâu anh sẽ có được một gia đình trọn vẹn. 

Tôi nên giải quyết thế nào?

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tag: ivf ly hôn mẹ chồng hành trình tìm con
Tin liên quan

Tôi vẫn ám ảnh vì một tin nhắn tới người cũ của chồng

VOV.VN - Những dòng tin nhắn của chồng cho "người cũ" cứ ám ảnh trong tâm trí khiến cô sinh non khi thai mới được 35 tuần tuổi. Cũng vì nội dung tin nhắn đó, cô đã bị sang chấn tâm lý. Cùng chuyên gia tâm lý Hương Giang chia sẻ quan điểm về vấn đề này.

Mẹo đuổi kiến, gián xuất hiện nhiều trong bếp

VOV.VN - Vào mùa hè, các mẹo đuổi kiến, gián bằng nguyên liệu tự nhiên sẽ giúp bạn bảo vệ môi trường bếp sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho gia đình.

Mẹ chồng chê tôi "ăn bám" nhưng lại từ chối trông cháu để tôi đi làm

VOV.VN - Chồng tôi đi xuất khẩu lao động, một mình tôi ở nhà chăm 2 con nhỏ, lúc nào mẹ chồng cũng mỉa mai là tôi ăn bám, nhưng khi tôi nhờ bà trông cháu giúp để đi làm thì bà từ chối vì còn bận trông cháu ngoại.

Chuyện chị dâu em chồng: Không máu mủ, liệu có thể yêu thương?

VOV.VN - “Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”, chỉ cần một câu nói thiếu tế nhị của chị dâu cũng có thể làm em chồng khó chịu. Quan hệ chị dâu - em chồng khó bền chặt như chị em gái.

Tan vỡ hôn nhân vì vợ chồng chênh lệch... học vấn

VOV.VN - Khi "chìm" trong tình yêu, nhiều người sẽ không để tâm quá nhiều đến điều kiện, học thức của đối phương. Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh nào đó thì những điều nêu trên ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình nếu tiến tới hôn nhân. Cùng nhà thơ Lữ Mai chia sẻ thêm về chủ đề này.

