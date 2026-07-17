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6 đứa cháu nghỉ hè xếp hàng ăn cơm bà nấu khiến dân mạng nhớ tuổi thơ

Thứ Sáu, 09:10, 17/07/2026
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VOV.VN - Hình ảnh 6 đứa cháu xếp hàng bưng bát ăn cơm bà nấu trong kỳ nghỉ hè thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok, khiến nhiều người xúc động nhớ về tuổi thơ, những bữa cơm quê và tình cảm ấm áp của ông bà dành cho con cháu.

"Khối nghỉ hè" hùng hậu khiến ông bà tất bật vào mỗi bữa cơm, cảnh cháu 6 đứa bưng bát "xếp hàng" ăn đến thủng nồi trôi rế khiến dân mạng vừa bật cười vừa xúc động.

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Dân mạng nhận xét cơm quê của ông bà là buffet đầu đời ngon nhất. (Ảnh chụp màn hình)

Với nhiều đứa trẻ tuổi học đường, mùa hè là khoảng thời gian về thăm ông bà, sum vầy với anh chị em họ. Nhà của ông bà những ngày này luôn đông đúc nhộn nhịp. Cảnh các cháu “đổ bộ” quá đông trong kỳ nghỉ hè và ăn đến thủng nồi trôi rế trong clip ngắn đang nổi trên TikTok khiến cộng đồng mạng cứ xem là bật cười.

Trước máy quay, hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác bưng bát đồ ăn đi vào, có cảm giác như lũ trẻ cứ xếp hàng đi mãi không hết; có bé dường như đói đến mức không đợi nổi, vừa đi vừa ăn. Sau đó là cận cảnh một cậu bé đang chăm chú bới cơm vào bát mình; có vẻ như cơm trong nồi không còn bao nhiêu trước sự “oanh tạc” của khối nghỉ hè.

Clip cũng cho thấy ánh mắt dõi theo đầy yêu thương, chiều chuộng của người bà, cũng như vẻ ân cần của ông, bà khi tiếp thêm thức ăn cho 6 đứa cháu nhỏ. Tiếng cười nói rộn ràng, không khí vui tươi tràn ngập cả căn nhà nhỏ, biến những ngày hè yên ả của ông bà trở nên sôi động.

Đoạn clip đong đầy cảm xúc thu hút hơn 4 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận trên TikTok. Nhiều cư dân mạng thích thú gọi đây là “khối nghỉ hè” hùng hậu nhất: “Đúng là khối nghỉ hè trong truyền thuyết, nghe tin lũ trẻ về quê là thấy ông bà bắt đầu thở dài vì lo cháy kho gạo rồi”.

“Mấy gương mặt hớn hở cầm bát đi bới cơm mà vừa buồn cười. Đúng là chỉ có ở nhà ngoại mới được ăn uống thả ga đến thế”; “Nhà ông bà từ yên tĩnh bỗng chốc biến thành cái chợ vỡ, cơm thì nấu nồi to nhất, đồ ăn thì bao nhiêu cũng hết veo”...

Thanh Nga bình luận: “Nhìn các cháu ăn ngon lành thế này thì mệt mấy ông bà cũng thấy vui, chỉ có ví tiền của phụ huynh là hơi lo lo thôi. Đúng chuẩn nhà hàng buffet đầu tiên của cuộc đời. Cháu cứ nhìn quanh vườn, quanh bếp có gì ngon là ngoại lập tức đem chế biến ngay”.

Theo Phạm Tùng, chỉ có về quê với ông bà mới có những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ: “Đúng là ông bà ngoại - nơi lưu trú và cung cấp thực phẩm miễn phí uy tín nhất hệ mặt trời. Ông bà chắc chắn sẽ bận rộn thêm cực nhiều nhưng lại rất vui. Giờ mình vẫn nhớ như in món cá khô chuối mà bà ngoại từng làm, đi đâu cũng thèm, không sao quên được”.

Kiều Anh nhắc các em nhỏ sau lớn rồi hãy nhớ thường xuyên về thăm ông bà, đồng thời chia sẻ: “Đâu chỉ mỗi khi bé, giờ mình đi làm rồi mà mỗi khi hè đến cũng tranh thủ về quê thăm ông bà. Du lịch thì năm có năm không, nhưng chắc chắn phải về để ăn món bà nấu, về một hôm cũng thích mê rồi”.

Mỹ Huyền kể rằng gia đình cô cũng đông con cháu và mọi người thường về quê thăm ông bà mỗi dịp hè: “Nhà mình có 7 đứa cháu - 7 đứa con gái. 7 ông rể. Hồi bé, 7 ’vịt giời‘ về thăm ông bà là ầm ĩ cả góc làng, toàn làm mấy trò nghịch dại để ông bà phải lo. Giờ 14 đứa cháu về thêm cả chắt, ông bà không nấu cơm được nữa nhưng vẫn ân cần hỏi các con ăn gì để bảo người làm”.

Hoàng Hà/VTC News
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