Clip "khối nghỉ hè" ngồi đoàn tàu tự chế chơi ngoài ruộng khiến dân mạng mê tít

Clip "khối nghỉ hè" ra thăm ruộng theo cách có một không hai. (Nguồn: @nga.1989.0)

Mỗi khi mùa hè đến, các bậc phụ huynh lại đau đầu tìm kiếm sân chơi bổ ích, lành mạnh để con trẻ không bị "dính liền" với màn hình điện thoại, máy tính. Không nhất thiết phải là những chuyến du lịch đắt đỏ hay các dịch vụ vui chơi giải trí hiện đại, "khối nghỉ hè" có thể trải qua những ngày tuyệt vời ở đồng ruộng với ông bà mình.

Trong clip đang rất nổi trên nền tảng TikTok, một đoàn tàu dài đầy màu sắc trông rất giống tàu lượn ở các khu vui chơi trẻ em lăn bánh trên thửa ruộng xâm xấp nước, chở theo 11 đứa trẻ chở 11 đứa trẻ đang hạnh phúc vô biên. Đầu tàu chính là chiếc máy cày được lão nông điều khiển. Cảnh này được ghi lại ở đồng quê Ninh Binh.

Quán sát kỹ sẽ thấy những toa tàu dường như vốn là thùng phuy được khoét, gò, tạo hình, sơn màu và đóng thêm ghế ngồi, phía trên mỗi toa đều có ô che nắng xinh xắn.

Chuyến tàu phiên bản đồng quê này thong dong xuyên qua đồng ruộng, giữa bùn và nước, lướt qua những mảng lúa xanh, mang lại cảm giác phấn khích và mới lạ tột cùng cho lũ trẻ và cả khán giả.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút 3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều cư dân mạng tấm tắc ngợi khen đây là "khối nghỉ hè" hạnh phúc nhất mùa này.

"Kiểu này hết hè, tụi nhỏ về phố chắc khóc thét vì nhớ cảm giác được 'phượt bùn' cùng ông. Chứ dăm ba cái trò gắp thú với nhà bóng ở thành thị làm sao so được với chiếc tàu sinh thái đỉnh cao này!"; "Đúng là 'gừng càng già càng cay', nghĩ ra trò cho các cháu chơi thì bố mẹ không thể bằng ông"; "Khối nghỉ hè này đúng là đội quân nhí nhố, vô cùng đông đảo. May còn đưa ra ruộng chứ để ở nhà thì loạn lạc"...

Nhiều bạn trẻ ghen tị, muốn được thử đi "chuyến tàu" tuổi thơ này 1 lần. (Ảnh chụp màn hình)

Minh Quân viết: "Chuyến đi 'bão táp' này chắc chắn sẽ là kỷ niệm không thể nào quên với đám trẻ. Mai này lớn lên đi làm áp lực, lôi clip này ra xem lại chắc vẫn thấy hạnh phúc rơm rớm vì ngày xưa mình từng có một mùa hè rực rỡ và một người ông tuyệt vời đến thế!".

Quỳnh My hài hước gợi ý rằng bố mẹ các cháu phải đóng thêm tiền mua bột giặt cho ông: "Xem clip mà cười muốn xỉu với 'khối nghỉ hè' đông đúc và chất lượng này. Đúng là đoàn tàu độc nhất vô nhị của Ninh Bình, chấp hết mọi loại địa hình từ bùn lầy đến bờ ruộng. Các em nhỏ ngồi trên toa tàu thùng phi mặt đứa nào đứa nấy hớn hở, không chút sợ lấm bẩn. Bố mẹ ở nhà xem clip chắc cũng đang vừa mừng vừa lo, mừng vì con mình được vui, còn lo là vì tiền bột giặt sau chuyến đi này chắc mệt nghỉ".

Hùng Việt mong muốn được thử trải nghiệm chương trình vui như này một lần: "Gia đình mình làm tour du lịch trải nghiệm đi. Nghĩ kỹ lại thì đâu riêng gì tụi nhỏ, người lớn mình nhìn vào còn thèm chơi chứ nói gì con nít. Cái cảm giác được ra ruộng, ngồi trên chiếc xe dập dềnh lướt qua mấy vũng bùn, ngắm bờ xôi ruộng mật, hít hà mùi rơm rạ quê hương thì đã biết nhường nào".

Khánh Vũ đồng quan điểm: "Hoạt động này vừa là dịp để mình tìm lại tuổi thơ, vừa cho mấy đứa nhỏ một bài học thực tế xem cọng lúa, hạt gạo quê mình từ đâu mà có. Chuyến này nhất định phải triển khai thôi, chứ để lâu lại lỡ mất một tấm vé quý giá về với ký ức".

Đoạn clip khiến nhiều dân mạng bồi hồi, Quang Anh kể câu chuyện gia đình: "Nhà tôi cũng có mẫu ruộng, nhưng từ lúc mẹ mất rồi 2 năm sau tôi lập gia đình thì không có thời gian đi ruộng nữa. Nhớ cái cảnh bắt cá, bắt ốc, tát mương cùng với bố, với mẹ và anh chị em.

Ngày đó đi bằng ghe, tôi cầm lái, có anh trai ngồi kế bên nữa. Giờ đã hơn 17 năm tôi không vào ruộng rồi, chỉ còn anh là còn đi ruộng thôi. Bố cũng đã cao tuổi. Chắc tôi phải sắp xếp thời gian chở các con vào ruộng cho biết, chạy xe tầm 30 phút là tới nơi rồi, nhớ cảnh này quá".