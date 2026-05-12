中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mẹ chồng chê tôi "ăn bám" nhưng lại từ chối trông cháu để tôi đi làm

Thứ Ba, 09:01, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chồng tôi đi xuất khẩu lao động, một mình tôi ở nhà chăm 2 con nhỏ, lúc nào mẹ chồng cũng mỉa mai là tôi ăn bám, nhưng khi tôi nhờ bà trông cháu giúp để đi làm thì bà từ chối vì còn bận trông cháu ngoại.

Chồng tôi mới đi xuất khẩu lao động được 1 năm, lúc anh đi thì tôi có bầu 6 tháng và có một bé 2 tuổi. Với hy vọng cải thiện kinh tế gia đình nên tôi động viên chồng cứ yên tâm đi làm xa, một mình tôi ở nhà tự lo được chuyện sinh đẻ. Thế nhưng từ khi chồng tôi đi làm xa ở nhà xảy ra đủ thứ chuyện.

Khi tôi sinh, chủ yếu là mẹ đẻ và chị gái về chăm, nhà đẻ tôi ở cách hơn 300 cây số, nên mẹ tôi cũng chỉ đến chăm tôi được 1 tháng đầu, ở lâu nhà thông gia cũng không tiện, mà đón tôi về ngoại thì lại quá xa. Những ngày ở cữ, mẹ chồng cũng đã tỏ thái độ khó chịu, băn bẻ đủ thứ khi phải chăm tôi. Nhưng khi ấy biết tôi vẫn có tiền bảo hiểm thai sản, chưa phải tiêu đến tiền của con trai bà, nên còn đỡ phần nào.

me chong che toi an bam nhung lai tu choi trong chau de toi di lam hinh anh 1
Ảnh minh họa, nguồn: AI

Từ khi con tôi được 6 tháng, mẹ chồng lúc nào cũng giục tôi đi gửi con để đi làm, bà nói không thể ở nhà ăn bám con trai bà mãi được, "miệng ăn núi lở", bao nhiêu tiền cũng hết. Bữa cơm nào cũng vậy, bà thường xuyên bóng gió về việc con trai bà vất vả ở nước ngoài "bán sức lao động", còn tôi ở nhà chỉ biết "ngửa tay xin tiền". Đỉnh điểm là tuần trước, khi tôi lỡ mua thêm cho con mấy hộp sữa loại tốt, bà lại nói tôi tiêu hoang không biết tiết kiệm.

Con tôi còn nhỏ, chưa thể gửi nhà trẻ, tôi nhờ bà trông cháu để đi làm, thì bà từ chối, vì còn phải sang nhà con gái cách đó 3 cây số để bế cháu ngoại. Giờ tôi có đi làm thì cũng phải thuê người trông con, tiền lương công nhân ở quê có khi cũng chỉ vừa đủ trả tiền thuê người, tính ra đi làm chẳng dư nổi đồng nào, con lại khổ hơn vì xa mẹ. Nghĩ đến con tôi lại càng tủi thân, càng xót xa. Tôi không dám kể chuyện này với chồng, vì anh và mẹ vốn đã không hợp nhau, chắc chắn anh sẽ làm ầm lên, nhưng dù sao anh cũng không ở nhà, cuối cùng chỉ khổ tôi. Tôi quá mệt mỏi khi ở với mẹ chồng nhưng không biết nên làm gì.

 

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tag: mẹ chồng ở cữ nhà chồng bà nội trông cháu ăn bám
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sốc khi người yêu gửi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà hậu chia tay
Sốc khi người yêu gửi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà hậu chia tay

VOV.VN - Khi yêu nhau, anh ta nói anh chẳng tiếc em bất cứ thứ gì, nhưng vừa chia tay thì đã gửi cho tôi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà.

Sốc khi người yêu gửi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà hậu chia tay

Sốc khi người yêu gửi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà hậu chia tay

VOV.VN - Khi yêu nhau, anh ta nói anh chẳng tiếc em bất cứ thứ gì, nhưng vừa chia tay thì đã gửi cho tôi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà.

Cách cải thiện tóc rễ tre giúp mái tóc mềm mượt hơn
Cách cải thiện tóc rễ tre giúp mái tóc mềm mượt hơn

VOV.VN - Tóc rễ tre là tình trạng khá phổ biến khiến mái tóc khô cứng, xơ rối và khó vào nếp. Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đây còn có thể là dấu hiệu tóc đang bị tổn thương và cần được chăm sóc đúng cách để lấy lại độ mềm mượt, chắc khỏe.

Cách cải thiện tóc rễ tre giúp mái tóc mềm mượt hơn

Cách cải thiện tóc rễ tre giúp mái tóc mềm mượt hơn

VOV.VN - Tóc rễ tre là tình trạng khá phổ biến khiến mái tóc khô cứng, xơ rối và khó vào nếp. Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đây còn có thể là dấu hiệu tóc đang bị tổn thương và cần được chăm sóc đúng cách để lấy lại độ mềm mượt, chắc khỏe.

Chồng né tránh chuyện "gần gũi", liệu có phải anh đang có bồ?
Chồng né tránh chuyện "gần gũi", liệu có phải anh đang có bồ?

VOV.VN - Có khi vài tháng vợ chồng tôi mới "gần gũi" một lần, nhưng anh rất miễn cưỡng, theo kiểu "trả bài" cho xong. Thêm vào đó, anh có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ kiến tôi nghi ngờ anh đang có bồ bên ngoài.

Chồng né tránh chuyện "gần gũi", liệu có phải anh đang có bồ?

Chồng né tránh chuyện "gần gũi", liệu có phải anh đang có bồ?

VOV.VN - Có khi vài tháng vợ chồng tôi mới "gần gũi" một lần, nhưng anh rất miễn cưỡng, theo kiểu "trả bài" cho xong. Thêm vào đó, anh có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ kiến tôi nghi ngờ anh đang có bồ bên ngoài.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản